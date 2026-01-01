Términos de servicio del Foro de la Comunidad de Slack

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 2021

El Foro de la Comunidad de Slack es un espacio para interactuar con otra persona y compartir conocimiento, información y experiencias de su uso de Slack. Los siguientes términos de usuario se aplican a todos los que usan el Foro de la Comunidad de Slack. «Nosotros», «nuestro» y «nos» se refieren a la entidad de Slack correspondiente. «Usted» y «su» se refieren a usted, el usuario individual y participante en el Foro de la Comunidad de Slack.

Reglas de participación del Foro de la Comunidad

Todo uso del Foro de la Comunidad de Slack está sujeto a estos Términos, la Política de privacidad y el Código de conducta de la comunidad de desarrolladores. Al registrarse en el Foro de la Comunidad de Slack, acepta cumplir con todas las políticas de Slack aplicables. Además, los usuarios del Foro de la Comunidad de Slack deben supervisar toda la actividad realizada a través de su cuenta del Foro de la Comunidad de Slack y realizar todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de todas las contraseñas y de la información de inicio de sesión del Foro.

Los usuarios del Foro de la Comunidad de Slack nunca deben:

subir o vincular desde el Foro de la Comunidad de Slack cualquier tecnología dañina o maliciosa, incluido el malware, que acceda ilegalmente a información que sea propiedad de Slack o de un tercero.

publicar contenido que infrinja las leyes aplicables y los reglamentos gubernamentales, que incluyen, entre otros, toda propiedad intelectual, datos, privacidad, leyes de control de exportaciones y reglamentos promulgados por cualquier agencia gubernamental, que incluyen toda norma de cualquier mercado de valores nacional o de otra índole.

permitir que otra persona publique desde su cuenta o en su nombre.

publicar contenido que sea abusivo, ofensivo, vulgar, obsceno, odioso, racista o intolerante, amenazante, calumnioso, difamatorio o fraudulento.

divulgar información confidencial de otra persona, o publicar contenido que incluya información privada o personal de otra persona, incluidos, entre otros, información del perfil del foro de la comunidad, fotos, números de teléfono personales, direcciones de correo electrónico, direcciones y números de seguro social.

publicar contenido del que el usuario no sea propietario de los derechos de acuerdo con la legislación y las relaciones contractuales y fiduciarias (como la información confidencial y de propiedad adquirida o divulgada como parte de las relaciones laborales o bajo acuerdos de confidencialidad).

publicar spam o anuncios.

suplantar a otra persona o entidad, o declarar falsamente o tergiversar una afiliación con una persona, organización o entidad de Slack.

interferir o interrumpir el funcionamiento o la integridad del Foro de la Comunidad de Slack o cualquier información, datos, contenido u otros materiales disponibles en o a través del Foro de la Comunidad de Slack.

acceder al Foro de la Comunidad de Slack con el fin de crear un producto o un servicio similar o competitivo, o copiar ideas, características, funciones o gráficos del Foro.

autorizar, permitir, habilitar, inducir o promover que ningún tercero realice todo lo anteriormente mencionado.

hacer nada que infrinja el espíritu de estos Términos.

Avísenos de inmediato si sabe o sospecha razonablemente de cualquier actividad ilegal o no autorizada o una infracción de seguridad en sus cuentas, incluido el extravío, el robo, la divulgación o el uso no autorizados de un nombre de usuario, una contraseña o una cuenta.

Envíos de los usuarios, contenido generado por los miembros e información de perfil

Como usuario del Foro de la Comunidad de Slack, puede hacer que información, datos, gráficos, sonidos, videos, mensajes, perfiles y otros materiales y contenido, cada uno de los cuales es un «Envío», estén disponibles a través del Foro de la Comunidad de Slack. Los Envíos incluyen, entre otros, todos los comentarios, sugerencias, consejos e ideas, incluidos los realizados o dados sobre un producto o función de Slack existente o potencial. Todos los Envíos están sujetos a las mismas disposiciones de licencia contenidas en este documento.

Los usuarios son los únicos responsables de todos los Envíos al Foro de la Comunidad de Slack. Slack no tiene control de los Envíos de los usuarios y no respaldamos dichos Envíos. Además, Slack no hace ninguna promesa sobre la confiabilidad de ninguna fuente o la precisión, seguridad o derechos de propiedad intelectual de los Envíos. Al publicar un Envío, usted declara y garantiza poseer o tener todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para subir o compartir todo el contenido incluido en dicho Envío y que el Envío no infringe los derechos de propiedad intelectual de otros.

Licencias

Cuando envía contenido al Foro de la Comunidad de Slack, no pierde la propiedad del Envío. Más bien, con cada Envío, usted otorga a Slack una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua y libre de regalías para acceder, usar, reproducir, mostrar, preparar trabajos derivados, sublicenciar, ejecutar y distribuir cualquier contenido, comentarios, sugerencias o ideas para cualquier finalidad sin ninguna obligación o compensación para usted.

Si pone a disposición a través del Foro de la Comunidad de Slack ideas y sugerencias sobre productos o servicios de Slack, reconoce y acepta que la publicación de dicho Envío no lo convierte en autor de ninguna invención que pueda surgir durante el desarrollo de cualquier producto o servicio de Slack, incluidos aquellos que pueden incorporar o están relacionados con las contribuciones de los usuarios al Foro de la Comunidad de Slack. Si, a pesar de lo anterior, conserva algún derecho, título o interés en alguna invención, acepta ceder a Slack todos los derechos, títulos e intereses sobre dicha invención, a partir de la concepción, creación o desarrollo de la invención. En la medida en que conserve algún derecho o interés en cualquier invención después de toda cesión permitida, renuncia a todos los reclamos con respecto a dichos derechos o intereses contra Slack y sus afiliados, y cualquier usuario de cualquier producto o servicio de Slack. Además, otorga a Slack una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua y libre de regalías para acceder, usar, reproducir, exhibir, preparar trabajos derivados, sublicenciar, ejecutar, distribuir, modificar, fabricar, vender, ofrecer para vender, importar, analizar y explotar todo o parte de dicha invención. Usted renuncia a cualquier derecho y renuncia a reclamar a Slack por cualquier vulneración, apropiación indebida u otra infracción de cualquier invención o derechos de propiedad intelectual asignados o licenciados en virtud de estos Términos.

Moderación

El Foro de la Comunidad de Slack está destinado a ser un lugar para que los usuarios de los productos y servicios de Slack se conecten, se comuniquen y compartan información, experiencias, consejos e ideas sobre los productos y servicios de Slack. Para garantizar y fomentar un entorno positivo, Slack puede designar algunos de sus empleados para que actúen como moderadores/administradores del Foro de la Comunidad de Slack («Moderadores de la comunidad»). Slack se reserva la facultad de eliminar y modificar cualquier Envío de usuario al Foro de la Comunidad de Slack en cualquier momento, con o sin previo aviso, por infracción de estos Términos, las Directrices del Foro de la Comunidad, la Política de uso aceptable, la Política de privacidad o el Código de conducta de la comunidad de desarrolladores; por ser considerado inapropiado o ilegal; o por cualquier otro motivo. Slack tiene la facultad de bloquear a los usuarios que infrinjan estos Términos o las Directrices del Foro de la Comunidad para que no publiquen o cancelar la cuenta del Foro de la Comunidad de Slack del usuario.

Derechos de propiedad intelectual y política de DMCA

Nos tomamos muy en serio los derechos de propiedad intelectual de otros y exigimos que los usuarios de nuestro Foro de la Comunidad de Slack hagan lo mismo. Si posee un derecho de autor o tiene autoridad para actuar en nombre de un propietario de derechos de autor y desea informar un reclamo de que un tercero está infringiendo ese material en o a través del Foro de la Comunidad de Slack, siga los procedimientos descritos en nuestra Política de DMCA, disponible en https://slack.com/dmca-policy.

Renuncia de garantías

EL FORO DE LA COMUNIDAD DE SLACK Y TODOS LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADOS SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD», SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EL CLIENTE RECONOCE QUE SLACK NO GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS, PUNTUALES, SEGUROS O LIBRE DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

NI SLACK, NI SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, LICENCIADORES O AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, PUNITIVO O EJEMPLAR QUE SURJA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE LA COMUNIDAD DE SLACK, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE INGRESOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, BUENA VOLUNTAD, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES CAUSADAS, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, Y SI SE HA INFORMADO O NO A LA PARTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Indemnización

Defenderá e indemnizará a Slack y sus afiliados, y a sus respectivos funcionarios, directores, empleados y contratistas, de y contra cualquier reclamo de un tercero que surja de o esté relacionado con: (a) su uso o intento de uso del Foro de la Comunidad de Slack en violación de estos Términos, (b) su violación de cualquier ley o los derechos de algún tercero, o (c) cualquier Envío que publique en el Foro de la Comunidad de Slack, incluido, entre otros, cualquier reclamo de infracción, apropiación indebida o violación de cualquier propiedad intelectual, privacidad u otros derechos.

Modificaciones

A medida que nuestro negocio evoluciona, podemos cambiar estos Términos, la Política de uso aceptable y otras políticas relacionadas con el Foro de la Comunidad de Slack. Cualquier revisión material de estos Términos entrará en vigencia en la fecha en que publiquemos el cambio. Si utiliza los Servicios después de la fecha de entrada en vigor de cualquier cambio, dicha utilización constituirá la aceptación de los términos y condiciones modificados.

Independencia de las disposiciones

Se podrá exigir el cumplimiento de estos Términos en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula de los Términos es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la máxima medida permitida por la legislación, y las cláusulas restantes de los Términos permanecerán vigentes.

Legislación aplicable; juzgado

Estos Términos constituyen un acuerdo vinculante y su incumplimiento puede resultar en acciones legales. Este Acuerdo y cualquier conflicto que surja a partir de este o se relacione con él se regirán exclusivamente por las leyes internas del estado de California, sin tener en cuenta sus conflictos de derechos con las leyes o reglas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales estatales y federales ubicados en el condado de San Francisco, California, tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa que surja de o esté relacionada con este Acuerdo.