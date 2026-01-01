O Slack Connect faz com que trabalhar com pessoas de outras empresas seja tão rápido e simples quanto trabalhar com colegas no Slack. Por isso, ele é ideal para colaborar com parceiros, fornecedores e clientes externos. A comunicação rápida e eficiente nos canais do Slack e nas mensagens diretas pode ajudar equipes de várias empresas a:

• Criar relações mais sólidas com clientes

• Reduzir os tempos de resposta

• Acelerar os ciclos de vendas

• Aproveitar novas oportunidades

• Conectar fluxos de trabalho entre organizações

Tudo isso com a segurança de nível empresarial do Slack. Confira mais ideias no nosso artigo sobre como se comunicar melhor com parceiros externos