Conditions et politiques de Slack

Conditions d’utilisation

Accord avec un utilisateur qui se joint à une équipe existante.

Une illustration du client Slack
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Règles de confidentialité

Notre politique concernant les informations que nous recueillons chez Slack, la façon dont nous les utilisons et les choix que vous avez les concernant.

Un livre avec un verrou
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Vue d’ensemble relative à la sécurité

Chez Slack, nous prenons la sécurité très au sérieux. Nous sommes fiers de surpasser les normes de notre secteur d’activité quand l’enjeu est de protéger votre organisation.

Une illustration d’un éditeur de code
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Politique d’utilisation acceptable

Liste des conduites appropriées et non appropriées pour les services Slack.

Un livre
Politique de conduite appropriée En savoir plus