Entrada en vigor: 10 de octubre de 2025

Los presentes Términos de servicio de la API de Slack (los «Términos de la API») describen sus derechos y responsabilidades al acceder a nuestras interfaces de programación de aplicaciones, kits de desarrollo de software, código de muestra, herramientas de línea de comandos, herramientas para desarrolladores y otra documentación y materiales relacionados que Slack ponga a disposición, lo que incluye, entre otros, a través del sitio web de la API de Slack (en su conjunto, «API»). Léalos detenidamente. Agradecemos su presencia aquí.

Lo primero es lo primero

Relaciones y definiciones

Los presentes Términos de las API, junto con Política para desarrolladores de aplicaciones de Slack, constituyen un «Contrato» vinculante entre usted y nosotros. «Nosotros», «nuestro/a(s)» y «nos» se refieren a la entidad de Slack aplicable en la sección titulada «¿Con qué entidad de Slack está contratando?» a continuación, y «usted» y «su(s)» se refieren a la persona, empresa o persona jurídica que representa. El Contrato no te otorga ningún derecho a acceder o usar nuestras herramientas y plataforma de productividad de espacio de trabajo en línea (los «Servicios»), las cuales estarán reguladas por un acuerdo por separado celebrado con nosotros (por ejemplo, Términos de servicio del cliente).

Familia Ampliada de Slack

Podremos hacer uso de nuestros empleados, los de nuestras filiales corporativas y contratistas externos (la «Familia Ampliada de Slack») para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en virtud del Contrato. Seremos responsables de que la Familia Ampliada de Slack cumpla con nuestras obligaciones en virtud del Contrato.

Acceso a nuestras API

Aplicaciones

Sujeto a las restricciones a continuación, le otorgamos una licencia no exclusiva, mundial, intransferible y limitada (sujeta a la sección titulada «Asignación») para acceder a nuestras API solo según sea necesario para desarrollar, probar, usar y brindar soporte a una aplicación (una «Aplicación» o «App») con los Servicios. Puede cobrar por su Aplicación (sujeto a las restricciones de la sección Distribución Comercial a continuación); sin embargo, no puede vender, alquilar, arrendar, sublicenciar, redistribuir o sindicar el acceso a ninguna de nuestras API.

Acceso a las API

Tu licencia para acceder a nuestras API es limitada y está sujeta al cumplimiento de la Política para desarrolladores de aplicaciones de Slack y los Lineamientos de la marca de Slack. Debes usar las API únicamente de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y en Documentación de las API de Slack («Documentación»). También debes cumplir e implementar políticas para tu Aplicación que sean razonablemente coherentes con la Política de uso aceptable, pero no serás responsable de las infracciones de estas políticas por clientes o usuarios finales. Además, no: (A) accederás a nuestras API de maneras que infrinjan cualquier ley o regulación; (B) accederás a nuestras API de cualquier manera que (i) ponga en riesgo, infrinja o eluda cualquiera de nuestros procesos técnicos o medidas de seguridad asociados con los Servicios, (ii) plantee una vulnerabilidad de seguridad para los clientes o usuarios de los Servicios, o (iii) ponga a prueba la vulnerabilidad de nuestros sistemas o redes, a menos que esto esté expresamente autorizado en virtud de un programa de pruebas de seguridad o recompensas por errores de Slack, o (iv) socave los controles de acceso de los Servicios, como exponer datos de canales privados a un usuario sin acceso; (C) accederás a nuestras API para replicar o competir con los Servicios; (D) intentarás aplicar ingeniería inversa u obtener de otro modo el código fuente, los secretos comerciales o el conocimiento de nuestras API o Servicios, ni (E) intentarás usar nuestras API de una manera que exceda los límites de frecuencia o constituya un uso excesivo o abusivo.

Nuestro derecho a suspender el acceso y la auditoría

Si creemos que existe una infracción del Contrato que, simplemente, puede subsanarse modificando o actualizando su Aplicación, en la mayoría de los casos, le pediremos que tome medidas directas en lugar de intervenir. En tales casos, podemos usar su nombre, dirección y otros datos de contacto para ponernos en contacto con usted o proporcionar esta información de contacto a cualquier tercero que, razonablemente, según la determinación exclusiva de Slack, afirme que usted no posee todos los derechos de propiedad intelectual necesarios. Es posible que intervengamos directamente y tomemos las medidas que consideremos pertinentes si no responde o si consideramos que existe un riesgo real de dañarnos a nosotros, a los Servicios, a nuestros clientes o usuarios, o a terceros. Slack también se reserva el derecho de auditar su Aplicación para garantizar que no infrinja nuestros términos y políticas. Acepta que cooperará con las consultas relacionadas con dicha auditoría y que nos proporcionará pruebas de que su Aplicación cumple con nuestros términos y políticas.

Distribución más allá de tu organización (terceros)

Distribución Comercial

No puedes Distribuir Comercialmente una Aplicación que se integre con las API de Slack a menos que tengas autorización para hacerlo según un acuerdo por separado con Slack o nuestra empresa matriz, Salesforce. Por «Distribuir Comercialmente» nos referimos a cualquier situación en la que tu Aplicación se integra con API de Slack y los usuarios podrían pagar tarifas por tu producto, servicio o funciones, ya sea un cargo directo para acceder a la App, un modelo «freemium» donde algunas funciones están bloqueadas o una App gratuita que se conecta a un producto o servicio pago. Para la mayoría de las Aplicaciones, obtener un acuerdo por separado que autorice la Distribución Comercial significa someterse a nuestro Marketplace y aceptar el Acuerdo de Marketplace. En su defecto, puedes celebrar un acuerdo de socio con Slack o Salesforce que te autorice a Distribuir Comercialmente. Las restricciones de esta sección se aplican a todas las Aplicaciones que se Distribuyen Comercialmente, independientemente de si publicas una Aplicación lista para usar o proporcionas a los clientes una Aplicación personalizada o una plantilla de Aplicación que se conecta a otros productos, servicios o funciones. Estas restricciones no tienen efecto si tu Aplicación y cualquier producto o servicio conectado a ella se crearon para ser usados, solamente, por un único tercero.

Transparencia y generación de reportes de terceros

Si ofreces tu Aplicación para que la utilicen otras personas ajenas a tu organización, debes implementar un acuerdo de usuario y una política de privacidad para tu Aplicación, que se identifica de manera prominente o se encuentra donde los usuarios descargan o acceden a tu Aplicación. Tu política de privacidad debe cumplir con los estándares legales aplicables y describir la recopilación, el uso, el almacenamiento y el intercambio de datos en términos claros, comprensibles y precisos. Debes seguir los requisitos legales aplicables si el uso de tu aplicación dará lugar a la transferencia internacional de datos personales. Debes notificarnos inmediatamente por escrito enviando un correo electrónico a security@slack.com de cualquier incidencia de seguridad que derive en el acceso no autorizado o la pérdida de datos de Slack por clientes de los Servicios o de cualquier vulneración conocida de tu acuerdo de usuario o política de privacidad que afecte o pueda afectar a los clientes o usuarios de los Servicios. Revisa nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos los datos relativos al uso y al funcionamiento de nuestros sitios web y productos.

Uso de datos de terceros

Si ofreces tu Aplicación para que la usen otros fuera de tu organización, debes obtener autorización explícita de la organización que instala tu Aplicación para el uso, procesamiento y almacenamiento de los Datos de las API. Los «Datos de las API» incluyen mensajes, archivos, metadatos y otros datos que se obtienen a través de las API de Slack. Debes limitar el uso, el procesamiento y la retención de los Datos de las API por parte de otros fuera de tu organización al mínimo necesario para desarrollar, probar, operar y respaldar la funcionalidad de tu Aplicación, de acuerdo con la Documentación. Como proveedor de una Aplicación que se ofrece para su uso fuera de tu organización, no debes: (A) usar los Datos de las API para entrenar un modelo grande de lenguaje; (B) exportar en masa datos de mensajes y archivos de Slack, excepto cuando lo permita expresamente un acuerdo adicional, como las Aplicaciones que usan Discovery API para casos de uso de seguridad y cumplimiento aprobados; ni (C) usar datos recopilados de una organización para beneficiar, directamente, a otra organización o a un tercero.

Términos específicos de las API

Discovery API

Discovery API solo puede usarse con fines de seguridad y cumplimiento, en particular en el desarrollo de Aplicaciones de eDiscovery, archivado y prevención de pérdida de datos.

API de Acceso a Datos y API de Búsqueda en Tiempo Real

El propósito de la API de Acceso a Datos y la API de Búsqueda en Tiempo Real es facilitar las búsquedas en tiempo real y el acceso a datos. El uso de estas API por parte de tu Aplicación debe ser transparente y razonablemente esperado por los usuarios de los Servicios; la recopilación de datos en segundo plano o el scraping de datos no relacionados con las consultas de los usuarios están prohibidos. Cuando uses estas API en tu capacidad de proveedor de una Aplicación de terceros, no puedes crear copias, archivos, índices o almacenamientos de datos a largo plazo permanentes de Datos de las API de otras organizaciones. Se permite el tratamiento y el almacenamiento en caché o de otro tipo limitado y temporal de los Datos de las API de otras organizaciones recuperados solo en la medida en que estas actividades sean esenciales para la operación, el funcionamiento o la disponibilidad inmediatos de tu Aplicación, o según lo exija la ley. Tales datos deben minimizarse y eliminarse sin demora una vez que se satisfagan esas necesidades y no pueden usarse para la mejora de productos.

Propiedad y derechos de propiedad

Derechos reservados

Usted conserva sus derechos de propiedad sobre su Aplicación, y nosotros somos propietarios y seguiremos siéndolo de nuestras API y Servicios, lo que incluye todos los derechos de propiedad intelectual relacionados. Por el presente, se conservan todos los derechos que no se otorguen, expresamente, en el Contrato.

Agradecemos los comentarios

Cuantas más sugerencias envíen los desarrolladores, mejores serán nuestras API. Si nos envía comentarios o sugerencias con respecto a las API, existe la posibilidad de que los usemos, por lo que nos otorga una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua, sublicenciable, transferible y sin regalías para utilizar dichos comentarios o sugerencias para cualquier finalidad sin ninguna obligación o remuneración para con usted. Si decidimos no implementar la sugerencia, no debe tomarse de forma personal. Aun así, la valoramos.

Confidencialidad

Información confidencial

Cada parte (la «Parte informante») podrá divulgar «Información confidencial» a la otra parte (la «Parte receptora») en relación con el Contrato; es decir, todo lo que, razonablemente, deba entenderse como confidencial dada la naturaleza de la información y las circunstancias de la divulgación, incluida la información empresarial que no sea de dominio público y sobre productos, tecnologías y marketing. Si algún elemento se etiqueta como «Confidencial», será un indicador claro para la Parte receptora de que el material es confidencial. No obstante lo anterior, la Información confidencial no incluye información que (a) esté o pase a estar a disposición general del público sin infringir ninguna obligación debida a la Parte informante; (b) fuera de conocimiento de la Parte receptora antes de su divulgación por parte de la Parte informante sin infringir ninguna obligación debida a la Parte informante; (c) se reciba de un tercero sin infringir ninguna obligación debida a la Parte informante o (d) haya sido desarrollada, independientemente, por la Parte receptora.

Protección y uso de la Información Confidencial

La Parte Receptora (a) tomará al menos las medidas razonables para impedir la divulgación o el uso no autorizados de la Información Confidencial, y limitará el acceso a los empleados, las filiales y los contratistas que deban conocer dicha información en relación con el Contrato; y (b) no usará ni divulgará la Información Confidencial de la Parte Informante para ningún fin fuera del ámbito de este Contrato. Nada de lo anterior evitará que cualquiera de las partes comparta Información Confidencial con asesores financieros y jurídicos, siempre que los asesores estén sujetos a obligaciones de confidencialidad por lo menos tan restrictivas como las del Contrato.

Acceso o divulgación obligatorios

La Parte receptora podrá acceder a la Información confidencial de la Parte informante o divulgarla si la legislación así lo exige, siempre que la Parte receptora notifique previamente a la Parte informante sobre tal obligación de acceso o divulgación (en la medida en que la legislación lo permita) y brinde asistencia razonable, a expensas de la Parte informante, si la Parte informante desea impugnar tal acceso o divulgación. Si la Parte receptora se ve obligada por ley a acceder a la Información confidencial de la Parte informante o a divulgarla, la Parte informante reembolsará a la Parte receptora los costos razonables de recopilación de y acceso a dicha Información confidencial, así como los costos razonables de cualquier asistencia prestada en relación con la búsqueda de una medida cautelar que la Parte informante solicite o el tratamiento confidencial de la Información confidencial que se divulgará.

Rescisión

Puede rescindir el Contrato al discontinuar el uso de nuestras API. Podemos rescindir el Contrato con o sin causa, y sin previo aviso. Tras la rescisión del Contrato, todos los derechos y licencias que se le otorguen se rescindirán de inmediato. Entiende que cualquier API que no esté disponible al público, pero que sí esté disponible para usted es información confidencial de Slack. Tras la rescisión del Contrato, destruirá, de inmediato, las copias de cualquier documentación y cualquier otra información de Slack en su posesión o control que haya recibido en virtud del Contrato.

Manifestaciones; renuncia de garantías

Usted declara y garantiza que ha celebrado, válidamente, el Contrato y que tiene la facultad jurídica para hacerlo.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PROPORCIONAMOS LAS API Y TODOS LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADOS «TAL CUAL» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD», SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, RENUNCIAMOS, EXPRESAMENTE, A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. RECONOCE QUE NO GARANTIZAMOS QUE LAS API SERÁN ININTERRUMPIDAS, PUNTUALES, SEGURAS O LIBRE DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL NUESTRA O LA DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK DERIVADA DEL CONTRATO O RELACIONADA CON ÉL (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) EXCEDERÁ LOS 100 USD.

EN NINGÚN CASO, NI NOSOTROS NI LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK TENDRÁN RESPONSABILIDAD ANTE USTED NI ANTE NINGÚN TERCERO POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, EMERGENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE LE HA INFORMADO A USTED O AL TERCERO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DESCRITA NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA.

Las limitaciones en esta sección de «Limitación de responsabilidad» se aplicarán a todas las teorías jurídicas, ya sean contractuales, extracontractuales u otras, y en la medida permitida por la ley. Las disposiciones de esta sección «Limitación de responsabilidad» asignan los riesgos sujetos al Contrato entre las partes, y las partes se han basado en estas limitaciones para decidir si celebrar el Contrato.

Aplicación del derecho del consumidor

Nuestras API están destinadas al uso por parte de empresas y de organizaciones, y sin finalidades de consumo. En la mayor medida permitida por la ley, por el presente, reconoce y acepta que no se apliquen las leyes de protección del consumidor. No obstante, si cualquier ley de protección del consumidor (por ejemplo, en Australia, la Competition and Consumer Act 2010 [Cth]) resultara de aplicación y no pudiera excluirse conforme a la legislación vigente, no hay nada en los presentes Términos de la API que restrinja, excluya o modifique cualquier garantía legal, aval, derecho o recurso que pudiera tener, y nuestra responsabilidad estará limitada (a nuestra elección) a la sustitución o la reparación de las API.

Su indemnización de nosotros

Usted nos defenderá a nosotros y a los miembros de la Familia Ampliada de Slack (colectivamente, las «Partes Indemnizadas de Slack») frente a cualquier reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de cualquier tercero que surja a partir de o se relacione con (A) el uso de las API de Slack y los Datos de las API por parte de usted; (B) la infracción o presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual de un tercero por parte de usted, o (C) la infracción o presunta infracción del presente Contrato o del acuerdo de usuario o de la política de privacidad por parte de usted (un «Reclamo contra Nosotros»), e indemnizará a las Partes Indemnizadas de Slack por todos los honorarios de abogados justificados, los daños y perjuicios y demás costos que finalmente se dictaminen contra una Parte Indemnizada de Slack en relación con un Reclamo contra Nosotros o como resultado de este, y por los importes pagados por una Parte Indemnizada de Slack según un acuerdo aprobado por usted en relación con aquel. Debemos proporcionarle un aviso por escrito de inmediato ante cualquier Reclamo contra Nosotros y permitirle el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que lo ayude en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta sección se establece su única responsabilidad, y el recurso exclusivo de las Partes Indemnizadas de Slack frente a usted, en relación con cualquier Reclamo contra Nosotros.

Limitaciones de las indemnizaciones

Sin perjuicio de lo expresado en la sección anterior, (a) nosotros siempre tendremos la libertad de elegir nuestro propio abogado si pagamos los honorarios de dicho abogado; y (b) usted no podrá acordar una compensación sin nuestro consentimiento expreso por escrito (dicho consentimiento no se podrá denegar sin motivo) si (i) el tercero que presenta el reclamo es un organismo gubernamental, (ii) el acuerdo incluye el reconocimiento de ciertos hechos, (iii) el acuerdo no incluye una exención completa de responsabilidad, o (iv) el acuerdo incluye términos que no sean una exención completa de responsabilidad y el pago de dinero.

Vigencia

Las secciones tituladas «Nuestros derechos a suspender el acceso y la auditoría», «Propiedad y derechos de propiedad», «Confidencialidad», «Rescisión», «Declaraciones; renuncia de garantías», «Limitación de responsabilidad», «Su indemnización de nosotros», «Limitaciones a las indemnizaciones» y «Subsistencia», así como todas las disposiciones bajo el encabezado general «Disposiciones generales», permanecerán vigentes tras la rescisión o el vencimiento del Contrato.

Disposiciones generales

Publicidad

Usted nos otorga el derecho a utilizar el nombre y el logotipo de su empresa como referencia para fines comerciales o promocionales en nuestro sitio web y en otras comunicaciones públicas o privadas con desarrolladores y clientes potenciales o existentes, conforme a sus directrices habituales de uso de marcas comerciales que se nos indiquen oportunamente.

Fuerza mayor

Ni nosotros ni usted seremos responsables por ningún incumplimiento o demora en el cumplimiento de nuestras obligaciones a causa de eventos fuera del control razonable de una de las partes, lo que puede incluir ataques de denegación de servicio, incumplimiento de un proveedor externo de servicios de hospedaje o de servicios públicos, huelgas, desabastecimiento, disturbios, incendios, desastres naturales, guerra, terrorismo y medidas gubernamentales.

Relación de las partes; ausencia de terceros beneficiarios

Las partes son contratistas independientes. Este Contrato no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. No hay terceros beneficiarios de este Contrato.

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que aquí se establezca lo contrario, todos los avisos en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque, si tienes una cuenta de Servicios, podamos elegir notificarte a través de los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Los avisos de carácter general también se publicarán en registro de cambios. Los avisos a Slack deben enviarse a feedback@slack.com, salvo los avisos legales, como los avisos de rescisión, que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que un aviso se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico o el registro de cambios; y (b) el mismo día, en el caso de enviarse a través de los Servicios.

Controles y sanciones de exportación

Las Aplicaciones disponibles en la plataforma de Slack pueden estar sujetas a las leyes y regulaciones de sanciones y control de exportaciones de los Estados Unidos y de otras jurisdicciones. Acepta cumplir, estrictamente, con todas las leyes y regulaciones de sanciones y control de exportaciones que se apliquen a su distribución o uso de las API y Aplicaciones, incluidos, entre otros, los requisitos de Política para desarrolladores de aplicaciones de Slack.

Modificaciones a nuestras API

Slack sigue evolucionando, por lo que necesitamos la flexibilidad para realizar cambios ocasionales en nuestras API, incluidos los cambios incompatibles con versiones anteriores. Intentaremos notificar estos cambios con una antelación razonable, pero considere seguir changelogs para obtener actualizaciones. Además, partes de nuestras API no están documentadas, incluidos determinados métodos, eventos y propiedades. Dado que estos aspectos no documentados de nuestras API pueden cambiar en cualquier momento, no debe confiar en sus comportamientos.

Modificaciones al Contrato

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estos Términos de las API y los demás componentes del Contrato. Si realizamos un cambio sustancial en el Contrato, se lo notificaremos de forma razonable antes de que el cambio entre en vigor para usted, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo asociada con su cuenta o de un mensaje a través de los Servicios. En caso de que no podamos comunicarnos con usted, también publicaremos un aviso de cambios al Contrato en registro de cambios. Para revisar la versión más reciente de los Términos de las API en cualquier momento, usted puede visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Contrato. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso, y todos los demás cambios entrarán en vigor en el momento de publicación del cambio. Si accede a nuestras API después de la fecha de entrada en vigor, dicho acceso constituirá la aceptación de cualquier término y condición modificados.

Renuncia

Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud del Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud del Contrato será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considere ha otorgado la renuncia.

Independencia de las disposiciones

Se podrá exigir el cumplimiento del Contrato en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula del Contrato es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la mayor medida que lo permita la ley, y las cláusulas restantes del Contrato permanecerán vigentes.

Cesión

Ninguna de las partes puede ceder o delegar ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud del presente documento, ya sea por ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (que no se podrá denegar sin motivo). No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá ceder el Contrato en su totalidad, sin el consentimiento de la otra parte, a una filial de la empresa o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. Todo intento de cesión en contravención de esta sección será nulo. El recurso exclusivo de una parte por cualquier intento de cesión de la otra parte en contravención de esta sección será, a elección de la parte no cedente, la rescisión del Contrato mediante aviso por escrito a la parte cedente. Conforme a lo anterior, el Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

¿Con qué entidad de Slack contrata usted?

Todas las referencias a «Slack», «nosotros» o «nos» en el Contrato, qué derecho se aplicará en cualquier conflicto o juicio que surja o se relacione con el Contrato, y qué tribunales tienen jurisdicción sobre dichos conflictos o juicios dependerán de su domicilio.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Jurisdicción Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC California Condado de San Francisco, California Resto del mundo Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda

El Contrato y cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con este se regirán exclusivamente por la legislación aplicable antes mencionada, sin tener en cuenta los conflictos de leyes ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con el Contrato, su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes aceptan y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. Las partes renuncian a todo derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pudiera surgir a partir de o en relación con el Contrato. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud del Contrato, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados.

Acuerdo completo

El Contrato, incluidos los presentes Términos de la API, constituyen la totalidad del acuerdo entre las partes y sustituyen todo acuerdo, propuesta o declaración anteriores y contemporáneos, por escrito o verbales, con respecto a su objeto. En la medida de cualquier conflicto o inconsistencia entre las disposiciones de estos Términos de la API y cualquier otro documento o página a los que se haga referencia en estos Términos de la API, se aplicará el siguiente orden de prioridad: (A) los Términos de la API, (B) Política para desarrolladores de aplicaciones de Slack y (C) cualquier otro documento o página a los que se haga referencia en el Contrato.