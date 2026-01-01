Términos y condiciones del programa de socios de Slack

Socios de Slack

Gracias por tu interés en hacerte socio oficial de Slack. Enviar tu información y entablar una conversación con Slack es un primer paso emocionante. Sin embargo, es importante destacar que con tan solo enviar tu información y explorar otras oportunidades de asociación con el equipo de Slack no significa que ya eres socio oficial de Slack. Lee con atención los siguientes Términos y condiciones del socio de Slack. El presente Contrato regula tus comunicaciones con Slack sobre una posible relación que puedas llegar a tener con este como socio de Slack. Para obtener más información sobre el trabajo de Slack con socios, consulta nuestra página de socios.

Términos y condiciones del socio de Slack

Estos Términos y condiciones del socio de Slack (el “Contrato”) regulan tu participación como socio de Slack (si corresponde) y es el acuerdo aplicable entre la entidad contratante de Slack (“Slack”) y tú o la entidad que te represente (“tú” o “socio de Slack”).Este Contrato entra en vigencia a partir de que envíes tu solicitud para hacerte socio de la plataforma de Slack (la “Fecha de entrada en vigencia”).Declaras que puedes celebrar contratos de manera legal y, si celebras este Contrato en nombre de una entidad tal como la empresa para la que trabajas, declaras que tienes la facultad para vincular a dicha entidad.

Información confidencial

En relación con el programa, las partes pueden querer revelarse mutuamente información confidencial (como se define en este documento) relacionada con el Programa o para apoyarlo (el "Propósito").

Información confidencial. "Información confidencial" significa toda información confidencial recibida por una parte o cualquiera de sus Afiliados (como la "Parte receptora") de otra parte o cualquiera de sus Afiliados (como la "Parte informante") relacionada con los negocios de la Parte informante (lo que incluye, entre otras cosas, programas informáticos, diseños técnicos, algoritmos, conocimientos, fórmulas, procesos, ideas, inventos —que puedan patentarse o no—, esquemas y cualquier plan de desarrollo, previsión, estrategia o información técnica, empresarial, financiera, de clientes o productos). A pesar de lo anterior, con el fin de ser considerada como "Información confidencial" de la Parte informante de acuerdo con este Contrato, dicha información debe (1) divulgarse de forma tangible e identificarse de forma visible como "Confidencial", "Patentada" o similar; (2) divulgarse de forma intangible e identificarse como confidencial en el momento de la divulgación; o (3) ser información que, dada su naturaleza y la forma en que se divulga, una persona entendería de forma razonable que es confidencial. La naturaleza y la existencia de este Contrato, y cualquier relación comercial posible entre las partes, también se considerará información confidencial de ambas partes. “Afiliado” significa cualquier entidad que controle de forma directa o indirecta, esté controlada o esté bajo control común de la entidad objeto. "Control" (como se utilizó en la frase anterior) significa la propiedad directa o indirecta, o el control de más del 50 % de los intereses de voto de la entidad objeto. La información confidencial no incluye información que: (i) en el momento de su divulgación sea de dominio público, o lo sea de forma posterior, sin que esto sea culpa de la Parte informante o cualesquiera de sus Afiliados, agentes, asesores o empleados; (ii) se ponga a disposición de la Parte receptora por procedimientos no confidenciales a partir de una fuente que, en lo que concierne a la Parte receptora, está autorizada a revelar dicha información a la Parte receptora; o (iii) en cualquier momento pueda comprobarse que ha sido elaborada de forma independiente por la Parte receptora. Si, en cuanto a la información especificada en (ii), la Parte receptora toma conocimiento en cualquier momento de que la fuente no estaba autorizada a divulgar la información, dicha información se deberá considerar como Información confidencial a partir de ese momento. Elementos de propiedad de Slack. Sin perjuicio de lo establecido en el presente que indique lo contrario, en la medida que Slack divulgue o ponga a tu disposición características o funciones de la plataforma de comunicación de software como servicio “Slack” que no estén disponibles a nivel público incluidas, entre otros, herramientas no públicas o de versión preliminar, productos, entornos o API y toda documentación asociada (los “Elementos de propiedad de Slack”) como los Elementos de propiedad de Slack y todo dato o toda información que contenga constituirá información confidencial que pertenecerá exclusivamente a Slack. Además, los términos de confidencialidad del presente Contrato seguirán aplicando a los Elementos de propiedad de Slack, a menos que y hasta el momento en que los Elementos de propiedad de Slack se pongan a disposición del público general sin restricción y sin responsabilidad alguna por tu parte ni por la de tus afiliados, agentes, asesores ni empleados. Comentarios. Sin perjuicio de lo establecido en el presente que indique lo contrario, puedes enviar sugerencias o comentarios (“Comentarios”) a Slack en cuanto a productos y servicios que tú hayas aportado o que Slack haya puesto a tu disposición. Todo comentario se enviará a título voluntario. Slack puede usar y aprovechar a nivel comercial todo derecho en los Comentarios con cualquier fin sin obligación alguna de compensación hacia ti, durante y después de la vigencia del presente Contrato. Los Comentarios se considerarán como información NO CONFIDENCIAL. Obligaciones de confidencialidad y de no utilización La Parte receptora acuerda (i) mantener la confidencialidad de la Información confidencial de la Parte informante y tomar las precauciones razonables para proteger dicha Información confidencial (lo que incluye, entre otras cosas, todas las precauciones que la Parte receptora emplea con respecto a su propio material confidencial), (ii) no divulgar ninguna Información confidencial ni información derivada de esta a terceros, excepto a aquellos que tienen necesidad de conocer dicha información en relación con el Propósito y que previamente se han vinculado por obligaciones de confidencialidad no menos estrictas que las de este Contrato, (iii) no utilizar Información confidencial alguna en ningún momento, excepto cuando sea necesario en relación con el Propósito, (iv) no copiar ni realizar ingeniería inversa de ninguna Información confidencial y (v) no exportar o reexportar (a efectos de Estados Unidos o las leyes o disposiciones aplicables en materia de control de exportaciones) ninguna Información confidencial o producto relacionado. La Parte receptora será responsable de los actos y omisiones de cualquier tercero al que revele Información confidencial de acuerdo con el apartado (ii) de este documento. Divulgación por obligación. Si la Parte receptora debe divulgar información confidencial de la Parte informante por ley, la Parte receptora deberá dar aviso previo a la Parte informante de dicha divulgación obligatoria (en la medida que la ley lo permita), además de brindar una asistencia razonable, por cuenta de la Parte informante, en caso de que esta última desee impugnar la divulgación.La Parte receptora deberá hacer todo lo posible desde el punto de vista comercial para impedir la divulgación y para obtener un tratamiento confidencial o una orden de protección que permita a la Parte informante participar en el procedimiento. Propiedad de la Información confidencial y otros materiales. Como se acordó entre las Partes, la Parte informante tendrá la propiedad única y exclusiva de toda su Información confidencial, sin importar si dicha información la haya creado la parte informante, la parte receptora o un tercero. Además, por el presente no se otorga ni implica ninguna licencia ni ningún derecho a la Información confidencial.Todo el material tangible que una parte haya suministrado a la otra seguirá siendo propiedad de la parte que suministre el material. Se tendrá que devolver dicho material de inmediato a la parte si así se solicita de manera razonable, además de cualquier copia de este.No se otorga ni se transfiere ninguna licencia en virtud de ninguna patente, de ningún otro derecho de propiedad intelectual ni por divulgación alguna de Información confidencial en virtud del presente Contrato. Ausencia de garantías. TODA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O DE OTRO TIPO, CON RESPECTO A SU EXACTITUD O INTEGRIDAD. Devolución o destrucción de Información confidencial. Inmediatamente después de recibir una solicitud de la Parte informante, la Parte receptora deberá destruir o devolver a la Parte informante toda Información confidencial de la Parte informante y todos los documentos y medios que contengan dicha Información confidencial y todas las copias o fragmentos. La Parte receptora entiende que nada de lo expuesto aquí (i) requiere la divulgación de Información confidencial de la Parte informante ni (ii) requiere que la Parte informante proceda con cualquier transacción o relación. Medidas precautorias. La Parte receptora reconoce y acepta que, debido a la naturaleza única de la Información confidencial de la Parte informante, no puede haber ningún recurso legal adecuado ante cualquier incumplimiento de sus obligaciones expuestas en el presente documento, y que el incumplimiento de estas puede causar un daño irreparable en la Parte informante; por lo tanto, la Parte informante se reservará el derecho de solicitar una compensación equitativa adecuada, sin el requisito de otorgar una garantía, además de todos los recursos legales que la ley permita. Duración de la protección. Las obligaciones de confidencialidad en virtud del presente Contrato solo aplican a las divulgaciones realizadas durante la vigencia de este y continuarán en vigencia durante tres (3) años a partir de la fecha de la divulgación.

Plazo y rescisión

El presente Contrato comenzará a regir a partir de la fecha de entrada en vigencia y continuará hasta su resolución (el “Plazo de vigencia”).Cualquier parte puede dar por terminado el presente Contrato en cualquier momento por conveniencia avisando por escrito a la otra parte con 30 días de anticipación.Slack también puede dar por terminado el presente Contrato de inmediato si lo incumples.

Limitación de responsabilidad

EXCEPTO EN CASO DE NEGLIGENCIA INEXCUSABLE O DOLO DE UNA DE LAS PARTES, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL SUYA O DE SLACK QUE ESTÉ RELACIONADA CON ESTE CONTRATO O SURJA DE ÉL (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O POR CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) SUPERARÁ LOS DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 10 000).

EXCEPTO EN CASO DE NEGLIGENCIA INEXCUSABLE O DOLO DE UNA DE LAS PARTES, NI USTED NI NOSOTROS TENDREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD HACIA LA OTRA PARTE O UN TERCERO, EN NINGÚN CASO, POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, EMERGENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE INFORMÓ A LA PARTE ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO.LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DESCRITA NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA.

En caso de que el presente Contrato esté regulado por la legislación de Irlanda, la “Negligencia inexcusable” se definirá como un caso de negligencia de extrema gravedad en el que se ha incumplido de manera significativa cualquier obligación de cuidado, además de hacerlo con imprudencia o indiferencia, o bien, de manera insensata e ignorando deliberadamente las consecuencias de la conducta.

Disposiciones varias