Afiliadas de Slack

A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Slack. A medida que nuestro negocio evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.

Nombre de la entidad País de la entidad Slack Australia Pty Limited Australia Slack Canada Limited Canadá Slack France (SAS) Francia Slack Technologies GmbH Alemania Slack Technologies India, LLP India Slack Technologies Limited Irlanda Slack Netherlands B.V. Países Bajos Slack Singapore Pte. Ltd. Singapur Slack Technologies Korea, LLC Corea del Sur Slack Sweden AB Suecia Slack UK Limited UK Slack Technologies, LLC Estados Unidos

A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Salesforce. A medida que el negocio de Salesforce evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.