Reportar uma vulnerabilidade
Caso acredite que encontrou uma vulnerabilidade de segurança no Slack, entre em contato com nossa equipe imediatamente. Investigaremos todos os relatos e faremos o que for possível para corrigir rapidamente problemas válidos.
Você pode enviar um relatório no HackerOne, e nossa equipe de segurança responderá assim que possível.
Para saber mais sobre a segurança do Slack, visite a página de informações de segurança. Para outras questões ou problemas de segurança, envie um e-mail para feedback@slack.com.