Afiliadas de Slack
Afiliadas de Slack
A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Slack. A medida que nuestro negocio evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.
|Nombre de la entidad
|País de la entidad
|Slack Australia Pty Limited
|Australia
|Slack Canada Limited
|Canadá
|Slack France (SAS)
|Francia
|Slack Technologies GmbH
|Alemania
|Slack Technologies India, LLP
|India
|Slack Technologies Limited
|Irlanda
|Slack Netherlands B.V.
|Países Bajos
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|Singapur
|Slack Technologies Korea, LLC
|Corea del Sur
|Slack Sweden AB
|Suecia
|Slack UK Limited
|UK
|Slack Technologies, LLC
|Estados Unidos
A continuación se incluye una lista de las afiliadas corporativas de Salesforce. A medida que el negocio de Salesforce evoluciona, la lista puede cambiar; por lo tanto, recomendamos revisar esta página para conocer las actualizaciones.
|Nombre de la entidad
|País de la entidad
|Salesforce Argentina S.R.L.
|Argentina
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|Australia
|SFDC Austria GmbH
|Austria
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|Brasil
|salesforce.com Canada Corporation
|Canadá
|salesforce.com France S.A.S.
|Francia
|Salesforce.org Germany GmbH
|Alemania
|salesforce.com Hong Kong Limited
|Hong Kong
|salesforce.com India Private Limited
|India
|SFDC Ireland Limited
|Irlanda
|salesforce.com Israel Ltd.
|Israel
|salesforce.com Italy S.r.l.
|Italia
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|Japón
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|Singapur
|Salesforce.com Korea Limited
|Corea del Sur
|salesforce Systems Spain, S.L.
|España
|SFDC Sweden AB
|Suecia
|salesforce.com sarl
|Suiza
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|Tailandia
|Slack Netherlands B.V.
|Países Bajos
|Salesforce UK Limited
|Reino Unido
|Salesforce.org EMEA Limited
|Reino Unido
|Quip, LLC
|Estados Unidos
|Salesforce, Inc.
|Estados Unidos
|Salesforce.org
|Estados Unidos