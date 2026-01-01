本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

上次更新時間：2025 年 7 月 8 日

適當使用政策 (AUP) 中列出使用服務時的適當及不當行為。AUP 請見以下 Salesforce 連結 (Slack 為 Salesforce 旗下公司)：

適當使用政策

AUP 可能隨 Slack 成長和發展而更動，請定期查閱是否有更新和變更。

請注意：Slack 可能會行使分析資訊的權利，以保護使用者的安全及防範非法活動。我們使用具有隱私權保護機制的雜湊技術偵測軟體，主動移除兒童性虐待內容。若客戶和使用者發現違反使用者服務條款和適當使用政策之情事並提出檢舉，Slack 也會受理並展開調查。檢舉報告會交由受過訓練的人員審查，違禁內容可能會從服務中刪除。我們嚴格控管員工存取客戶資料，並設有技術控管措施及稽核政策，確保所有存取客戶資料的操作均留有記錄。詳情請見資訊安全措施頁面。

聯絡 Slack

若對 Slack 適當使用政策有任何疑問，請傳送電子郵件至 feedback@slack.com 或寄信至以下地址與我們聯絡。

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

United States

