Slack 커뮤니티 포럼 서비스 약관

본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2021년 9월 1일

Slack 커뮤니티 포럼은 사용자가 서로 교류하고 Slack 사용과 관련한 지식, 정보, 경험을 공유하는 공간입니다. 다음 사용자 약관은 Slack 커뮤니티 포럼을 이용하는 모든 사용자에게 적용됩니다. “당사”는 해당 Slack 법인을 나타냅니다. “귀하”는 Slack 커뮤니티 포럼의 개인 사용자 및 참여자를 나타냅니다.

커뮤니티 포럼 참여 규칙

Comunidade Slack 포럼의 모든 사용에는 이러한 약관, 개인정보 처리방침 및 개발자 커뮤니티 준수 사항이 적용됩니다. Comunidade Slack 포럼에 등록하면 해당하는 모든 Slack 정책을 준수하는 데 동의하는 것입니다. 또한 Comunidade Slack 포럼의 사용자는 본인의 Comunidade Slack 포럼 계정을 통해 수행되는 모든 활동을 모니터링 및 제어해야 하며 Comunidade Slack 포럼의 모든 비밀번호와 로그인 정보를 기밀로 유지하기 위한 모든 합리적인 노력을 다해야 합니다.

Slack 커뮤니티 포럼 사용자 금기 사항:

Slack 또는 타사가 소유한 정보에 불법적으로 액세스하는 맬웨어 등의 유해하거나 악의적인 기술을 Slack 커뮤니티에 업로드하거나 Slack 커뮤니티에서 연결되도록 할 수 없습니다.

모든 지적 재산권, 데이터, 개인 정보 보호, 수출 통제법 및 모든 국립 및 기타 증권 거래소를 비롯한 정부 기관이 공표한 규정을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 해당 법률 및 정부 규제를 위반하는 콘텐츠를 게시할 수 없습니다.

다른 사람이 본인의 계정에서 또는 본인을 대신하여 게시하도록 허용할 수 없습니다.

모욕적이거나, 공격적이거나, 저속하거나, 외설적이거나, 혐오스럽거나, 인종 차별적 또는 편협적이거나, 위협적이거나, 비방하거나. 명예를 훼손하거나, 사기에 해당하는 콘텐츠는 게시할 수 없습니다.

타인에 대한 기밀 정보를 온라인에서 검색하거나 커뮤니티 포럼 프로필 정보, 이미지, 개인 전화번호, 이메일 주소, 집 주소, 사회보장번호를 포함하되 이에 국한되지 않는 타인의 사적이거나 개인적인 정보가 포함된 콘텐츠는 게시할 수 없습니다.

법률에 따라, 그리고 계약상 및 신용상 관계(고용 관계의 일부 또는 비공개 계약에 따라 취득 또는 공개된 독점 및 기밀 정보 등)에 따라 사용자가 필요한 권리를 보유하지 않은 콘텐츠는 게시할 수 없습니다.

스팸 또는 광고를 게시할 수 없습니다.

타인 또는 법인을 사칭하거나 사람, 조직 또는 Slack의 법인과 제휴 관계라고 거짓으로 진술하거나 와전될 수 있게 행동해서는 안 됩니다.

Slack 커뮤니티 포럼의 운영이나 무결성 또는 Slack 커뮤니티 포럼을 통해 이용 가능한 모든 정보, 데이터, 콘텐츠 또는 기타 자료의 운용이나 무결성을 간섭하거나 방해해서는 안 됩니다.

유사 제품 또는 경쟁력 있는 제품 또는 서비스를 구축하거나 Slack 커뮤니티 포럼의 아이디어, 특징, 기능 또는 그래픽을 복사하기 위해 Slack 커뮤니티 포럼에 액세스해서는 안 됩니다.

제삼자가 위에 있는 항목 중 하나를 수행하는 것을 허가, 승인, 지원 또는 유도할 수 없습니다.

이러한 약관의 정신에 위배되는 행위는 해서는 안 됩니다.

사용자 이름, 비밀번호 또는 계정의 분실, 도용 또는 무단 공개나 사용을 포함하여 귀하의 계정과 관련된 불법 또는 승인되지 않은 활동 또는 보안 침해가 발견되거나 합당한 의심이 생기면 당사에 즉시 알립니다.

사용자 제출, 멤버가 생성한 콘텐츠 및 프로필 정보

Slack 커뮤니티 포럼의 사용자로서 귀하는 정보, 데이터, 그래픽, 사운드, 비디오, 메시지, 프로필, 기타 자료 및 콘텐츠 각각의 “제출 항목”을 Slack 커뮤니티 포럼에서 이용 가능하도록 할 수 있습니다. 제출 항목에는 기존에 있거나 잠재적인 Slack 제품 또는 기능에 기반해 제작/제공된 것을 비롯한 모든 코멘트, 제안, 조언, 아이디어가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 모든 제출 항목에는 본 약관에 포함된 것과 동일한 라이선싱 조항이 적용됩니다.

Slack 커뮤니티 포럼에서 이루어지는 모든 제출에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. Slack은 사용자의 제출을 통제할 수 없으며 어떤 사용자의 제출에 대해서도 보증하지 않습니다. 또한, Slack은 출처의 신뢰성이나 제출의 정확도, 안전성 또는 지적 재산권에 관해 어떤 약속도 하지 않습니다. 제출 자료를 게시함으로써, 귀하는 그러한 제출에 포함된 모든 콘텐츠를 업로드 또는 공유하는 데 필요한 모든 지적 재산권을 보유하고 있으며 해당 제출이 다른 사람의 지적 재산권을 침해하지 않음을 진술하고 보증하는 것입니다.

라이선스

Slack 커뮤니티 포럼에 콘텐츠를 제출할 경우 제출한 자료에 대한 소유권을 상실하지는 않습니다. 오히려 각 제출에 대해 귀하는 Slack에 어떤 의무나 보상 없이 어떤 목적으로든 모든 제출 콘텐츠, 피드백, 제안 또는 아이디어에 액세스하고 이를 사용, 재현, 표시, 파생 작업 준비, 재라이선스, 수행, 배포할 수 있는 불가역적이고 로열티가 없는 무제한 영구 라이선스를 부여합니다.

Slack 커뮤니티 포럼을 통해 Slack 제품 또는 서비스에 대한 아이디어와 제안을 제공할 경우 귀하는 그러한 제출을 게시했다는 사실이 Slack 커뮤니티 포럼에서 이루어진 귀하의 기여를 통합하거나 그와 관련이 있을 수 있는 Slack 제품 또는 서비스의 개발 과정에서 생긴 창안물에 대한 창안자 자격을 부여하지 않는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다. 앞의 내용에도 불구하고 귀하가 발명에 대한 권리, 소유권 또는 이익을 보유할 경우 귀하는 Slack에 그러한 발명에 대한 모든 권리, 소유권 및 이익을 Slack에 양도하는 데 동의하며 이는 창안물의 창안, 제작 또는 개발 시점부터 효력이 발생합니다. 허용 가능한 모든 양도가 이루어진 후에도 창안물에 대해 귀하가 권리나 이익을 보유한다면, Slack과 그 제휴사, Slack 제품 또는 서비스 사용자를 대상으로 한 그러한 권리나 이익에 관한 모든 청구를 포기합니다. 또한 귀하는 Slack에 그러한 창안물의 전체 또는 일부에 액세스, 사용, 재현, 표시, 파생 작업 준비, 재라이선스, 수행, 배포, 수정, 제작, 판매, 판매 제안, 가져오기, 분석, 악용할 수 있는 불가역적이며 로열티가 없는 무제한 영구 라이선스를 부여합니다. 귀하는 본 약관에 따라 양도되거나 라이선스가 부여된 창안물이나 지적 재산권의 침해, 남용 또는 기타 위반에 대한 모든 청구를 포기하고 Slack에 대한 청구를 종료합니다.

중재

Comunidade Slack 포럼은 Slack 제품 및 서비스 사용자가 교류하며 Slack 제품 및 서비스에 대한 정보, 경험, 팁 및 생각을 전달 및 공유하는 장소로 고안되었습니다. 긍정적 환경을 보장 및 조성하기 위해 Slack은 Slack 직원을 Comunidade Slack 포럼의 조정자/관리자(“커뮤니티 조정자”)로 지정할 수도 있습니다. Slack은 본 약관, 커뮤니티 포럼 지침, 사용 제한 정책, 개인정보 처리방침 또는 개발자 커뮤니티 준수 사항의 위반하거나, 달리 부적합하거나 불법적인 것으로 여겨지거나, 다른 어떤 이유로든 Comunidade Slack 포럼에 제출된 사용자의 제출물을 재량에 따라 고지 여부와 관계없이 언제든지 제거 및 수정할 수 있습니다. Slack은 재량에 따라 본 약관이나 커뮤니티 포럼 지침을 위반하는 사용자가 게시물을 게시하는 것을 차단하거나 해당 사용자의 Comunidade Slack 포럼 계정을 해지할 수 있습니다.

지적 재산권 및 DMCA 정책

당사는 타인의 지적 재산권을 매우 중요하게 여기며, Slack 커뮤니티 포럼 사용자 또한 이와 동일하게 행동할 것을 요구합니다. 저작권을 보유하고 있거나 저작권 소유자를 대신해 행동할 권한을 보유하고 있고, 타사가 Slack 커뮤니티 포럼에서 그러한 자료를 침해하고 있다는 주장을 제기하려면 https://slack.com/dmca-policy에서 확인 가능한 DMCA 정책에 요약된 절차를 따라 주십시오.

보증 면책

Slack 커뮤니티 포럼과 모든 관련 구성요소 및 정보는 어떠한 보증 없이 "있는 그대로" 및 "이용 가능한 대로" 제공되며, Slack은 상품성, 소유권, 특정 목적에의 적합성 및 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 명시적으로 부인합니다. 고객은 Slack이 서비스가 중단되지 않고 적시에 이루어지며 안전하거나 오류가 없을 것이라고 보증하지 않음을 인정합니다.

책임의 제한

Slack이나 그 임원, 이사, 직원, 라이선스 제공자 또는 제휴사는 해당 당사자가 그러한 손해의 가능성에 대해 조언을 받았는지 여부와 상관없이 계약, 불법 행위 또는 기타 책임 이론 중 무엇에 의해 유발되었든 간에, 수익 손실, 이익 손실, 영업권, 사용, 데이터 또는 기타 무형의 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 Slack 커뮤니티 포럼 참여로 인해 발생하거나 이와 관련된 모든 간접, 부수적, 특별, 결과적, 징벌적 손해에 대해 귀하 또는 모든 타사에 책임지지 않습니다.

손해 배상

귀하는 (a) 본 약관을 위반한 Slack 커뮤니티 포럼 사용 또는 사용 시도, (b) 법률 또는 타사 권리의 위반, (c) 지적 재산권, 개인 정보 보호 또는 기타 권리의 침해, 남용 또는 위반 주장을 포함하되 이에 국한되지 않는 게시물을 Slack 커뮤니티 포럼에 제출함으로써 발생하거나 이와 관련된 타사의 모든 청구로부터 Slack과 그 계열사, 각 임원, 이사, 직원, 계약업체를 보호하고 면책합니다.

수정

비즈니스가 발전함에 따라 이러한 약관, 사용 제한 정책, Slack 커뮤니티 포럼 관련 기타 정책은 변경될 수도 있습니다. 이러한 약관에 대한 모든 물리적 수정은 해당 변경사항을 게시하는 날짜부터 효력이 발생합니다. 변경사항의 효력 발생일 이후에 서비스를 사용할 경우 개정된 약관 및 조건을 수락하는 것으로 간주됩니다.

분리 가능성

약관은 준거법에 따라 허용되는 최대한의 범위까지 시행됩니다. 사용자 약관의 어떤 조항이 관할권이 있는 법원에 의해 법률에 위배된다고 판단된 경우 해당 조항은 해당 법원에 의해 수정되고 법률에 의해 허용되는 최대 범위까지 원래 조항의 목표를 달성할 수 있도록 해석됩니다. 하지만 사용자 약관의 남은 조항은 효력을 유지합니다.

준거법, 관할 장소

이러한 약관은 구속력 있는 계약을 구성하며 이러한 약관을 준수하지 못할 경우 법적 조치가 취해질 수 있습니다. 계약 및 이와 관련하여 또는 이로 인해 발생하는 모든 분쟁은 법규 또는 국제물품매매에 관한 UN 협약 규정의 상충에도 불구하고 캘리포니아주 내부 법률에 의해 배타적으로 규제됩니다. 캘리포니아 샌프란시스코 카운티에 위치한 주 및 연방 법원은 본 계약으로 인해 또는 이와 관련된 모든 분쟁에 대한 판결을 내릴 수 있는 배타적 관할권을 가집니다.