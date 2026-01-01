Salesforce Starter für Nutzungsbestimmungen von Slack

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Salesforce Starter für Slack ist ein Salesforce-Dienst, der den Bestimmungen der Salesforce-MSA unterliegt, die unter https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/ zu finden ist, und als kostenloser Dienst angeboten wird.

Weitere Informationen findest du in der Dokumentation zum Verzeichnis der Produktbedingungen unter https://sfdc.co/ptd für Salesforce Starter. Die Bedingungen für Salesforce Payments sind nicht anwendbar, da Salesforce Payments nicht inbegriffen ist.

Die vorstehenden Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen SFDC und dem:der Kund:in hinsichtlich der Nutzung von Salesforce Starter für Slack durch den:die Kund:in dar. Für Salesforce Starter für Slack gelten keine weiteren Bedingungen.