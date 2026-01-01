Informar sobre la conducta en el espacio de trabajo

Contenido y uso prohibido

Slack es una herramienta de trabajo destinada para el uso por parte de empresas y organizaciones, y no con fines de consumo. El Cliente, que es normalmente el empleador u otra organización que te ha enviado una invitación para trabajar juntos, es quien controla cada Espacio de trabajo. Es posible que el Cliente cuente con políticas corporativas y requisitos legales aplicables al uso de Slack y todos los Usuarios autorizados deberán conocer y cumplir estos requisitos. Además, para ayudar a garantizar un entorno laboral productivo, los Usuarios autorizados deben cumplir con nuestra Política de uso aceptable y con el resto de leyes, normas y regulaciones que se aplican al uso de las herramientas de la tecnología de Slack.

¿Cómo puedo informar sobre un comportamiento o contenido inadecuado?

Cada Cliente es representado por los Propietarios y Administradores que gestionan su Espacio de trabajo. Si observas un comportamiento o contenido inadecuado, informa de ello a un Propietario, Administrador o a tu empleador. Tienes la información de contacto de los Propietarios y Administradores de tu espacio de trabajo dentro de Slack o en losAjustes del espacio de trabajo. Los Propietarios y Administradores tienen herramientas para editar o eliminar mensajes dentro de su Espacio de trabajo y pueden desactivar la cuenta de un Usuario autorizado.

Solicitudes a Slack

Si tienes preguntas sobre nuestraPolítica de uso aceptable, puedes contactar con feedback@slack.com. En el caso de solicitudes a agencias gubernamentales, usuarios y terceros para divulgar información, consulta nuestra Política de solicitud de datos. En el caso de reclamaciones por incumplimiento de los derechos de autor en Estados Unidos, consulta nuestra Política DMCA.

En el caso de otras solicitudes legales, contacta con Lindsey Finch, la responsable de protección de datos de Slack, en dpo@slack.com. En cualquiera de los casos anteriores, se debe incluir la siguiente información: (a) la identidad de la parte solicitante, (b) la naturaleza de la solicitud, incluida la base de cualquier presunta infracción legal, (c) el nombre del Cliente relevante y el nombre de Usuario autorizado relevante y (d) la URL del espacio de trabajo de Slack, además de un enlace a cualquier Dato del cliente que sea relevante. A menos que se requiera un proceso diferente según la ley aplicable, es el Cliente quien debe resolver la infracción a través de las herramientas administrativas que tiene disponibles como parte de Slack; es posible que Slack reenvíe la solicitud al Cliente para que la solucione.