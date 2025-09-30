Les experts partenaires de Slack et Salesforce lancent des solutions sectorielles

Alors que la transformation numérique continue de s’accélérer, les entreprises cherchent des solutions afin d’améliorer leur productivité, de renforcer les liens et la collaboration au sein de leurs équipes et d’automatiser le travail dans un monde essentiellement numérique.

Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut profiter d’une plateforme numérique afin d’éliminer les silos pour connecter les personnes, les outils et les clients. C’est ce que nous appelons un QG numérique. Mais une transformation numérique n’est pas un processus simple. Elle demande de l’expertise ainsi qu’une forte compréhension des tendances qui affectent les entreprises et les collaborateurs. L’objectif est avant tout de mettre au point une approche qui assure les fondamentaux : l’intégration de la technologie, la gestion du changement ainsi que la transformation opérationnelle.

C’est pourquoi nous avons travaillé en collaboration avec les experts partenaires de Slack et Salesforce afin de lancer la première vague de solutions sectorielles Slack pour les partenaires.

Plus tôt cette année, nous avons annoncé le développement de l’écosystème international d’experts partenaires de Slack. Alors que le marché continue d’adopter Slack, nos partenaires ont investi dans des solutions de développement afin de répondre aux besoins spécifiques des clients du secteur. Ils ont ainsi permis à Slack d’être intégré plus facilement dans leurs méthodes de travail. Dès aujourd’hui, de nouvelles solutions et de nombreux services sont disponibles pour aider les clients Slack et Salesforce à optimiser leurs outils numériques.

Des solutions sectorielles pour donner vie à votre QG numérique

Vous cherchez une solution plus personnalisée qui tient compte des caractéristiques propres à votre secteur d’activité ? C’est votre jour de chance. Les experts partenaires certifiés de Slack, y compris Accenture, Atrium, Capgemini, Deloitte, Globant, IBM, KPMG, NeuraFlash, PwC, Silverline, et Slalom, ont développé une gamme de solutions pour divers secteurs d’activité comme les services financiers, la production, les communications, la vente au détail, les médias et la technologie, et bien plus encore. Pour les clients de Slack qui souhaitent profiter d’un QG numérique qui correspond aux besoins spécifiques de leur entreprise, c’est une excellente nouvelle.

Les clients de Slack bénéficieront des meilleures technologies de Slack et de Customer 360 de Salesforce associées à des services très utiles proposés par nos partenaires : conseils, stratégie, transformation organisationnelle et gestion du changement. Résultat ? Vous pourrez enfin éliminer les silos de données qui empêchent votre entreprise de collaborer de façon productive dans un monde où l’on peut travailler de n’importe où.

« Les cabinets-conseils les plus importants et les plus influents du monde ont reconnu la nécessité d’un QG numérique pour chaque client. » Richard Hasslacher Vice-président, partenaires Slack et canaux

Vous profiterez également de conseils stratégiques de nos partenaires pour créer un QG numérique qui vous aide à relever les défis propres à votre secteur d’activité. Par exemple, l’essaimage (ou résolution collective) intelligent de problèmes consécutifs à l’expiration de politiques d’assurance, l’anticipation de la perte de clientèle pour la gestion de patrimoine, la simplification de l’intégration et de la gestion des fournisseurs dans le secteur de la fabrication, la transformation des centres de contact pour les entreprises de vente au détail, ou l’amélioration des ventes de publicités dans les agences de communication et de médias.

« Les cabinets-conseils les plus importants et les plus influents du monde ont reconnu la nécessité d’un QG numérique pour chaque client », précise Richard Hasslacher, vice-président, partenaires Slack et canaux. « Slack et Salesforce sont la clé pour y arriver. Le fait que ces partenaires soient impliqués et prêts à proposer des solutions sectorielles représente une étape importante pour atteindre notre objectif, à savoir l’implantation du QG numérique sur le marché. »

Des consultants Slack certifiés pour les besoins de chaque secteur d’activité

Les partenaires consultants à l’origine de nos nouvelles offres sectorielles comptent des dizaines d’années d’expérience à leur actif dans la création de solutions innovantes pour leurs clients. Aujourd’hui, ils recommandent Slack en tant qu’acteur du changement pour les entreprises qui souhaitent se tourner vers leur avenir numérique.

Les engagements réussis dont nous parlent nos partenaires ont tous un point commun : la mise en place de processus rapides et efficaces qui améliorent la productivité et encouragent les salariés à collaborer plus efficacement.

« Slack aide les entreprises à avancer et à accélérer leurs projets de transformation numérique. C’est un avantage pour toutes les entreprises qui utilisent déjà Salesforce », explique Tyler Prince, vice-président exécutif, partenaires mondiaux et canaux, Salesforce. « Aujourd’hui, nos experts partenaires offrent des solutions sectorielles intégrées à Slack, qui présentent des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. L’objectif : aider les clients à optimiser la technologie de Slack et Salesforce. »

Vous voulez en savoir plus sur les effets de l’utilisation combinée de Slack et Salesforce ? Trouvez nos partenaires Slack de solutions sectorielles sur l’AppExchange. Si vous êtes un fournisseur de services et souhaitez intégrer notre écosystème de partenariats, découvrez ce que le programme d’experts partenaires de Salesforce peut faire pour vous.