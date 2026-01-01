Slack Marketplace-Vereinbarung

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Zuletzt geändert: 11. Juli 2016

Du verpflichtest dich im Namen der Einzelperson, Firma oder juristischen Person, welche die Anwendung entwickelt hat, die im Slack Marketplace gelistet werden soll, die Nutzungsbedingungen für die Slack-API in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung und ergänzt durch diese Nutzungsbedingungen für den Slack Marketplace einzuhalten (zusammen die „Vereinbarung“). Verweise auf „du“, „dein(e)“ oder „dich“ gelten ebenfalls als Verweise auf diese Einzelperson, Firma oder juristische Person.

1. Lizenzgewährung

Für die Dauer der gesamten Laufzeit gewährst du Slack eine eingeschränkte, weltweite, nicht exklusive und gebührenfreie Lizenz für (a) die Reproduktion, Ausführung, Anzeige und Verwendung deiner Anwendung zu administrativen und demonstrativen Zwecken in Zusammenhang mit dem Betrieb, der Verbesserung und der Vermarktung im App-Verzeichnis von Slack; (b) die Verbreitung deiner Anwendung über den Slack Marketplace; (c) die Durchführung einer Sicherheitsprüfung deiner Anwendung und (d) die Benutzung der Handelsnamen, Markenzeichen, Service-Marken, Logos und Domain-Namen in Zusammenhang mit deiner Anwendung (zusammen „Deine Namen“) als Referenz für Marketing- oder Werbezwecke im und in Verbindung mit dem Slack Marketplace sowie in anderen (Werbe-)Kommunikationen mit bestehenden oder potentiellen Entwicklern, Partnern und Kunden über das App-Verzeichnis von Slack. Wir können deine Namen zum Beispiel im App-Verzeichnis von Slack und in Blog-Beiträgen über den Slack Marketplace verwenden. Slack hält sich an deine schriftlichen Richtlinien zur Nutzung deines Markenzeichens, so wie von dir von Zeit zu Zeit an Slack mitgeteilt.

2. Entwicklerrichtlinie von Slack

Du bestätigst, dich an die Entwicklerrichtlinie von Slack in ihrer jeweils von Slack aktualisierten gültigen Fassung zu halten.

3. Rechte & Lizenzen

Du bestätigst und garantierst, dass du alle erforderlichen Rechte, Titel und Interessen besitzt, damit Slack deine Anwendung verbreiten darf, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte wie Patentrechte, Markenrechte, Rechte an Geschäftsgeheimnissen, Urheberrechte und andere Eigentumsrechte an deiner Anwendung und an deinen Namen. Du verbreitest kein Material über den Slack Marketplace, das urheberrechtlich, durch ein Geschäftsgeheimnis oder in anderer Form durch Eigentumsrechte Dritter wie Patent-, Datenschutz- und Veröffentlichungsrechte geschützt ist, es sei denn, du bist der Inhaber dieser Rechte oder hast die Erlaubnis des rechtmäßigen Inhabers, das Material zu übermitteln.

4. Sicherheitsprüfung

Für die gesamte Laufzeit gewährst du Slack und den zugewiesenen Mitarbeitern die Berechtigung, zu von Slack bestimmten Zeitpunkten und Daten eine oder mehrere Sicherheitsprüfungen deiner Anwendung und entsprechend zugehöriger Services und/oder Computersysteme durchzuführen, so wie detailliert unter Sicherheitsprüfung von Slack-Apps beschrieben (jeweils als „Sicherheitsprüfung“ bezeichnet). Slack gibt keine Informationen an Dritte weiter (mit Ausnahme von autorisierten Vertragspartnern und Vertretern, die in unserem Auftrag handeln), die von dir in Zusammenhang mit einer Sicherheitsprüfung angegeben und übermittelt wurden. Alle diese Informationen und Ergebnisse sind vertraulich und werden als solche behandelt. Wenn Slack solche Informationen und Ergebnisse von Gesetzes wegen oder anderweitig notwendig an Dritte weitergibt, werden diese Informationen und Ergebnisse in kumulierter Form, im Rahmen derer keine Rückschlüsse auf deine Identität oder die Anwendung gezogen werden können, und ohne dauerhafte Identifikatoren (z. B. Geräteidentifikatoren, IP-Adressen und Cookie-IDs) weitergegeben. Du kannst Slack zu jeder Zeit während einer solchen Sicherheitsprüfung auffordern, die Tests zu stoppen, allerdings kann solch eine Aufforderung dazu führen, dass die Prüfung als „fehlgeschlagen“ gilt. Du bist allein dafür verantwortlich, angemessene Schutzmaßnahmen und Backups für Daten und/oder Ausrüstung zu treffen bzw. anzulegen, die in Zusammenhang mit einer Sicherheitsprüfung genutzt werden. Du stellst keine Ansprüche gegenüber Slack für verloren gegangene Daten, erneute Ausführungszeiten, ungenaue Ausgabe, Arbeitsverzögerungen oder entgangene Gewinne infolge einer Sicherheitsprüfung.

5. Slack-Markenrichtlinien

Du bestätigst und stimmst zu, dass Slack die Anwendung – ungeachtet einer von Slack vorgenommenen Sicherheitsprüfung – nicht „zertifiziert“, keine Garantie darauf gibt und sie nicht unterstützt. Du bestätigst und garantierst, dass du keinerlei nach außen gerichtete Aussagen triffst, die Gegenteiliges behaupten, darunter Aussagen, die eine Befürwortung, Zertifizierung, Zugehörigkeit oder Partnerschaft durch bzw. mit Slack implizieren, und dass du die Markenrichtlinien von Slack in der jeweils von Slack aktualisierten gültigen Fassung einhältst.

6. Support

Du allein bist für den Support und die Wartung deiner Anwendung verantwortlich und Slack übernimmt keinerlei Verantwortung für den Support oder die Wartung. Du musst gültige und akkurate Kontaktdaten angeben, die auf der Detailseite jeder Anwendung im Slack Marketplace angezeigt werden und den Nutzern für Support-Anfragen und zu rechtlichen Zwecken dienen, und diese stets aktuell halten. Solltest du keine adäquaten Kontaktdaten und keinen Support für deine Anwendung bereitstellen, kann das zu schlechten Bewertungen, einer weniger prominenten Platzierung oder der Entfernung aus dem Slack Marketplace führen.

7. Bewertungen

Benutzer können deine Anwendung im Slack Marketplace bewerten und ihre Meinung dazu abgeben. Diese Bewertungen können dazu verwendet werden, die Platzierung deiner Anwendung im Slack Marketplace zu bestimmen. Die Platzierung im App-Verzeichnis kann durch Slack nach alleinigem Ermessen von Slack geändert werden. Slack behält sich das Recht vor, deine App aus dem Slack Marketplace zu entfernen, wenn Slack nach eigenem Ermessen feststellt, dass deine Anwendung nicht den zulässigen Standards entspricht.

8. Haftungsfreistellung

Du stimmst zu, Slack und seine Vertreter, Bevollmächtigten und Mitarbeiter gegen und für alle Ansprüche, Forderungen, Handlungen, Schadensersatzansprüche (einschließlich Anwaltskosten) und Verpflichtungen jeder Art schadlos zu halten und zu entschädigen, die ein Dritter aufgrund deiner Nichteinhaltung dieser Vereinbarung geltend machen kann, die aus einem Streitfall zwischen dir und einem Benutzer der App entstehen können oder die sich aus Slacks Durchführung einer Sicherheitsprüfung ergeben können.

9. Entfernung

Slack ist nicht verpflichtet, deine Anwendung oder deren Inhalte zu überwachen, aber Slack kann deine Anwendung sofort aus dem Slack Marketplace entfernen, wenn Slack von dir darüber benachrichtigt wird oder anderweitig Kenntnis darüber erlangt und nach eigenem Ermessen festlegt, dass ein Teil deiner Anwendung oder deines Namens (a) das geistige Eigentum oder andere Rechte eines Dritten verletzt; (b) gegen geltendes Recht verstößt oder einer einstweiligen Verfügung unterliegt; oder (c) die Bedingungen dieser Vereinbarung verletzt, darunter auch die Entwicklerrichtlinie von Slack. Slack behält sich das Recht vor, einen Entwickler nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung aus dem Slack Marketplace zu entfernen und für die weitere Nutzung zu sperren.

10. Nutzungsstatistiken

Zur Verbesserung des Slack Marketplace kann Slack bestimmte Nutzungsstatistiken aus dem Slack Marketplace über deine Anwendung erfassen, darunter insbesondere Informationen darüber, wie der Slack Marketplace benutzt wird. Die erfassten Daten werden in kumulierter Form ausgewertet, um den Slack Marketplace zu optimieren, und der Umgang sowie die Aufbewahrung der Daten erfolgen in Einklang mit der Datenschutzrichtlinie von Slack.

11. Laufzeiten

Die Vereinbarung tritt mit dem Datum der Annahme in Kraft und ist so lange gültig, bis (a) eine der Parteien nach eigenem Ermessen und mit einer schriftlichen Vorankündigung von zehn (10) Tagen (via E-Mail ist ausreichend) entscheidet, die Verbreitung deiner Anwendung über den Slack Marketplace nicht fortzusetzen, oder (b) die Nutzungsbedingungen für die Slack-API enden (die „Laufzeit“). Nach der Beendigung entfernt Slack deine Anwendung aus dem Slack Marketplace und benutzt deine Namen nicht weiter.

12. Autorisierung

Du bestätigst und garantierst, dass du entsprechend autorisiert bist und du die Berechtigung hast, diese Vereinbarung im Namen des Entwicklers der Anwendung einzugehen, dass der Entwickler der Anwendung legal berechtigt ist, die Anwendung, Services und das/die Computersystem(e) einer Sicherheitsprüfung auszusetzen und dass, falls er oder sie nicht Eigentümer der Anwendung, Services und Computersysteme ist, er oder sie diese Rechte vom rechtmäßigen Eigentümer erhalten hat.

13. Änderungen

Wir können die Nutzungsbedingungen für den Slack Marketplace oder Teile davon nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit ändern, ergänzen oder löschen. Falls wir wesentliche Änderungen an unseren Nutzungsbedingungen für den Slack Marketplace vornehmen, werden wir dich mit einer angemessenen Frist vor den Änderungen darüber informieren, entweder per E-Mail an die mit deinem Account verbundene Adresse oder per Veröffentlichung einer Mitteilung im Slack Marketplace. Du nimmst zur Kenntnis, dass sich diese Aktualisierungen und Änderungen nachteilig darauf auswirken können, wie du den Slack Marketplace von Slack nutzt, darauf zugreifst oder damit kommunizierst. Sollte eine Änderung für dich nicht akzeptabel sein, dann besteht dein einziges mögliches Mittel darin, deine Anwendung aus dem Slack Marketplace zu entfernen. Wenn du deine Anwendung danach weiterhin im Slack Marketplace listest, erklärst du dich mit den Aktualisierungen und Änderungen einverstanden.