Última actualización: 25 de abril de 2023

El Acuerdo de servicios principal y los Términos complementarios de Slack (en conjunto, los "Términos de Slack") describen tus derechos y responsabilidades en relación con el uso de nuestra plataforma y herramientas de productividad en línea (los "Servicios").

Si eres "Cliente", los Términos de Slack rigen tu acceso a nuestros Servicios y el uso que hagas de ellos. Si te invitaron a un espacio de trabajo definido por un Cliente, los Términos de servicio del usuario (los "Términos del usuario") rigen el acceso a los Servicios, así como su uso.

Lee atentamente los Términos de Slack porque son un acuerdo vinculante entre tú y nosotros. El Acuerdo de servicios principal está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, dado que Slack es una empresa de Salesforce:

Acuerdo de servicios principal

Aquí tienes un enlace a los Términos complementarios de Slack:

Términos complementarios de Slack

A continuación encontrarás enlaces a otros recursos útiles que ofrecen aclaraciones sobre funcionalidades de productos, políticas y prácticas de Slack.

Más recursos