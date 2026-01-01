Conditions et politiques de Slack
Conditions d’utilisation
Accord avec un utilisateur qui se joint à une équipe existante.
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Règles de confidentialité
Notre politique concernant les informations que nous recueillons chez Slack, la façon dont nous les utilisons et les choix que vous avez les concernant.
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Vue d’ensemble relative à la sécurité
Chez Slack, nous prenons la sécurité très au sérieux. Nous sommes fiers de surpasser les normes de notre secteur d’activité quand l’enjeu est de protéger votre organisation.
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Politique d’utilisation acceptable
Liste des conduites appropriées et non appropriées pour les services Slack.
Politique de conduite appropriée En savoir plus