Conditions d’utilisation de Salesforce Starter pour Slack
Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.
Salesforce Starter pour Slack est un service Salesforce qui est soumis aux conditions de l’accord de services principal de Salesforce que vous trouverez à l’adresse https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/, en tant que service gratuit.
Pour en savoir plus, consultez la documentation relative au répertoire des conditions du produit sur https://sfdc.co/ptd pour Salesforce Starter. Les conditions disponibles concernant Salesforce Payments ne sont pas applicables, car Salesforce Payments n’est pas inclus.
Les conditions ci-dessus constituent l’intégralité de l’accord entre SFDC et le Client concernant l’utilisation par ce dernier de Salesforce Starter pour Slack. Aucune autre condition ne s’applique à Salesforce Starter pour Slack.