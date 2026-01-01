Uma forma melhor de trabalhar com pessoas fora da sua empresa.
O Slack Connect transforma a maneira como você trabalha com parceiros, fornecedores ou clientes transferindo conversas isoladas em e-mails para um único lugar.
Aumente a produtividade com o Slack Connect.
Seja trabalhando com fornecedores ou fechando negócios com um cliente, o Slack Connect está aqui para ajudar.
2x
mais rapidez na análise e aprovação de criativos. 2x mais rapidez na análise e aprovação de criativos.
50%
de redução nas reuniões semanais para equipes que trabalham com prestadores de serviços. 50% de redução nas reuniões semanais para equipes que trabalham com prestadores de serviços.
4x
mais rapidez nos ciclos de negociação para equipes que trabalham com clientes. 4x mais rapidez nos ciclos de negociação para equipes que trabalham com clientes.
- 1Declarações e valores baseados em equipes específicas que usam o Slack Connect nas empresas. Os resultados podem variar conforme a organização.
Deixe o e-mail para trás.
O e-mail não foi criado para trabalhos em equipe. O Slack Connect foi. Receba feedback instantâneo dos clientes, participe de chamadas de vídeo com eles e obtenha aprovações dos fornecedores, tudo no mesmo lugar onde sua equipe já está trabalhando.
Conecte-se de forma segura com organizações externas.
O Slack Connect foi desenvolvido com a mesma segurança e conformidade do Slack, para que você possa trabalhar com segurança com qualquer pessoa fora da sua empresa. Você decide quais parceiros podem participar, e o que eles podem ver e compartilhar.
Fique por dentro do que é importante com a IA ao seu lado.
Seja para integrar uma nova pessoa ao projeto e mantê-la atualizada ou para consultar a data de lançamento, a IA pode ajudar. Encontre o que é importante, faça um resumo e realize tudo mais rápido do que nunca.
Como começar
São necessários apenas alguns cliques para começar a trabalhar mais estreitamente com fornecedores, clientes e outras partes interessadas
Etapa 1: crie um canal.
Crie e dê um nome a um canal no Slack
Etapa 2: envie o convite.
Convide seus parceiros, fornecedores ou clientes para o canal. Não se esqueça de avisá-los que você enviou o convite.
Etapa 3: os parceiros aceitam o convite.
É fácil e gratuito para seus parceiros aceitarem. Você receberá uma notificação quando eles entrarem no canal.
Etapa 4: comecem a trabalhar em equipe.
Envie sua primeira mensagem e comece a colaborar em tempo real.
Concebido para funções de todos os tipos
Faça parte das mais de 350 mil organizações que trabalham no Slack Connect
Faça parte das mais de 350 mil organizações que trabalham no Slack Connect
“O Slack desempenha um papel essencial na colaboração interna da nossa empresa, impulsionando a produtividade, e também é fundamental na comunicação com nossos clientes. Usamos o Slack todos os dias.”
"No Slack, é muito mais rápido obter uma aprovação. E no nosso setor, ser mais rápido significa colocar um produto da moda no mercado mais rápido que o normal."
Perguntas frequentes
Todos os planos pagos do Slack permitem enviar mensagens individuais para alguém de fora da sua organização usando o Slack Connect. Acesse a página de preços para saber mais sobre os planos pagos do Slack.
Se você tem uma assinatura do Enterprise+, parceiros externos com uma assinatura gratuita podem entrar em canais do Slack Connect sem ter que fazer upgrade ou iniciar um teste gratuito. Se você tem outra assinatura paga, não se preocupe! Depois que você convidar parceiros para colaborar com o Slack Connect, eles terão acesso a um teste gratuito do plano Pro do Slack por 90 dias, caso sejam elegíveis.
Nos planos pagos, você pode convidar alguém de fora da sua organização para compartilhar um canal no Slack. Outra opção é deixar os canais de lado por enquanto e enviar um convite para começar a trocar mensagens diretas, exatamente como você faria em qualquer outra MD.
Basta dar alguns cliques para começar a trabalhar de perto com fornecedores, clientes e outras pessoas. Nossa equipe de vendas está à disposição.
O Slack é hospedado na Amazon Web Services e a localização padrão é nos Estados Unidos (AWS US). No entanto, a residência de dados do Slack permite que equipes globais escolham a região onde certos tipos de dados em repouso são armazenados. O Slack oferece criptografia de dados em trânsito e em repouso. Leia mais sobre a nossa abordagem de segurança aqui.
O Slack tem o compromisso de manter nossa infraestrutura segura, redundante e confiável, ao mesmo tempo em que oferece à sua equipe ferramentas para administrar seu ambiente com segurança. Temos orgulho de exceder o padrão do setor quando se trata de proteger sua organização e muitas de nossas certificações e práticas de segurança estão resumidas em nosso site.
Ótima pergunta. Os canais do Slack transformam seu jeito de trabalhar com seus colegas. De forma semelhante, com o Slack Connect, é possível trabalhar em canais com pessoas de fora da sua empresa também. Com o Slack Connect, você não precisa dar às pessoas acesso ao seu workspace Slack inteiro. Basta o acesso aos canais nos quais vocês precisam colaborar.
Com o Slack Connect, os administradores podem controlar os dados da organização e monitorar o acesso externo. Quando as equipes trabalham em canais, elas recebem mensagens e arquivos apenas de membros verificados. Já no caso da colaboração por e-mails, os usuários correm o risco de receber spam ou tentativas de phishing. Saiba mais sobre a segurança de nível empresarial do Slack Connect aqui.
O Slack Connect faz com que trabalhar com pessoas de outras empresas seja tão rápido e simples quanto trabalhar com colegas no Slack. Por isso, ele é ideal para colaborar com parceiros, fornecedores e clientes externos. A comunicação rápida e eficiente nos canais do Slack e nas mensagens diretas pode ajudar equipes de várias empresas a:
• Criar relações mais sólidas com clientes
• Reduzir os tempos de resposta
• Acelerar os ciclos de vendas
• Aproveitar novas oportunidades
• Conectar fluxos de trabalho entre organizações
Tudo isso com a segurança de nível empresarial do Slack. Confira mais ideias no nosso artigo sobre como se comunicar melhor com parceiros externos