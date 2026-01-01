Última atualização: 8 de julho de 2025

A Política de Uso Aceitável (PUA) define uma lista de condutas aceitáveis e não aceitáveis nos nossos Serviços. Como o Slack é uma empresa da Salesforce, a PUA está disponível no seguinte link da Salesforce:

Política de Uso Aceitável

A PUA poderá mudar à medida que o Slack crescer e evoluir, então verifique regularmente a existência de atualizações e mudanças.

Observação: o Slack pode exercer seu direito de analisar informações para proteger a segurança dos usuários e evitar atividades ilegais. Usamos software de detecção baseado em hash voltado à proteção de privacidade para remover proativamente material de abuso sexual infantil. O Slack também aceita e investiga denúncias de violações tanto dos Termos de Serviço do Usuário quanto da Política de Uso Aceitável originárias de Clientes e Usuários. As denúncias são analisadas por pessoal treinado, e conteúdo proibido pode ser excluído dos Serviços. Aplicamos controles rigorosos ao acesso dos nossos funcionários aos Dados do Cliente. Implementamos controles técnicos e políticas de auditoria para garantir que todos os acessos aos Dados do Cliente sejam registrados. Para obter mais informações, consulte nossa página Práticas de segurança.

Como entrar em contato com o Slack

Em caso de dúvidas sobre a Política de Uso Aceitável do Slack, entre em contato conosco pelo e-mail feedback@slack.com ou por correspondência para o endereço abaixo.

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos

