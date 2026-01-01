Slack関連会社
本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。
以下は Slack の関連企業のリストです。当社の事業が発展するにつれ、このリストは変更されますので最新情報を確認してください。
|会社名
|会社の国名
|Slack Australia Pty Limited
|オーストラリア
|Slack Canada Limited
|カナダ
|Slack France (SAS)
|フランス
|Slack Technologies GmbH
|ドイツ
|Slack Technologies India, LLP
|インド
|Slack Technologies Limited
|Ireland
|Slack Netherlands B.V.
|オランダ
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|シンガポール
|Slack Technologies Korea, LLC
|韓国
|Slack Sweden AB
|スウェーデン
|Slack UK Limited
|英国
|Slack Technologies, LLC
|United States
以下は Salesforce 関連企業のリストです。Salesforce の事業が発展するにつれ、このリストは変更されますので最新情報を確認してください。
|会社名
|会社の国名
|Salesforce Argentina S.R.L.
|アルゼンチン
|SFDC Australia Pty.Ltd.
|オーストラリア
|SFDC Austria GmbH
|オーストリア
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|ブラジル
|salesforce.com Canada Corporation
|カナダ
|salesforce.com France S.A.S.
|フランス
|Salesforce.org Germany GmbH
|ドイツ
|salesforce.com Hong Kong Limited
|香港
|salesforce.com India Private Limited
|インド
|SFDC Ireland Limited
|Ireland
|salesforce.com Israel Ltd.
|イスラエル
|salesforce.com Italy S.r.l.
|イタリア
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|日本
|salesforce.com Singapore Pte.Ltd.
|シンガポール
|Salesforce.com Korea Limited
|韓国
|salesforce Systems Spain, S.L.
|スペイン
|SFDC Sweden AB
|スウェーデン
|salesforce.com sarl
|スイス
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|タイ
|SFDC Netherlands B.V.
|オランダ
|Salesforce UK Limited
|英国
|Salesforce.org EMEA Limited
|英国
|Quip, LLC
|United States
|Salesforce, Inc.
|United States
|Salesforce.org
|United States