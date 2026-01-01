Slack関連会社

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Slack 関連会社

以下は Slack の関連企業のリストです。当社の事業が発展するにつれ、このリストは変更されますので最新情報を確認してください。

会社名会社の国名
Slack Australia Pty Limitedオーストラリア
Slack Canada Limitedカナダ
Slack France (SAS)フランス
Slack Technologies GmbHドイツ
Slack Technologies India, LLPインド
Slack Technologies LimitedIreland
Slack Netherlands B.V.オランダ
Slack Singapore Pte. Ltd.シンガポール
Slack Technologies Korea, LLC韓国
Slack Sweden ABスウェーデン
Slack UK Limited英国
Slack Technologies, LLCUnited States

以下は Salesforce 関連企業のリストです。Salesforce の事業が発展するにつれ、このリストは変更されますので最新情報を確認してください。

会社名会社の国名
Salesforce Argentina S.R.L.アルゼンチン
SFDC Australia Pty.Ltd.オーストラリア
SFDC Austria GmbHオーストリア
Salesforce Tecnologia, Ltda.ブラジル
salesforce.com Canada Corporationカナダ
salesforce.com France S.A.S.フランス
Salesforce.org Germany GmbHドイツ
salesforce.com Hong Kong Limited香港
salesforce.com India Private Limitedインド
SFDC Ireland LimitedIreland
salesforce.com Israel Ltd.イスラエル
salesforce.com Italy S.r.l.イタリア
Salesforce Japan Co., Ltd.日本
salesforce.com Singapore Pte.Ltd.シンガポール
Salesforce.com Korea Limited韓国
salesforce Systems Spain, S.L.スペイン
SFDC Sweden ABスウェーデン
salesforce.com sarlスイス
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.タイ
SFDC Netherlands B.V.オランダ
Salesforce UK Limited英国
Salesforce.org EMEA Limited英国
Quip, LLCUnited States
Salesforce, Inc.United States
Salesforce.orgUnited States