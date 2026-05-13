Nouveautés Slack : accélérer l’exécution

Le printemps est la saison du renouveau, et en ce mois d’avril, l’équipe Slack vous a comblé(e) de nouvelles fonctionnalités pour booster votre productivité toute l’année.

Le travail n’a jamais été aussi complexe. Vous courez après les réponses, vous jonglez entre plusieurs outils pour vous coordonner, vous gérez les demandes et vous essayez de tout suivre sans perdre le fil. Les applications se multiplient. Les onglets s’accumulent. Le changement de contexte ne s’arrête jamais.

Ce mois-ci, nous avons déployé des mises à jour conçues pour changer tout cela. Slackbot ne se contente plus de répondre à vos questions, il passe à l’action : il exécute des automatisations, rédige vos e-mails et planifie vos réunions, sans que vous n’ayez à quitter Slack. Et avec le tout nouvel onglet Activité, il existe enfin un seul endroit pour visualiser tout ce qui nécessite votre attention.

Slackbot fait le travail : actions, automatisations, prise en compte du contexte

Le temps fort de ce mois-ci, c’est l’évolution de Slackbot : initialement assistant intelligent, il devient désormais un véritable coéquipier IA qui non seulement répond à vos questions, mais agit concrètement. Et ce n’est pas tout : Slackbot sait quoi faire, quand le faire, et dispose du bon contexte pour le faire correctement. Inutile de lui répéter les choses, de lui rappeler ce sur quoi vous travaillez ou de vous répéter. Slackbot s’en charge et vous laisse souffler.

Créez-le une fois, exécutez-le à chaque fois : les Compétences Slackbot

Ce mois-ci, nous lançons les Compétences Slackbot, une nouvelle façon de transformer les meilleurs flux de travail de votre équipe en actions reproductibles, partageables et prêtes à l’emploi. Au lieu de réexpliquer la même tâche à Slackbot à chaque fois, les Compétences vous permettent de la définir une seule fois et de la réutiliser quand vous en avez besoin – de la préparation de réunion aux analyses des pipelines de vente, en passant par la définition d’objectifs et bien plus encore.

Vous pouvez commencer avec une bibliothèque évolutive de Compétences prédéfinies, conçues pour les tâches quotidiennes des équipes, ou en créer de nouvelles et les partager avec votre équipe. Et comme Slackbot dispose du contexte complet dans Slack, Salesforce, vos applications connectées et votre calendrier, il ne s’agit pas de modèles génériques ; ce sont des flux de travail qui comprennent vos activités et les exécutent de manière cohérente à chaque fois.

Priorités quotidiennes — Chaque matin, Slackbot analyse votre activité Slack, votre calendrier et vos données Salesforce, puis vous remet un plan d’action priorisé. Vous ne vous demandez plus par où commencer.

— Chaque matin, Slackbot analyse votre activité Slack, votre calendrier et vos données Salesforce, puis vous remet un plan d’action priorisé. Vous ne vous demandez plus par où commencer. Préparation des réunions — Avant chaque réunion, Slackbot récupère le contexte depuis votre calendrier et recherche dans Slack les conversations, décisions et fichiers associés, pour que vous soyez pleinement préparé(e) dès le début.

— Avant chaque réunion, Slackbot récupère le contexte depuis votre calendrier et recherche dans Slack les conversations, décisions et fichiers associés, pour que vous soyez pleinement préparé(e) dès le début. Synthèse de recherche — Indiquez à Slackbot un thème, un canal ou un ensemble de fichiers, et il en extrait les idées clés, les tendances et les lacunes, transformant des informations dispersées en un brief clair et structuré en quelques secondes.

— Indiquez à Slackbot un thème, un canal ou un ensemble de fichiers, et il en extrait les idées clés, les tendances et les lacunes, transformant des informations dispersées en un brief clair et structuré en quelques secondes. Gestion des incidents — En cas de problème, Slackbot analyse l’historique du canal d’incident et génère automatiquement un compte-rendu post-incident structuré, comprenant la chronologie, la cause racine et les actions à mener.

— En cas de problème, Slackbot analyse l’historique du canal d’incident et génère automatiquement un compte-rendu post-incident structuré, comprenant la chronologie, la cause racine et les actions à mener. Bilan hebdomadaire — Slackbot passe en revue votre semaine sur Slack et votre calendrier, puis produit un bilan mis à jour clair et prêt à partager. Votre responsable pensera que vous avez pris des notes tout au long de la semaine.

— Slackbot passe en revue votre semaine sur Slack et votre calendrier, puis produit un bilan mis à jour clair et prêt à partager. Votre responsable pensera que vous avez pris des notes tout au long de la semaine. Lancement de projet — Fournissez un brief ou un canal de référence, et Slackbot configure automatiquement un projet complet : canal, canevas, suivi des jalons et automatisations suggérées. De zéro à opérationnel en quelques minutes.

Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Tâches planifiées Slackbot

Slackbot ne s’arrête pas là. Il n’attend même pas qu’on le sollicite. Vous pouvez désormais planifier des tâches récurrentes et des automatisations directement via Slackbot. Bilans hebdomadaires, points réguliers… Tout ce que vous faites régulièrement est exécuté automatiquement et dans les délais, sans que vous n’ayez besoin d’effectuer des rappels.

Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (modulel complémentaire IA).

Actions Slack de Slackbot

Besoin d’envoyer un message direct, de créer un canal ou d’inviter un collègue ? Slackbot peut désormais agir directement dans Slack en votre nom et créer des canaux, envoyer des messages, inviter des personnes et même lancer des flux de travail. Décrivez ce dont vous avez besoin et passez à autre chose. Slackbot s’occupe du reste.

Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Quittez moins souvent Slack avec les actions e-mail et Agenda de Slackbot

Slackbot étend désormais son action au-delà de Slack. Demandez à Slackbot de rédiger un e-mail ou de planifier un événement dans votre agenda : il s’en charge directement dans Google ou Microsoft Office, sans que vous ayez à changer d’onglet. Rédigez un message de suivi, bloquez du temps, confirmez une réunion. Le tout sans quitter Slack.

Disponible dès maintenant pour Google Workspace et Microsoft 365 aux forfaits Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Slackbot : connaissance du contexte dans Slack

Voilà ce qui rend tout ce qui précède encore plus efficace : Slackbot détecte désormais ce que vous avez ouvert dans Slack – un enregistrement Salesforce, une liste, un canal – et utilise ce contexte automatiquement pour répondre en conséquence. Plus besoin de recommencer de zéro ou de devoir réexpliquer ce sur quoi vous travaillez : Slackbot est au courant et prêt à agir. Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Quelques améliorations en plus pour votre assistant IA de référence :

Améliorations mobiles de Slackbot : le vrai travail n’attend pas le bureau, et désormais, Slackbot non plus. Navigation plus fluide, accès facilité à l’historique des conversations récentes et partage en un seul clic des réponses de Slackbot : il est plus facile que jamais de travailler, où que vous soyez.

Disponible dès maintenant pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

le vrai travail n’attend pas le bureau, et désormais, Slackbot non plus. Navigation plus fluide, accès facilité à l’historique des conversations récentes et partage en un seul clic des réponses de Slackbot : il est plus facile que jamais de travailler, où que vous soyez. Disponible dès maintenant pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA). Lecteur PDF de Slackbot : obtenez les réponses dont vous avez besoin à partir de n’importe quel fichier, quels qu’en soient la taille ou le format. Slackbot peut désormais traiter des fichiers PDF volumineux et complexes, y compris les fichiers riches en images, les documents en langues CJK et les feuilles de calcul, et vous fournir les réponses, résumés et éléments contextuels dont vous avez besoin.

Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

obtenez les réponses dont vous avez besoin à partir de n’importe quel fichier, quels qu’en soient la taille ou le format. Slackbot peut désormais traiter des fichiers PDF volumineux et complexes, y compris les fichiers riches en images, les documents en langues CJK et les feuilles de calcul, et vous fournir les réponses, résumés et éléments contextuels dont vous avez besoin. Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA). Étapes de réflexion repensées : vous pouvez désormais voir exactement comment Slackbot est parvenu à sa réponse. Une nouvelle chronologie en temps réel vous guide à travers chaque étape suivie par Slackbot pour aboutir à sa réponse, extensible et transparente, afin que vous sachiez toujours ce qu’il a trouvé et pourquoi.

Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

vous pouvez désormais voir exactement comment Slackbot est parvenu à sa réponse. Une nouvelle chronologie en temps réel vous guide à travers chaque étape suivie par Slackbot pour aboutir à sa réponse, extensible et transparente, afin que vous sachiez toujours ce qu’il a trouvé et pourquoi. Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA). Éditeur repensé : poser une question à Slackbot n’a jamais été aussi simple. Un éditeur entièrement repensé épure l’interface et met l’essentiel en avant, pour que rien ne s’interpose entre vous et la réponse dont vous avez besoin. Déploiement progressif au cours des prochaines semaines pour les espaces de travail aux forfaits Business+ V2, Business+ V1 (module complémentaire IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (module complémentaire IA) et Enterprise Grid (module complémentaire IA).

Des flux de travail plus intelligents et une plateforme plus ouverte

Étape Générer une réponse IA dans le Générateur de flux de travail

L’IA fait désormais partie intégrante de chaque flux de travail que vous créez dans Slack. Ajoutez une nouvelle étape Générer une réponse IA à n’importe quelle automatisation, rédigez une invite, orientez-la vers vos sources de connaissances (canaux, canevas, listes) et laissez un LLM faire le reste. Résumez un fil de discussion, traduisez un message, rédigez une réponse. Vos flux de travail viennent de gagner en intelligence. Déploiement du 21 au 30 avril pour les espaces de travail aux forfaits Business+ v2 et Enterprise+.

Kit de développement d’agents Slack

Créer des agents IA pour Slack n’a jamais été aussi rapide. Une nouvelle collection d’outils de développement, incluant une commande unique Slack Create Agent , une prise en charge améliorée du framework Bolt et la flexibilité d’intégrer votre propre LLM permet aux développeurs de créer à partir de zéro et en quelques minutes un agent prêt pour la production. Deux applications open source (Starter Agent et Support Agent) offrent une longueur d’avance aux équipes, avec la prise en charge du SDK Claude, du SDK OpenAI et de Pydantic AI. Une expérience de documentation entièrement repensée et un nouveau guide de démarrage rapide pour les agents complètent l’ensemble.

Disponible dès maintenant.

Garder une vision claire

Un seul espace qui centralise tout ce qui vous concerne : le nouvel onglet Activité

Mentions, fils de discussion, messages directs, notifications de canaux, tout s’accumule vite. Le nouvel onglet Activité regroupe tout dans une vue unique et organisée, afin que vous puissiez facilement voir ce qui est en cours et ce qui requiert votre attention. Filtrez pour ne conserver que l’essentiel, éliminez le reste, et gardez enfin la situation bien en main.

Déploiement du 21 au 30 avril pour les espaces de travail aux forfaits Pro, Business+ et Enterprise.

Voilà, c’est tout pour avril ! Consultez notre page Innovations pour voir les versions précédentes.

Aperçu de la feuille de route : prochainement dans Slackbot

En mars, nous avons partagé notre vision de Slackbot pour l’avenir et nous vous avons montré les différentes façons dont Slackbot, votre coéquipier IA le plus puissant, vous aide à accomplir votre travail. En plus des fonctionnalités disponibles ce mois-ci, mentionnées ci-dessus, voici les autres améliorations qui complètent notre liste des 30 principales fonctionnalités prévues pour Slackbot cette année :

Date de disponibilité générale prévue : mai et juin 2026 Créer et mettre à jour des enregistrements Salesforce avec Slackbot — Permet aux utilisateurs de créer et de mettre à jour des enregistrements Salesforce directement depuis une conversation Slackbot, sans quitter Slack. Agir sur n’importe quelle application avec le client MPC de Slackbot — Permet à Slackbot d’effectuer des actions dans des applications tierces grâce au Model Context Protocol (MCP). Échantillonnage Slackbot pour les équipes Free et Pro — Étend les fonctionnalités IA de Slackbot aux équipes aux forfaits Free et Pro via un modèle d’échantillonnage basé sur l’utilisation (déploiement en cours). Automatisations déclenchées par des événements — Exécute automatiquement des actions Slackbot en réponse à des événements spécifiques survenant dans Slack ou dans des applications connectées. Génération de documents, feuilles de calcul et présentations — Permet aux utilisateurs de générer des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement via Slackbot. Commandes vocales — Permet aux utilisateurs d’interagir avec Slackbot par la voix, sans avoir à saisir de texte. Recherche Web — Permet à Slackbot d’effectuer des recherches sur le web et de fournir des informations en temps réel dans la conversation. Recherche approfondie — Permet à Slackbot de mener des recherches approfondies et multi-étapes sur un sujet en synthétisant des informations provenant de plusieurs sources. Transfert IA intégré — Assure un transfert fluide entre Slackbot et d’autres agents IA ou agents humains au sein d’une conversation. Feuilles de calcul natives — Permet à Slackbot de générer et d’afficher des visualisations de données telles que des graphiques et des diagrammes directement dans Slack. Mémoire — Permet à Slackbot de mémoriser le contexte et les préférences au fil des conversations. Lien d’explication IA vers Slackbot — Permet aux utilisateurs de relier une explication générée par IA à un fil de discussion Slackbot pour approfondir le sujet. Lien de résumé de fichier vers Slackbot — Connecte les résumés de fichiers à une conversation Slackbot pour les explorer plus en détail et poser des questions.

Disponibilité générale prévue au troisième et au quatrième trimestre Slackbot pour ordinateur — Propose une expérience Slackbot adaptée à la version ordinateur pour des interactions IA plus riches et plus accessibles. Informations de réunion — Fournit des informations, des résumés et des actions à mener issus de vos réunions, grâce à l’IA. Génération d’images — Permet à Slackbot de créer des images à partir de prompts écrits directement dans une conversation. Orchestration multi-agents — Permet à Slackbot de coordonner plusieurs agents IA travaillant ensemble pour accomplir des tâches complexes. Rédacteur personnalisé Slackbot — Permet aux utilisateurs ou aux administrateurs de personnaliser la façon dont Slackbot rédige et met en forme ses réponses.



Veuillez noter que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être immédiatement disponibles dans votre espace de travail en fonction du calendrier de déploiement, de votre forfait Slack ou d’exigences de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, renseignez-vous auprès de votre administrateur sur les forfaits de licence de votre espace de travail.

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