Slack 새 기능 소식: 이제 앱 전환은 그만

여름은 진짜 중요한 게 무엇인지 명확하게 알려줍니다. 업무를 처리하느라 앱을 이리저리 오가며 시간을 낭비하는 게 아니라, 시원한 그늘에서 여유를 즐기고 싶은 계절이니까요.

이번 6월, Slack은 각 레이어 전반에 새로운 기능을 출시했습니다. Slackbot은 이제 여러분을 기억하고, 전체 도구 스택에 접근하고, 여러분의 언어로 소통하고, 데이터를 눈으로 볼 수 있는 형태로 변환해 주죠. 다이렉트 메시지와 사이드바도 더 쉽게 탐색할 수 있게 되었습니다. 그리고 플랫폼이 개방되어, 팀이 이미 사용하는 앱들이 바로 대화창 안에서 실행될 수 있게 되었습니다. 단순한 알림이 아니라, 실제로 업무가 이루어지는 공간으로 말이죠.

핵심은 이것입니다. 화면을 덜 전환하고, 덜 검색하고, 매일 아침 처음부터 다시 설명하는 일을 줄여줍니다.

이번 달에 출시된 모든 기능을 지금부터 만나보세요.

Slack으로 전체 스택을 연계해 보세요

앱 전환 문제가 훨씬 줄어듭니다. 이제 Slack은 단순히 알림만 전달하는 게 아니라, 도구들이 실제로 서로 소통하는 공간이 됩니다.

Slackbot MCP 클라이언트는 모델 콘텍스트 프로토콜을 활용해 AI 어시스턴트를 팀이 이미 사용 중인 도구들, 즉 Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign 등과 연계합니다. 이제 대화 하나로 전체 스택에서 정보를 가져올 수 있죠. 답을 찾으러 Slack을 벗어날 필요가 없습니다. Slackbot이 업무가 있는 곳까지 직접 찾아가니까요.

먼저 다가오는 건 Slackbot만이 아닙니다. 파트너 MCP 앱을 통해 팀에서 즐겨 쓰는 도구들이 이제 직접 Slack에 들어올 수 있습니다. Box, Figma, DocuSign, Linear와 같은 앱들은 단순히 알림을 보내고 끝내는 게 아니라, 대화창 안에서 실시간 데이터, 대화형 양식, 대시보드, 작업 패널을 바로 불러올 수 있습니다. 문서에 서명하고, 티켓을 업데이트하고, 디자인을 가져오세요. Slack을 단 한 번도 벗어나지 않고 말이죠.

사용자를 학습하고 업무 흐름은 방해하지 않는 Slackbot

AI 어시스턴트에는 단기 기억 문제가 있습니다. 내 역할, 팀, 선호도를 설명해도 다음 대화에서는 처음부터 다시 시작해야 하죠. 하지만 이제는 다릅니다.

Slackbot 메모리를 통해 Slackbot이 실제로 사용자의 업무를 학습합니다. 직접 알려준 내용뿐 아니라 실제로 일어난 일들까지 말이죠. 사용자가 속한 채널, 팀이 내린 결정, 업무 맥락을 형성한 프로젝트들까지 모두 학습합니다. 사용 첫 주에는 사용자의 이름을 알고, 8주째엔 이해관계자, 사용자의 말투, 그리고 “긴급”한 일이 무엇인지까지 파악합니다. 사용할수록 더 유용해지고, 별도의 학습도 필요 없습니다.

Slackbot은 어떤 방식으로 일하든 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

음성 작업 — 타이핑이 번거로워 Slackbot을 쓰지 않던 분들도 이제는 그냥 말로 하면 됩니다.

— 타이핑이 번거로워 Slackbot을 쓰지 않던 분들도 이제는 그냥 말로 하면 됩니다. 내장 차트 — 이제 Slackbot이 대화창 안에서 바로 원시 데이터를 시각적 차트로 변환해 줍니다. 피벗 테이블도, 타사 앱 도구도 필요 없습니다. 질문만 하면 의사 결정이 이루어지는 그 자리에서 인사이트를 바로 확인할 수 있죠.

모두를 위한 더 나은 워크스페이스

Slackbot 업그레이드가 주목을 많이 받고 있지만, 이번 달 새 기능 소식에서는 모두가 매일 사용하는 기본적인 기능들도 개선했습니다.

그룹 DM 이름 지정 기능이 (드디어!) 출시됐습니다. 그룹 DM은 2015년 출시 이후 줄곧 이름이 없었습니다. 11년 동안 “나, 김지원, 이한철 외 3명”으로만 표시됐죠. 이제 마우스를 올려 연필 아이콘을 클릭하면 이름이나 이모티콘을 입력할 수 있습니다. 엉뚱한 사람에게 메시지를 잘못 보내는 일은 이제 없죠.

사이드바 필터링으로 스크롤 없이도 필요한 항목을 쉽게 찾을 수 있습니다. 사이드바에 입력하기만 하면 실시간으로 필터링이 됩니다. 유사 검색, 최근 항목 정렬, 그룹 DM 인식 기능을 지원하며 홈과 DM 탭 전체에서 작동하고, 결과가 없을 경우 검색으로 자동 연결됩니다.

지금 업무에 바로 사용해 볼 준비가 됐나요?

이전 릴리스는 혁신 기능 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

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