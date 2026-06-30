Novidades do Slack: Calor demais para ficar trocando de contexto

O verão traz à tona o que realmente importa. Você quer aproveitar o sol, não perder tempo saltando entre apps para conseguir trabalhar.

Neste mês de junho, entregamos melhorias em cada camada do Slack. O Slackbot aprendeu a lembrar de você, alcançar todas as suas ferramentas, falar a sua língua e transformar seus dados em algo que você realmente consegue visualizar. As mensagens diretas e a barra lateral ficaram mais fáceis de navegar. E a plataforma agora permite que os apps nos quais sua equipe já confia apareçam diretamente nas suas conversas, e não apenas como notificações, mas como espaços onde o trabalho de fato acontece.

O fio condutor? Menos trocas de contexto. Menos buscas. Menos necessidade de se explicar do zero toda manhã.

Veja tudo o que chegou este mês.

O Slack conecta todas as suas ferramentas

Ficar trocando de contexto já não é um problema tão grande. A partir deste mês, o Slack se torna o lugar onde suas ferramentas realmente se conectam, e não apenas te enviam notificações.

O Cliente PCM do Slackbot usa o Protocolo de Contexto de Modelo para conectar seu Assistente de IA às ferramentas com as quais a sua equipe já trabalha (Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign e muitas outras). Uma única conversa agora pode reunir todas as suas ferramentas. Você não precisa sair do Slack para encontrar a resposta. O Slackbot vai até onde o trabalho está.

E não é só o Slackbot que vai aonde é preciso. Com os Apps de PCM de terceiros, as ferramentas que a sua equipe adora agora podem agir dentro do Slack. Box, Figma, DocuSign, Linear: em vez de disparar uma notificação e parar por aí, esses apps podem exibir dados em tempo real, formulários interativos e painéis de ação direto na sua conversa. Assine um documento, atualize um tíquete, acesse um projeto. Tudo isso sem sair do Slack nem uma vez.

O Slackbot aprende com você e fica fora do seu caminho

Os assistentes de IA têm um problema de memória de curto prazo. Você explica seu cargo, sua equipe, suas preferências, e na próxima conversa precisa recomeçar do zero. Não mais.

A Memória do Slackbot faz com que o Slackbot realmente aprenda sobre o seu trabalho. Não só o que você disse a ele, mas o que de fato aconteceu. Os canais de que você participa, as decisões que sua equipe tomou, os projetos que influenciaram seu contexto. Na primeira semana, ele sabe seu nome. Na oitava, já conhece suas partes interessadas, seu jeito de falar e sabe o que a palavra “urgente” significa para você. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Sem necessidade de treinamento manual.

E o Slackbot fica cada vez mais fácil de usar, independentemente do jeito que você trabalha:

Ações por voz — Para quem nunca abriu o Slackbot porque a ideia de digitar parecia uma tarefa extra, agora basta falar em voz alta.

— Para quem nunca abriu o Slackbot porque a ideia de digitar parecia uma tarefa extra, agora basta falar em voz alta. Gráficos nativos — O Slackbot agora transforma seus dados brutos em gráficos visuais direto na conversa. Sem tabelas dinâmicas ou ferramentas de terceiros. Faça uma pergunta e receba um insight bem onde as decisões são tomadas.

Um workspace melhor para todos

As atualizações do Slackbot chamam bastante atenção, mas a novidade deste mês também melhora o que é essencial, as funcionalidades que todo mundo usa no dia a dia.

As MDs em grupo com nome (finalmente!) chegaram. As MDs em grupo sem nome existem desde 2015. São onze anos de “você, Sarah, Mike e mais 3.” Agora é só passar o mouse, clicar no lápis e dar um nome ou inserir um emoji. Chega de mandar a mensagem errada para as pessoas erradas.

Com o Filtro da barra lateral ficou mais fácil de encontrar o que você precisa sem precisar rolar a tela. Basta digitar para filtrar a barra lateral em tempo real. Com o recurso de correspondência aproximada, prioridade para resultados mais recentes e compatibilidade com MDs em grupo, o filtro funciona nas abas Início e MDs, e encaminha para a aba Pesquisar quando não há resultados.

Pronto para colocar tudo isso em prática?

Confira nossa página de Inovações para ver lançamentos anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, de seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento de seu workspace.

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