Condiciones de servicio del Foro de la Comunidad de Slack

Fecha efectiva: 1 de septiembre de 2021

El Foro de la Comunidad de Slack es un espacio en el que interactuar con otras personas y compartir conocimientos, información y experiencias en el uso de Slack. Se deben respetar las siguientes condiciones siempre que se utilice el Foro de la Comunidad de Slack. “Nosotros” o “nuestro” se refieren a la entidad de Slack correspondiente. “Tú” o “tuyo” se refieren al usuario particular y participante en el Foro de la Comunidad de Slack.

Reglas de uso del Foro de la Comunidad

Cualquier uso del Foro de la Comunidad de Slack respetará estas Condiciones, la Política de privacidad y el Código de conducta de la comunidad de desarrolladores. Al registrarte en el Foro de la Comunidad de Slack, te comprometes a respetar todas las políticas aplicables de Slack. Además, los usuarios del Foro de la Comunidad de Slack controlarán toda la actividad que se lleve a cabo desde sus cuentas del Foro de la Comunidad de Slack y se esforzarán, en la medida de lo posible, por mantener la confidencialidad de todas las contraseñas y nombres de usuario del Foro de la Comunidad de Slack.

Los usuarios del Foro de la Comunidad de Slack nunca:

subirán al Foro de la Comunidad de Slack ninguna tecnología dañina o maliciosa, incluido malware, que acceda indebidamente a la información propiedad de Slack o de otro tercero; ni tampoco utilizarán enlaces que conduzcan a dicha tecnología.

publicarán contenido que viole cualquiera de las leyes aplicables y reglamentos gubernamentales, incluidas pero sin limitarse a, cualquier propiedad intelectual, datos, privacidad, leyes de control de exportación y reglamentos promulgados por cualquier agencia gubernamental, incluida cualquier norma de cualquiera de las bolsas de valores nacional o de otro tipo.

permitirán que otra persona publique desde su cuenta o en su nombre.

publicarán contenido abusivo, ofensivo, vulgar, obsceno, de odio, racista o intolerante, amenazante, calumnioso, difamatorio o fraudulento.

publicarán información sobre otra persona ( doxing ), ni contenido que incluya información personal o privada de otra persona, como información del perfil de la comunidad, imágenes, número de teléfono personal, dirección de correo electrónico, dirección postal o número de la Seguridad Social.

), ni contenido que incluya información personal o privada de otra persona, como información del perfil de la comunidad, imágenes, número de teléfono personal, dirección de correo electrónico, dirección postal o número de la Seguridad Social. publicarán contenido sobre el que no cuenten con los derechos correspondientes de acuerdo a la ley y a las relaciones contractuales y fiduciarias (como la información de propiedad y confidencial adquirida o divulgada como parte de las relaciones laborales o bajo contratos de confidencialidad).

publicarán spam o anuncios.

o anuncios. suplantarán a ninguna persona ni entidad, afirmarán falsamente un vínculo con ninguna persona, organización o entidad de Slack ni tergiversarán de otro modo al respecto.

interferirán con ni alterarán el funcionamiento o la integridad del Foro de la Comunidad de Slack ni ningún otro dato informativo, contenido o cualquier otro material disponible en la Comunidad de Slack o a través de la misma.

accederán al Foro de la Comunidad de Slack con el fin de crear un producto o servicio similar o competitivo ni copiar ideas, características, funciones o gráficos del mismo.

autorizarán, permitirán, habilitarán, inducirán ni promoverán que ningún tercero realice lo antes mencionado.

harán nada que viole el espíritu de estas Condiciones.

Avísanos rápidamente si conoces o si tienes sospechas fundadas sobre cualquier actividad ilegal o no autorizada o una brecha de seguridad en tus cuentas, incluida pérdida, robo, divulgación no autorizada o uso de un nombre de usuario, contraseña o cuenta.

Propuestas de los usuarios, contenido generado por los miembros e información del perfil

Como usuario del Foro de la Comunidad de Slack, puedes generar información, datos, gráficos, sonidos, vídeos, mensajes, perfiles y otro tipo de materiales y contenidos, cada uno de ellos es una "Propuesta" disponible en el Foro de la Comunidad de Slack. Las Propuestas incluyen, entre otros, todos los comentarios, sugerencias, consejos e ideas, incluidas aquellas que se hagan para cualquier producto o función de Slack vigente o futura. Todas las Propuestas están sujetas a las mismas disposiciones de licencia que aquí se recogen.

Los usuarios son plenamente responsables de todas sus Propuestas del Foro de la Comunidad de Slack. Slack no tiene ningún control sobre las Propuestas de los usuarios, ni respaldamos ninguna de ellas. Además, Slack no se compromete en ningún modo con la fiabilidad de ninguna de las fuentes, ni con la precisión, seguridad o derechos de propiedad intelectual de ninguna de las Propuestas. Si publicas una Propuesta, te comprometes y garantizas que cuentas con los derechos de propiedad intelectual necesarios para subir o compartir todo el contenido que se recoja en dicha Propuesta y que esta no infringe los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero.

Licencias

Cuando subes contenido al Foro de la Comunidad de Slack, no pierdes la propiedad de tu Propuesta. En su lugar, con cada Propuesta, otorgas a Slack licencia ilimitada, perpetua y libre de regalías para acceder, utilizar, reproducir, mostrar, generar obras derivadas, sublicenciar, ejecutar y distribuir el contenido, los comentarios, las sugerencias o las ideas de contenido para cualquier finalidad sin ninguna obligación de compensación.

Si a través del Foro de la Comunidad de Slack compartieras ideas o sugerencias sobre los productos o servicios de Slack, reconoces y aceptas que publicar dicha Propuesta no te convierte en autor de ninguna invención que pueda surgir durante el desarrollo de ningún producto o servicio de Slack, incluidos aquellos que incorporen o que estén relacionados con las contribuciones de los usuarios al Foro de la Comunidad de Slack. Si, a pesar de lo anterior, mantuvieras cualquier derecho, título o interés sobre cualquier invención, aceptas ceder a Slack cualquier derecho, título o interés relativo a dicha invención, vigente en el momento de su concepción, creación o desarrollo. En la medida en que conserves cualquier derecho o interés sobre cualquier invención después de todas las cesiones permitidas, rechazas cualquier reclamación contra Slack y sus socios, así como contra cualquier usuario de cualquier producto o servicio de Slack, con respecto a dichos derechos o intereses. Además, le otorgas a Slack licencia ilimitada, irrevocable, perpetua y libre de regalías para acceder, utilizar, reproducir, mostrar, generar obras derivadas, sublicenciar, ejecutar, distribuir, modificar, realizar, vender, ofrecer a la venta, importar, analizar y explotar cualquier parte o la totalidad de dicha invención. Renuncias y eximes a Slack ante cualquier reclamación por incumplimiento, apropiación indebida o violación de otro tipo de cualquier invención o derecho de propiedad intelectual asignado o cedido en virtud de estas Condiciones.

Moderación

El foro de la Comunidad de Slack pretende ser un lugar para los usuarios de los productos y los servicios de Slack para que se conecten, se comuniquen y compartan información, experiencias, consejos y pensamientos sobre los productos y servicios de Slack. Para garantizar y promover un entorno positivo, Slack podría designar a algún integrante de su plantilla como moderador/administrador del Foro de la Comunidad de Slack (“Moderador de la Comunidad”). Slack podrá retirar o modificar cualquier Propuesta de un usuario al Foro de la Comunidad de Slack en cualquier momento, con o sin previo aviso, en caso de que violara estas Condiciones, las Directrices del Foro de la Comunidad, la Política de uso aceptable, la Política de privacidad, el Código de conducta de la comunidad de desarrolladores, o que se consideren inapropiadas o contrarias a la ley de algún otro modo. Slack puede bloquear a los usuarios que no respeten estas Condiciones o las Directrices del Foro de la Comunidad e impedirles que realicen publicaciones o clausurar su cuenta del Foro de la Comunidad de Slack.

Derechos de propiedad intelectual y Política DMCA

Nos tomamos los derechos de propiedad de los demás con seriedad y solicitamos que los usuarios del Foro de la Comunidad de Slack hagan lo mismo. Si dispones de derechos de autor o de la autoridad para actuar en nombre del titular de los derechos de autor y quieres presentar una queja de que un tercero no está respetando el material en o mediante el Foro de la Comunidad de Slack, te rogamos que sigas el procedimiento que se describe en la Política DMCA, disponible en https://slack.com/dmca-policy.

Renuncia de garantías

EL FORO DE LA COMUNIDAD DE SLACK Y TODOS LOS COMPONENTES E INFORMACIÓN RELACIONADOS SE PROPORCIONAN "TAL COMO ESTÁN" Y "COMO ESTÁN DISPONIBLES" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, SLACK EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TÍTULO, IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD PARTICULAR Y PARA UNA NO INFRACCIÓN. EL CLIENTE RECONOCE QUE SLACK NO GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS SEAN ININTERRUMPIDOS, PUNTUALES, SEGUROS O LIBRES DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

NI SLACK NI NINGUNO DE SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, LICENCIATARIOS O SOCIOS SERÁ RESPONSABLE ANTE TI NI ANTE NINGÚN TERCERO POR NINGÚN PERJUICIO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, PUNITIVO NI EJEMPLARIZANTE QUE SURJA DE O QUE ESTÉ RELACIONADO CON SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE LA COMUNIDAD DE SLACK, INCLUIDA PERO SIN LIMITARSE A, LA PÉRDIDA DE INGRESOS, PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, BUENA VOLUNTAD, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES CAUSADAS DE CUALQUIER MODO, YA SEA POR CONTRATO, POR AGRAVIO O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD Y CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE HAYA SIDO ADVERTIDA DE DICHOS PERJUICIOS.

Indemnización

Defenderás e indemnizarás a Slack y a sus socios, así como a sus respectivos oficiales, directores, empleados y contratistas de y ante cualquier reclamación de terceros que surja de o esté relacionada con: a) tu uso o intento de uso del Foro de la Comunidad de Slack en violación de estas Condiciones, b) tu incumplimiento de cualquier legislación o cualquier derecho de terceros o c) cualquier Propuesta que publiques en el Foro de la Comunidad de Slack, incluidas sin limitarse a, cualquier reclamación de incumplimiento, apropiación indebida o violación de cualquier derecho de propiedad intelectual, privacidad o de otro tipo.

Modificaciones

A medida que avance el negocio, podremos modificar estas Condiciones, la Política de uso aceptable y otras políticas relacionadas con el Foro de la Comunidad de Slack. Cualquier modificación material de estas Condiciones entrará en vigor en la fecha en que se publique el cambio. Si utilizas los Servicios después de la fecha efectiva de cualquier cambio, dicha utilización constituirá la aceptación de los términos y las condiciones que se revisaron.

Nulidad parcial

Se podrá exigir el cumplimiento de estas Condiciones en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que cualquier cláusula de las Condiciones es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula, que se interpretará lo mejor posible para cumplir los objetivos de la cláusula original en la mayor medida posible permitida por la ley, y las cláusulas restantes de las Condiciones permanecerán vigentes.

Legislación aplicable; juzgado

Estas Condiciones constituyen un acuerdo y el no cumplimiento de las mismas puede acarrear medidas legales. Este acuerdo y cualquier disputa que surja del mismo o esté relacionada con él se regirán exclusivamente por las leyes internas del Estado de California, sin tener en cuenta sus conflictos con las leyes o las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales estatales y federales situados en el Condado de San Francisco (California) tendrán jurisdicción exclusiva para juzgar cualquier disputa que surja de o se relacione con este Contrato.