禁止內容和使用

Slack 係工作空間工具，供企業與組織使用，並非消費者用途。各工作空間由客戶控制，通常是您的員工或邀請您一起工作的其他組織。客戶可能有其使用 Slack 應適用之企業政策和法律規定，所有授權使用者皆應審閱並遵守該等規定。此外，為有助於確保工作環境的安全和生產力，授權使用者必須遵守適當使用政策以及使用 Slack 技術工具所適用的所有法律、規則和規定。

如何檢舉不當行為或內容？

每位客戶均代表管理其工作空間的擁有者和管理員。如果您發現任何不當行為或內容，請向您的擁有者、管理員或雇主檢舉。您可以在 Slack 內找到您工作空間擁有者和管理員的聯絡資訊，或是可以查看您的工作空間設定確認資訊。擁有者和管理員有工具可編輯或刪除其工作空間內的訊息，並且可以停用授權使用者的帳號。

對 Slack 的要求

如果您有關於我們適當使用政策的問題，您可以聯絡 feedback@slack.com。關於政府機關、使用者和其他第三方對揭露資料之要求，請參照我們的資料要求政策。關於在美國境內主張侵害著作權，請參照我們的 DMCA 政策。

如有其他類型的法律要求，請透過 dpo@slack.com 與 Slack 資料保護官 Lindsey Finch 聯絡。所有此類通訊皆應包含以下資訊：(a) 要求方的身分；(b) 要求的性質，包括認定疑似違法的根據；(c) 相關客戶及相關授權使用者的姓名；以及 (d) Slack 工作空間網址和與任何相關客戶資料的連結。除非適用法律規定採用其他流程，否則如果客戶可以透過 Slack 提供的管理工具解決違法情形，則 Slack 得將該要求轉交給客戶解決。