Afiliadas de Slack

Afiliadas de Slack

A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Slack. A medida que nuestro negocio evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.

Nombre de la entidadPaís de la entidad
Slack Australia Pty LimitedAustralia
Slack Canada LimitedCanadá
Slack France (SAS)Francia
Slack Technologies GmbHAlemania
Slack Technologies India, LLPIndia
Slack Technologies LimitedIrlanda
Slack Netherlands B.V.Países Bajos
Slack Singapore Pte. Ltd.Singapur
Slack Technologies Korea, LLCCorea del Sur
Slack Sweden ABSuecia
Slack UK LimitedUK
Slack Technologies, LLCEstados Unidos

A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Salesforce. A medida que el negocio de Salesforce evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.

Nombre de la entidadPaís de la entidad
Salesforce Argentina S.R.L.Argentina
SFDC Australia Pty. Ltd.Australia
SFDC Austria GmbHAustria
Salesforce Tecnologia, Ltda.Brasil
salesforce.com Canada CorporationCanadá
salesforce.com France S.A.S.Francia
Salesforce.org Germany GmbHAlemania
salesforce.com Hong Kong LimitedHong Kong
salesforce.com India Private LimitedIndia
SFDC Ireland LimitedIrlanda
salesforce.com Israel Ltd.Israel
salesforce.com Italy S.r.l.Italia
Salesforce Japan Co., Ltd.Japón
salesforce.com Singapore Pte. Ltd.Singapur
Salesforce.com Korea LimitedCorea del Sur
salesforce Systems Spain, S.L.España
SFDC Sweden ABSuecia
salesforce.com sarlSuiza
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.Tailandia
Slack Netherlands B.V.Países Bajos
Salesforce UK LimitedReino Unido
Salesforce.org EMEA LimitedReino Unido
Quip, LLCEstados Unidos
Salesforce, Inc.Estados Unidos
Salesforce.orgEstados Unidos