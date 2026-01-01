Afiliadas do Slack

A lista a seguir relaciona as afiliadas corporativas do Slack. A lista pode mudar conforme a empresa crescer, então verifique esta página para ver atualizações.

Nome da entidadePaís da entidade
Slack Australia Pty LimitedAustrália
Slack Canada LimitedCanadá
Slack France (SAS)França
Slack Technologies GmbHAlemanha
Slack Technologies India, LLPÍndia
Slack Technologies LimitedIrlanda
Slack Netherlands B.V.Holanda
Slack Singapore Pte. Ltd.Singapura
Slack Technologies Korea, LLCCoreia do Sul
Slack Sweden ABSuécia
Slack UK LimitedUK
Slack Technologies, LLCEstados Unidos

A lista a seguir relaciona as afiliadas corporativas da Salesforce. À medida que os negócios da Salesforce evoluem, a lista pode mudar. Portanto, confira esta página para atualizações.

Nome da entidadePaís da entidade
Salesforce Argentina S.R.L.Argentina
SFDC Australia Pty. Ltd.Austrália
SFDC Austria GmbHÁustria
Salesforce Tecnologia, Ltda.Brasil
salesforce.com Canada CorporationCanadá
salesforce.com France S.A.S.França
Salesforce.org Germany GmbHAlemanha
salesforce.com Hong Kong LimitedHong Kong
salesforce.com India Private LimitedÍndia
SFDC Ireland LimitedIrlanda
salesforce.com Israel Ltd.Israel
salesforce.com Italy S.r.l.Itália
Salesforce Japan Co., Ltd.Japão
salesforce.com Singapore Pte. Ltd.Singapura
Salesforce.com Korea LimitedCoreia do Sul
salesforce Systems Spain, S.L.Espanha
SFDC Sweden ABSuécia
salesforce.com sarlSuíça
Salesforce.com (Tailândia) Co., Ltd.Tailândia
SFDC Netherlands B.V.Países Baixos
Salesforce UK LimitedReino Unido
Salesforce.org EMEA LimitedReino Unido
Quip, LLCEstados Unidos
Salesforce, Inc.Estados Unidos
Salesforce.orgEstados Unidos