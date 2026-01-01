Salesforce Starter para Termos de Serviço do Slack

O Salesforce Starter para Slack é um Serviço do Salesforce que está sujeito aos termos do Contrato de Serviços Principais do Salesforce disponível em https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/, como um serviço gratuito.

Informações adicionais estão disponíveis na Documentação do Diretório de Termos de Produto em https://sfdc.co/ptd do Salesforce Starter. Os termos informados em relação aos Pagamentos do Salesforce não são aplicáveis, pois os Pagamentos do Salesforce não estão incluídos.

Os termos acima constituem o contrato integral entre a SFDC e o Cliente em relação ao uso que o Cliente faz do Salesforce Starter para Slack. Não se aplicam outros termos ao Salesforce Starter para Slack.