Acuerdo de servicios principal
Última actualización: 25 de abril de 2023
El Acuerdo de servicios principal y los Términos complementarios de Slack (en conjunto, los "Términos de Slack") describen tus derechos y responsabilidades en relación con el uso de nuestra plataforma y herramientas de productividad en línea (los "Servicios").
Si eres "Cliente", los Términos de Slack rigen tu acceso a nuestros Servicios y el uso que hagas de ellos. Si te invitaron a un espacio de trabajo definido por un Cliente, los Términos de servicio del usuario (los "Términos del usuario") rigen el acceso a los Servicios, así como su uso.
Lee atentamente los Términos de Slack porque son un acuerdo vinculante entre tú y nosotros. El Acuerdo de servicios principal está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, dado que Slack es una empresa de Salesforce:
Acuerdo de servicios principal
Aquí tienes un enlace a los Términos complementarios de Slack:
Términos complementarios de Slack
A continuación encontrarás enlaces a otros recursos útiles que ofrecen aclaraciones sobre funcionalidades de productos, políticas y prácticas de Slack.
Más recursos
- Guía para la exportación de datos en Slack
- Política de privacidad de Slack
- Términos de servicio del usuario de Slack
- Documento técnico "Slack's Approach to Security" [PDF]
- Página de seguridad de Slack
- Confianza y cumplimiento de Slack
- ¿Quién es el Cliente?
- Instrucciones de procesamiento
- Bajar de plan por falta de pago
- Principios de privacidad: búsqueda, aprendizaje e inteligencia