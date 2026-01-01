Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Salesforce Starter per Slack è un servizio Salesforce, soggetto alle condizioni del MSA di Salesforce visualizzabili su https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/, come servizio gratuito.

Puoi trovare ulteriori informazioni su Salesforce Starter nella documentazione della directory dei termini prodotto su https://sfdc.co/ptd. Le condizioni stabilite per Pagamenti Salesforce non sono applicate, in quanto Pagamenti Salesforce non è incluso.

Le condizioni di cui sopra comprendono interamente il contratto tra SFDC e il Cliente, in relazione all’uso del Cliente di Salesforce Starter per Slack. Non si applicano altre condizioni al Salesforce Starter per Slack.