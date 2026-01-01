Nutzungsbedingungen des Partnerprogramms von Slack

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Slack-Partner

Vielen Dank für dein Interesse daran, ein offizieller Slack-Partner zu werden. Obwohl das Übermitteln deiner Informationen und der Beginn einer Unterhaltung über Slack ein aufregender erster Schritt ist, solltest du beachten, dass das Übermitteln deiner Informationen und die weitere Auslotung von Partnerschaftsmöglichkeiten mit dem Team von Slack allein nicht bedeutet, dass du ein offizieller Slack-Partner bist. Bitte lies dir diese Nutzungsbedingungen für Slack-Partner aufmerksam durch. Diese Vereinbarung regelt deine Kommunikation mit Slack bei der Prüfung einer möglichen Geschäftsbeziehung mit Slack als Slack-Partner. Weitere Informationen zur Arbeit von Slack mit seinen Partnern findest du auf unserer Partner-Website.

Nutzungsbedingungen für Slack-Partner

Diese Nutzungsbedingungen für Slack-Partner (im Folgenden die „Vereinbarung“) regeln deine Teilnahme als Slack-Partner (sofern zutreffend) und stellen die maßgebliche Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Auftraggeber von Slack („Slack“) und dir oder der von dir vertretenen juristischen Person („dir/dich“, „Du/du“ oder „Slack-Partner“) dar. Diese Vereinbarung tritt mit der Übermittlung deiner Informationen zur Mitgliedschaft als Partner der Slack-Plattform in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“). Du versicherst uns, dass du rechtmäßig Verträge eingehen kannst und, sofern du als Angestellter und/oder Bevollmächtigter in diese Vereinbarung eintrittst, über die rechtliche Befugnis verfügst, die jeweilige juristische Person an diese Vereinbarung zu binden.

Vertrauliche Informationen

Im Rahmen des Programms kann es vorkommen, dass die Parteien einander vertrauliche Informationen (wie hierin definiert) offenlegen möchten, die in Zusammenhang mit dem Programm stehen oder für dessen Förderung gedacht sind (der „Zweck“).

Vertrauliche Informationen. „Vertrauliche Informationen“ umfassen alle vertraulichen Informationen, die von einer Partei oder ihren verbundenen Unternehmen (als die „empfangende Partei“) von der anderen Partei oder ihren verbundenen Unternehmen (als die „offenlegende“ Partei) empfangen werden, welche sich auf das Geschäft der offenlegenden Partei beziehen, einschließlich und ohne Einschränkung Computerprogramme, technische Zeichnungen, Algorithmen, Know-how, Formeln, Prozesse, Ideen, Erfindungen (ob patentierbar oder nicht), Schaltpläne und andere technische, geschäftliche, finanzielle Kunden- und Produktentwicklungspläne, Prognosen, Strategien und Informationen. Ungeachtet des Vorstehenden gilt: Damit Informationen im Rahmen dieser Vereinbarung als „vertrauliche Informationen“ der offenlegenden Partei anerkannt werden, müssen sie entweder (1) in greifbarer Form offengelegt und auffällig als „Vertraulich“, „Geschützt“ oder ähnlich markiert sein, (2) in nicht greifbarer Form offengelegt werden und zum Zeitpunkt der Offenlegung als vertraulich gekennzeichnet werden oder (3) dergestalt sein, dass sich die Vertraulichkeit einer vernünftigen Person ohne Weiteres erschließt. Die Natur und das Vorhandensein dieser Vereinbarung und alle potenziellen Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien gelten ebenfalls als vertrauliche Information beider Parteien. Der Begriff „verbundenes Unternehmen“ umfasst jegliches Unternehmen, welches das vertragschließende Unternehmen direkt oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder zusammen mit diesem von Dritten kontrolliert wird. Der Begriff „Kontrolle“ (wie im vorangegangenen Satz verwendet) bedeutet die direkte oder indirekte Eigentümerschaft bzw. die Kontrolle über mehr als 50 % der Stimmrechtsanteile am vertragschließenden Unternehmen. Vertrauliche Informationen umfassen nicht solche Informationen, die: (i) zum Zeitpunkt der Weitergabe oder später öffentlich bekannt werden und dies nicht auf Fehlverhalten der empfangenden Partei oder deren verbundener Unternehmen, Vertreter, Berater oder Mitarbeiter zurückzuführen ist; (ii) die der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher Basis von einer Quelle zur Verfügung gestellt werden, die nach Kenntnis der empfangenden Partei zur Weitergabe an die empfangende Partei berechtigt ist, oder (iii) die zu einem beliebigen Zeitpunkt nachweislich von der empfangenden Partei unabhängig entwickelt wurden. Falls die empfangende Partei unter Berücksichtigung der unter (ii) genannten Informationen feststellen sollte, dass die Quelle nicht zur Weitergabe der entsprechenden Informationen berechtigt war, sollen diese Informationen ab diesem Zeitpunkt als vertraulich behandelt werden. Urheberrechtlich geschützte Elemente von Slack. Ungeachtet jeglicher anderslautender Bestimmungen stellen in dem Umfang, in dem Slack Features oder Funktionen der „Slack“ Software-as-a-Service-Kommunikationsplattform, die nicht öffentlich verfügbar sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht öffentliche oder vor der Veröffentlichung stehende Tools, Produkte, Umgebungen oder APIs und zugehörige Dokumentation („Urheberrechtlich geschützte Elemente von Slack“), offenbart oder dir zur Verfügung stellt, derartige urheberrechtlich geschützte Elemente von Slack und alle darin enthaltenen Daten oder Informationen vertrauliche Informationen dar, die ausschließlich Slack gehören, und die Vertraulichkeitsbestimmungen dieser Vereinbarung gelten weiterhin für die urheberrechtlich geschützten Elemente von Slack, es sei denn und bis die urheberrechtlich geschützten Elemente von Slack ohne dein Verschulden oder das Verschulden eines deiner verbundenen Unternehmen, Vertreter, Berater oder Angestellten der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen zugänglich werden. Feedback. Ungeachtet anders lautender Bestimmungen in dieser Vereinbarung kannst du Slack Anregungen, Kommentare oder Feedback („Feedback“) zu Produkten und Services geben, die von dir oder Slack zur Verfügung gestellt werden. Solch ein Feedback wird freiwillig abgegeben, wobei Slack sämtliche Rechte an diesem Feedback für jedweden Zweck und ohne Verpflichtung oder Vergütung dir gegenüber nutzen und kommerziell verwerten kann, sowohl während als auch nach der Laufzeit dieser Vereinbarung. Feedback deinerseits wird nicht als vertrauliche Information erachtet. Nichtnutzung und Geheimhaltungsverpflichtungen Die empfangende Partei verpflichtet sich, (i) die vertraulichen Informationen der weitergebenden Partei vertraulich zu halten und zudem angemessene Vorsichtmaßnahmen zum Schutz solch vertraulicher Informationen zu ergreifen (einschließlich und ohne Einschränkung alle Vorsichtsmaßnahmen, welche die empfangende Partei in Bezug auf ihre eigenen vertraulichen Materialien ergreift); (ii) derartige vertrauliche Informationen oder jegliche daraus abgeleitete Informationen nicht an Drittparteien weiterzugeben, außer an solche, die derlei Informationen in Verbindung mit dem Zweck kennen müssen und die zuvor an Geheimhaltungspflichten gebunden wurden, die nicht weniger streng als die dieser Vereinbarung sind; (iii) vertrauliche Informationen zu keiner Zeit zu verwenden, außer sie werden in Zusammenhang mit dem Zweck benötigt; (iv) solche Information nicht zu kopieren oder rückzuentwickeln und (v) solche vertraulichen Informationen oder daraus resultierende Produkte nicht zu exportieren oder zu reexportieren (im Sinne der Exportkontrollgesetze oder -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer zuständiger Hoheitsgebiete). Die empfangende Partei haftet für die Handlungen und Unterlassungen Dritter, denen es vertrauliche Informationen gem. Abschnitt (ii) weitergibt. Erzwungene Offenlegung Falls die empfangende Partei gesetzlich zur Offenlegung von vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei verpflichtet wird, wird sie der offenlegenden Partei eine vorherige Ankündigung bzgl. einer solchen erzwungenen Offenlegung zukommen lassen (soweit rechtlich zulässig) sowie die weitergebende Partei in angemessenem Umfang unterstützen (Kosten werden durch die weitergebende Partei getragen), sollte sie die Offenlegung anfechten wollen. Die empfangende Partei wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Offenlegung zu begrenzen und eine vertrauliche Behandlung oder Schutzanordnung zu erhalten. Daneben wird sie der offenlegenden Partei gestatten, sich am Verfahren zu beteiligen. Besitz vertraulicher Informationen und anderer Materialien. Zwischen der offenlegenden Partei und der empfangenden Partei ist die offenlegende Partei alleiniger und exklusiver Eigentümer aller ihrer vertraulichen Informationen, ob durch die offenlegende Partei, die empfangende Partei oder Dritte erstellt. Zudem werden hiermit keinerlei Lizenz oder anderweitige Rechte an den vertraulichen Informationen gewährt oder impliziert. Alle greifbaren Materialien, die von einer Partei an die andere übergeben werden, bleiben Eigentum der erbringenden Partei und werden nach angemessener Aufforderung unverzüglich an diese Partei, einschließlich jedweder davon angefertigter Kopien, zurückgegeben. Hiermit oder durch die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Rahmen dieser Vereinbarung wird keine Lizenz gemäß einem Patent oder eines anderen Rechts auf geistiges Eigentum gewährt oder übertragen. Keine Garantie. ALLE VERTRAULICHEN INFORMATIONEN WERDEN IN BEZUG AUF RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT „WIE BESCHRIEBEN“ UND OHNE GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, BEREITGESTELLT. Rückgabe oder Vernichtung von vertraulichen Informationen. Auf Anfrage der offenlegenden Partei wird die empfangende Partei zu jeder Zeit und unverzüglich alle vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei und jedwede Dokumente oder Medien, die solche Informationen enthalten, sowie sämtliche Kopien oder Auszüge davon übergeben. Die empfangende Partei versteht, dass nichts hierin (i) die Weitergabe von vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei erfordert oder (ii) die offenlegende Partei dazu verpflichtet, etwaige Transaktionen oder Beziehungen fortzuführen. Unterlassungsanspruch. Die empfangende Partei erkennt an und stimmt zu, dass es aufgrund der einzigartigen Natur der vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei möglicherweise nur unzureichenden Rechtsbehelf für eine Verletzung der hierunter aufgeführten Pflichten gibt, wobei eine solche Verletzung dieser Bedingungen der offenlegenden Partei nicht wieder gutzumachenden Schaden zufügen kann. Aus diesem Grund hat die offenlegende Partei bei Eintritt einer solchen Verletzung neben den ihr anderweitig zustehenden gesetzlichen Rechten und Rechtsbehelfen Anspruch auf Rechtsmittel nach dem Billigkeitsrecht ohne das Erfordernis der Einlage einer Sicherheit oder Kaution. Schutzdauer Die hierunter aufgeführten Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten nur für die während der Laufzeit vorgenommenen Offenlegungen und gelten drei (3) Jahre lang ab dem Datum der Offenlegung.

Laufzeit und Kündigung

Diese Vereinbarung wird am Datum des Inkrafttretens wirksam und bleibt gültig, bis sie gekündigt wird (die „Laufzeit“). Beide Parteien können diese Vereinbarung jederzeit und aus beliebigem Grund kündigen, indem sie der jeweils anderen Partei eine schriftliche Kündigung mit einer Frist von 30 Tagen zukommen lassen. Slack kann diese Vereinbarung auch sofort kündigen, sofern du gegen diese Vereinbarung verstößt.

Haftungsausschluss

AUSSER IN VERBINDUNG MIT DER GROBEN FAHRLÄSSIGKEIT ODER DEM VORSÄTZLICHEN VERSCHULDEN EINER PARTEI WIRD DIE GESAMTHAFTUNG VON DIR ODER SLACK, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG ERGIBT (OB AUFGRUND VERTRAGLICHER VERPFLICHTUNGEN, SCHADENSERSATZRECHT ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE), IN KEINEM FALL ZEHNTAUSEND US-DOLLAR (10.000 $) ÜBERSCHREITEN.

AUSSER IN VERBINDUNG MIT DER GROBEN FAHRLÄSSIGKEIT ODER DEM VORSÄTZLICHEN VERSCHULDEN HAFTET KEINE PARTEI GEGENÜBER DER ANDEREN PARTEI ODER DRITTEN FÜR ENTGANGENE UMSÄTZE ODER GEWINNE ODER FÜR INDIREKTE, KONKRETE, BEGLEIT-, FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, UNABHÄNGIG VON DEREN VERURSACHUNG, OB AUFGRUND VERTRAGLICHER VERPFLICHTUNGEN, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER SONSTIGEN HAFTUNGSTHEORIE, SOWIE UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE ANDERE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRETENS DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST. DER VORSTEHENDE HAFTUNGSAUSSCHLUSS GILT NUR IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

Für den Fall, dass diese Vereinbarung den Gesetzen Irlands unterliegt, wird „grobe Fahrlässigkeit“ definiert als ein extremes Maß an Fahrlässigkeit, wenn die gegebenenfalls vorliegende Sorgfaltspflicht in erheblichem Maße nicht erfüllt wurde, zusammen mit Rücksichtslosigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber den Folgen des Verhaltens oder rücksichtsloser und vorsätzlicher Missachtung dieser Folgen.

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