Afiliadas do Slack
Afiliadas do Slack
A lista a seguir relaciona as afiliadas corporativas do Slack. A lista pode mudar conforme a empresa crescer, então verifique esta página para ver atualizações.
|Nome da entidade
|País da entidade
|Slack Australia Pty Limited
|Austrália
|Slack Canada Limited
|Canadá
|Slack France (SAS)
|França
|Slack Technologies GmbH
|Alemanha
|Slack Technologies India, LLP
|Índia
|Slack Technologies Limited
|Irlanda
|Slack Netherlands B.V.
|Holanda
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|Singapura
|Slack Technologies Korea, LLC
|Coreia do Sul
|Slack Sweden AB
|Suécia
|Slack UK Limited
|UK
|Slack Technologies, LLC
|Estados Unidos
A lista a seguir relaciona as afiliadas corporativas da Salesforce. À medida que os negócios da Salesforce evoluem, a lista pode mudar. Portanto, confira esta página para atualizações.
|Nome da entidade
|País da entidade
|Salesforce Argentina S.R.L.
|Argentina
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|Austrália
|SFDC Austria GmbH
|Áustria
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|Brasil
|salesforce.com Canada Corporation
|Canadá
|salesforce.com France S.A.S.
|França
|Salesforce.org Germany GmbH
|Alemanha
|salesforce.com Hong Kong Limited
|Hong Kong
|salesforce.com India Private Limited
|Índia
|SFDC Ireland Limited
|Irlanda
|salesforce.com Israel Ltd.
|Israel
|salesforce.com Italy S.r.l.
|Itália
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|Japão
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|Singapura
|Salesforce.com Korea Limited
|Coreia do Sul
|salesforce Systems Spain, S.L.
|Espanha
|SFDC Sweden AB
|Suécia
|salesforce.com sarl
|Suíça
|Salesforce.com (Tailândia) Co., Ltd.
|Tailândia
|SFDC Netherlands B.V.
|Países Baixos
|Salesforce UK Limited
|Reino Unido
|Salesforce.org EMEA Limited
|Reino Unido
|Quip, LLC
|Estados Unidos
|Salesforce, Inc.
|Estados Unidos
|Salesforce.org
|Estados Unidos