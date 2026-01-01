본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

마지막 업데이트 날짜: 2023년 4월 25일

본 주 서비스 계약 및 Slack 추가 약관(통칭하여 “Slack 약관”)은 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼(“서비스”) 이용시 귀하의 권리와 책임을 설명합니다.

귀하가 “고객”인 경우, 본 Slack 약관이 귀하의 당사 서비스 액세스 및 사용에 적용됩니다. 귀하가 고객이 설정한 워크스페이스에 초대되는 경우 사용자 서비스 약관(“사용자 약관”)이 귀하의 서비스 액세스 및 이용에 적용됩니다.

Slack 약관은 귀하와 당사와의 구속력 있는 계약이므로 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. Slack은 Salesforce 회사이므로 주 서비스 계약은 다음 Salesforce 링크에서 확인할 수 있습니다.

Slack 추가 약관 링크:

Slack의 제품 기능, 정책 및 관행에 대한 설명을 제공하는 다른 유용한 리소스 링크는 아래에서 확인할 수 있습니다.

