Términos de servicio de Starter de Salesforce para Slack
Starter de Salesforce para Slack es un Servicio de Salesforce sujeto al Acuerdo de servicios principal de Salesforce, que puede consultarse en https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/, como un servicio gratuito.
Se puede encontrar información adicional en la documentación del Directorio de términos de productos en https://sfdc.co/ptd para Starter de Salesforce. Los términos relacionados con Salesforce Payments no son aplicables, ya que Salesforce Payments no está incluido.
Los términos anteriores componen el acuerdo completo entre SFDC y el Cliente con respecto al uso que hace el cliente de Starter de Salesforce para Slack. No se aplican otros términos a Starter de Salesforce para Slack.