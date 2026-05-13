새롭게 출시된 Slack 기능: 더 폭발적인 “업무 처리”

4월의 봄비가 5월의 꽃을 피우듯, 이번 4월 Slack 팀도 여러분의 생산성이 일 년 내내 꽃피울 수 있도록 새로운 기능을 풍성하게 선보였습니다.

오늘날 업무는 점점 더 복잡해지고 있습니다. 답을 찾아 헤매고, 여러 도구를 오가며 조율하고, 끊임없이 들어오는 요청을 처리하는 동시에 스레드를 놓치지 않고 모든 것을 파악하려 애써야 하죠. 사용하는 앱은 점점 늘어나고, 탭은 끝없이 쌓이며, 업무 맥락 전환은 멈출 틈이 없습니다.

그래서 이번 4월, Slack은 이런 상황에 변화를 가져올 업데이트를 출시했습니다. 이제 Slackbot은 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않습니다. Slack을 벗어나지 않고도 작업을 수행하고, 자동화를 실행하고, 이메일 초안을 작성하고, 회의 일정을 예약합니다. 여기에 새로운 ‘내 활동’ 탭까지 더해져, 이제 꼭 확인해야 할 모든 일을 한곳에서 볼 수 있게 되었습니다.

작업, 자동화, 그리고 상황 인식까지 Slackbot에게 맡기세요

이번 달 가장 큰 소식은 Slackbot이 똑똑한 어시스턴트를 넘어 진정한 AI 팀원으로 진화했다는 소식입니다. 이제 Slackbot은 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않고, 실제로 일을 처리합니다. 게다가 단순히 작업만 수행하는 것도 아닙니다. 무엇을 해야 하는지, 언제 해야 하는지, 그리고 올바르게 처리하는 데 필요한 콘텍스트가 무엇인지까지 이해하죠. 같은 내용을 두 번 설명하거나, 작업 중이었던 일을 다시 상기시키거나, 반복해서 말할 필요가 없습니다. Slackbot이 알아서 처리하니, 여러분은 잠시 숨을 돌릴 여유를 가질 수 있습니다.

한 번 구축하고, 필요할 때마다 실행하는 Slackbot 스킬

이번 달 Slack은 팀에서 가장 효과적으로 활용하는 워크플로를 반복 가능하고, 공유 가능하며, 바로 실행할 수 있는 작업으로 바꿔주는 새로운 기능인 Slackbot 스킬을 선보입니다. 매번 같은 작업을 Slackbot에 다시 설명하는 대신, 스킬을 사용하면 한 번만 설정해 두고 필요할 때마다 재사용할 수 있습니다. 회의 준비, 파이프라인 검토, 목표 설정 등 다양한 업무에 활용할 수 있습니다.

팀이 매일 수행하는 업무를 위해 미리 구축된 다양한 스킬 라이브러리로 시작할 수도 있고, 직접 만들어 팀 전체와 공유할 수도 있습니다. 그리고 Slackbot은 Slack, Salesforce, 연결된 앱, 캘린더 전반의 콘텍스트를 모두 이해하므로, 그냥 템플릿이 아니라 실제 업무를 이해하고 매번 일관되게 실행하는 워크플로인 셈입니다.

일일 우선순위 — 매일 아침 Slackbot이 Slack 활동, 캘린더, Salesforce 데이터를 검토해 우선순위가 정리된 작업 계획을 제공합니다. 이제 무엇부터 시작해야 할지 고민할 필요가 없습니다.

— 매일 아침 Slackbot이 Slack 활동, 캘린더, Salesforce 데이터를 검토해 우선순위가 정리된 작업 계획을 제공합니다. 이제 무엇부터 시작해야 할지 고민할 필요가 없습니다. 회의 준비 — 회의 전에 Slackbot이 캘린더의 정보를 바탕으로 관련 대화, 파일, 의사 결정을 Slack에서 검색해 정리해 주므로, 준비된 상태로 회의에 참여할 수 있습니다.

— 회의 전에 Slackbot이 캘린더의 정보를 바탕으로 관련 대화, 파일, 의사 결정을 Slack에서 검색해 정리해 주므로, 준비된 상태로 회의에 참여할 수 있습니다. 조사 내용 종합 — 주제, 채널 또는 파일 모음을 Slackbot에 지정하면 핵심 주제, 패턴, 빠진 부분까지 분석해 흩어진 정보를 몇 초 만에 명확하고 체계적인 개요로 정리해 줍니다.

— 주제, 채널 또는 파일 모음을 Slackbot에 지정하면 핵심 주제, 패턴, 빠진 부분까지 분석해 흩어진 정보를 몇 초 만에 명확하고 체계적인 개요로 정리해 줍니다. 오류 관리 — 오류가 발생하면 Slackbot이 오류 채널 내역을 읽고 타임라인, 근본 원인, 액션 아이템이 포함된 구조화된 사후 검토 보고서를 자동으로 생성합니다.

— 오류가 발생하면 Slackbot이 오류 채널 내역을 읽고 타임라인, 근본 원인, 액션 아이템이 포함된 구조화된 사후 검토 보고서를 자동으로 생성합니다. 주간 업데이트 — Slackbot이 Slack과 캘린더에서 한 주간을 검토하고 공유하기 좋은 간결한 상태 업데이트를 작성해 줍니다. 계속해서 꼼꼼하게 메모해 왔다는 인상을 상사에게 줄 수 있습니다.

— Slackbot이 Slack과 캘린더에서 한 주간을 검토하고 공유하기 좋은 간결한 상태 업데이트를 작성해 줍니다. 계속해서 꼼꼼하게 메모해 왔다는 인상을 상사에게 줄 수 있습니다. 프로젝트 킥오프 — 간단한 개요나 참고 채널만 제공하면 Slackbot이 채널, 캔버스, 주요 일정 추적기, 제안 자동화까지 포함된 완전히 구성된 프로젝트 환경을 분류하여 생성해 줍니다. 몇 분만에 무에서 유가 창조되듯 이뤄지죠.

향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

Slackbot 예약 작업

Slackbot은 여기서 멈추지 않습니다. 심지어 요청을 기다리지도 않죠. 이제 반복되는 작업과 자동화를 Slackbot에서 직접 예약할 수 있습니다. 주간 요약, 정기 업무 확인처럼 반복적으로 하는 작업도 이제 일일이 챙길 필요 없이 자동으로, 제시간에 실행됩니다.

향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

Slackbot Slack 작업

DM을 보내거나, 채널을 만들거나, 팀원을 초대해야 하나요? 이제 Slackbot이 여러분을 대신해 Slack 안에서 직접 작업을 수행할 수 있습니다. 채널 생성, 메시지 전송, 사용자 초대는 물론 워크플로 시작까지 처리해 주죠. 필요한 작업만 설명하고 다음 일로 넘어가세요. Slackbot이 나머지 과정까지 알아서 마무리해 줍니다.

향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

이제 Slack을 떠날 필요가 없는 이유, Slackbot 이메일 및 캘린더 작업

이제 Slackbot의 역할은 Slack 밖까지 확장됩니다. Slackbot에게 이메일 초안 작성이나 캘린더 일정 등록을 요청하면, 탭을 전환하지 않아도 Google 또는 Microsoft Office 내에서 바로 처리해 줍니다. 후속 이메일 작성, 일정 시간 확보, 회의 확정까지 모두 Slack 안에서 해결할 수 있습니다.

Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜에서 Google Workspace 및 Microsoft 365용으로 지금 바로 사용할 수 있습니다.

Slackbot의 Slack 내 상황 인식

이 기능 덕분에 앞서 소개한 모든 작업이 더욱 자연스럽게 이루어집니다. 이제 Slackbot은 Salesforce 레코드, 리스트, 채널처럼 현재 Slack에서 열어두고 있는 내용을 파악하고, 그 콘텍스트를 바탕으로 자동으로 적절한 응답을 제공합니다. 처음부터 다시 설명하거나 어떤 작업을 하고 있었는지 반복해서 이야기할 필요가 없습니다. Slackbot이 이미 상황을 이해하고, 바로 업무를 이어서 처리할 준비를 마친 상태니까요. 향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

궁극의 AI 팀원을 위한 추가 업데이트도 준비 완료

Slackbot 모바일 개선 사항: 진짜 업무는 책상 앞에서만 이루어지지 않죠. 이제 Slackbot도 마찬가지입니다. 더 원활한 탐색 경험, 최근 대화 내역에 더 쉬워진 접근성, 탭 한 번으로 이루어지는 Slackbot 응답의 공유 기능까지 더해져 이동 중에도 그 어느 때보다 쉽게 업무를 처리할 수 있습니다.

Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에서 지금 사용할 수 있습니다.

진짜 업무는 책상 앞에서만 이루어지지 않죠. 이제 Slackbot도 마찬가지입니다. 더 원활한 탐색 경험, 최근 대화 내역에 더 쉬워진 접근성, 탭 한 번으로 이루어지는 Slackbot 응답의 공유 기능까지 더해져 이동 중에도 그 어느 때보다 쉽게 업무를 처리할 수 있습니다. Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에서 지금 사용할 수 있습니다. Slackbot PDF 읽기: 파일 크기나 형식에 상관없이 필요한 답을 빠르게 찾으세요. 이제 Slackbot은 이미지가 많은 파일, CJK 언어 문서, 표가 포함된 문서까지 대용량의 복잡한 PDF를 처리하고 필요한 답변, 요약, 콘텍스트를 제공합니다.

향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

파일 크기나 형식에 상관없이 필요한 답을 빠르게 찾으세요. 이제 Slackbot은 이미지가 많은 파일, CJK 언어 문서, 표가 포함된 문서까지 대용량의 복잡한 PDF를 처리하고 필요한 답변, 요약, 콘텍스트를 제공합니다. 향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다. 새롭게 바뀐 사고 단계: 이제 Slackbot이 어떻게 답에 도달했는지 정확히 확인할 수 있습니다. 새로운 실시간 타임라인을 통해 Slackbot이 답변을 생성하기까지 어떤 과정을 거쳤는지 단계별로 살펴볼 수 있습니다. 필요한 만큼 펼쳐볼 수 있고 더욱 투명하게 제공되므로, 무엇을 찾았고 왜 그런 답을 제공했는지 언제든 확인할 수 있습니다.

향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

이제 Slackbot이 어떻게 답에 도달했는지 정확히 확인할 수 있습니다. 새로운 실시간 타임라인을 통해 Slackbot이 답변을 생성하기까지 어떤 과정을 거쳤는지 단계별로 살펴볼 수 있습니다. 필요한 만큼 펼쳐볼 수 있고 더욱 투명하게 제공되므로, 무엇을 찾았고 왜 그런 답을 제공했는지 언제든 확인할 수 있습니다. 향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다. 새롭게 디자인된 작성기: Slackbot에 질문하는 경험이 훨씬 깔끔해졌습니다. 새롭게 디자인된 작성기는 불필요한 요소를 덜어내고 꼭 필요한 기능만 전면에 배치해, 필요한 답을 얻는 데 방해되는 요소 없이 더 집중할 수 있도록 해줍니다. 향후 몇 주에 걸쳐 Business+ V2, Business+ V1(AI 추가 기능), Enterprise+ V2, Enterprise Select(AI 추가 기능), Enterprise Grid(AI 추가 기능) 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공될 예정입니다.

더 스마트한 워크플로와 더욱 개방된 플랫폼

워크플로 빌더의 AI 응답 생성 단계

이제 AI는 Slack에서 구축하는 모든 워크플로에 기본적으로 통합됩니다. 모든 자동화에 새로운 AI 응답 생성 단계를 추가하고, 프롬프트를 작성한 후 채널, 캔버스, 리스트 같은 지식 소스를 연결하면 LLM이 작업을 처리합니다. 스레드 요약, 메시지 번역, 댓글 초안 작성까지 가능합니다. 이제 워크플로가 훨씬 더 스마트해집니다. 4월 21일부터 30일까지 Business+ V2 및 Enterprise+ 플랜 워크스페이스에 순차적으로 제공됩니다.

Slack 에이전트 개발자 키트

이제 Slack용 AI 에이전트를 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다. 단일 Slack 에이전트 생성 명령, 향상된 Bolt 프레임워크 지원, 원하는 LLM을 자유롭게 활용할 수 있는 유연성 등을 포함한 새로운 개발자 도구 모음을 통해 개발자는 몇 분 만에 실서비스 수준의 에이전트를 구축할 수 있습니다. 두 개의 오픈 소스 샘플 앱(스타터 에이전트 및 지원 에이전트)도 제공되어 팀은 Claude SDK, OpenAI SDK, Pydantic AI 지원과 함께 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다. 여기에 전면 개편된 문서 경험과 새로운 에이전트 빠른 시작 가이드까지 더해져 완벽해졌습니다.

현재 사용 가능

불필요한 사항을 걷어내세요

주의가 필요한 모든 일을 한곳에서, 새로운 ‘내 활동’ 탭

멘션, 스레드, DM, 채널 알림까지, 확인해야 할 것들은 금방 쌓이죠. 새로운 내 활동 탭에서는 이 모든 내용을 한곳에서 볼 수 있습니다. 지금 진행 중인 일과 확인이 필요한 항목을 더 쉽게 파악하고, 중요한 내용만 빠르게 추려볼 수 있죠. 필요 없는 내용은 정리하고, 업무 현황도 훨씬 수월하게 파악할 수 있습니다.

4월 21일부터 30일까지 Pro, Business+, Enterprise 플랜의 워크스페이스에 순차적으로 제공됩니다.

이상으로 4월 업데이트를 마칩니다! 이전 출시 내용이 궁금하다면 혁신 웹페이지에서 확인해 보세요.

로드맵 미리보기: Slackbot에 곧 출시 예정

3월에는 Slackbot의 미래 비전을 소개하고, 가장 강력한 AI 팀원으로서 Slackbot이 어떻게 업무를 더욱 효율적으로 처리할 수 있도록 돕는지 흥미로운 활용 방식을 보여드렸습니다. 위에서 소개한 이번 달 출시 기능에 더해, 올해 Slackbot에 추가될 예정인 30가지 핵심 기능 가운데 나머지 주요 업데이트도 함께 소개합니다.

2026년 5~6월 정식 출시 예정 Slackbot으로 Salesforce 레코드 생성 및 업데이트 — 사용자는 Slack을 벗어나지 않고도 Slackbot 대화 내에서 Salesforce 레코드를 생성하고 업데이트할 수 있습니다. Slackbot MCP 클라이언트로 어떤 앱에서든 작업 실행 — 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)을 활용해 Slackbot이 타사 앱들에서 작업을 수행할 수 있습니다. 무료 및 Pro 플랜 팀을 위한 Slackbot 샘플링 — 사용량 기반 샘플링 모델을 통해 무료 및 Pro 플랜 팀에서도 Slackbot AI 기능을 사용할 수 있도록 지원 범위를 확대합니다(순차적으로 제공 중). 이벤트로 트리거되는 자동화 — Slack 또는 연결된 앱에서 특정 이벤트가 발생하면 Slackbot 작업이 자동으로 실행됩니다. 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 생성 — Slackbot에서 직접 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 생성할 수 있습니다. 음성 명령 — 문자를 입력하는 대신 음성으로 Slackbot과 상호 작용할 수 있습니다. 웹 검색 — Slackbot이 웹을 검색하고 대화 내에서 실시간 정보를 제공할 수 있습니다. 심층 조사 — Slackbot은 여러 소스의 정보를 종합해 주제에 대한 심층적이고 단계적인 조사를 수행할 수 있습니다. AI 업무 인계 기능 탑재 — 대화 내에서 Slackbot과 다른 AI 에이전트 또는 실제 담당자 간의 자연스러운 작업 전환을 지원합니다. 내장형 차트 — Slack 안에서 Slackbot은 차트와 그래프 같은 데이터 시각화를 직접 생성하고 표시할 수 있습니다. 메모리 — Slackbot이 대화 전반의 콘텍스트와 사용자가 선호하는 것을 기억할 수 있습니다. Slackbot에 대한 AI 설명 링크 — AI가 생성한 설명을 Slackbot 스레드와 연결해 더 깊이 있는 후속 작업을 이어갈 수 있습니다. Slackbot에 대한 파일 요약 링크 — 파일 요약 결과를 Slackbot 대화와 연결해 추가 탐색과 Q&A를 이어갈 수 있습니다.

3분기~4분기 정식 출시 예정 데스크톱용 Slackbot — 데스크톱 애플리케이션에서 더욱 풍부하고 접근성 높은 AI 상호 작용을 위한 전용 Slackbot 경험을 제공합니다. 회의 인텔리전스 — 회의 내용을 기반으로 AI 인사이트, 요약, 작업 항목을 제공합니다. 이미지 생성 — Slackbot이 대화 내에서 텍스트 프롬프트를 기반으로 이미지를 생성할 수 있습니다. 여러 에이전트 오케스트레이션 — 여러 AI 에이전트가 함께 협력해 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 Slackbot이 조율합니다. Slackbot 맞춤형 작성기 — 사용자 또는 관리자가 Slackbot 응답의 작성 방식과 형식을 맞춤화할 수 있습니다.



일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.