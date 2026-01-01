Un modo migliore per lavorare con le persone al di fuori della tua azienda.
Slack Connect trasforma il modo in cui lavori insieme ai tuoi partner, fornitori o clienti spostando le conversazioni dalle e-mail frammentate a un’unica piattaforma centralizzata.
Aumenta la produttività con Slack Connect.
Che tu stia collaborando con fornitori o concludendo trattative con un cliente, Slack Connect ha quello che fa per te.
2 volte
tempi più rapidi per revisioni creative e approvazioni. 2 volte tempi più rapidi per revisioni creative e approvazioni.
50%
di riduzione delle riunioni settimanali per i team che collaborano con fornitori esterni. 50% di riduzione delle riunioni settimanali per i team che collaborano con fornitori esterni.
4 volte
cicli di trattativa più rapidi per i team che lavorano con i clienti. 4 volte cicli di trattativa più rapidi per i team che lavorano con i clienti.
- 1Le affermazioni e i dati sono basati sulle esperienze di team specifici che utilizzano Slack Connect nella propria azienda. I risultati potrebbero variare a seconda dell’organizzazione.
Agisci più velocemente rispetto alle e-mail.
Le e-mail non sono state concepite per il lavoro di progetto. Slack Connect sì. Ricevi feedback immediati dai clienti, avvia videochiamate con i partner e ottieni l'approvazione dei fornitori, tutto direttamente dove il tuo team sta già lavorando.
Connettiti in modo sicuro con organizzazioni esterne.
Slack Connect si basa sugli stessi standard di sicurezza e conformità di Slack, permettendoti di collaborare in tutta tranquillità con chiunque al di fuori della tua azienda. Sei tu a decidere quali partner possono accedere, cosa possono vedere e cosa possono condividere.
Mettiti in pari su ciò che conta con l'IA al tuo fianco.
Che tu stia aggiungendo un nuovo membro del team al progetto e abbia bisogno di aggiornarlo, o che ti serva ricordare la data di lancio di un progetto, l'IA può aiutarti. Trova ciò che è importante, riassumilo e fallo più velocemente che mai.
Come iniziare
Bastano pochi clic per iniziare a lavorare a stretto contatto con fornitori, clienti e altri collaboratori
Passaggio 1: crea un canale.
Crea e assegna un nome a un nuovo canale in Slack
Passaggio 2: invia l’invito.
Invita i tuoi partner, fornitori o clienti nel canale. Non dimenticare di informarli che l'hai inviato tu!
Passaggio 3: i partner accettano l’invito.
Per i partner, accettare è facile e gratuito. Riceverai una notifica quando entreranno nel canale.
Passaggio 4: inizia a lavorare insieme.
Invia il tuo primo messaggio e inizia a collaborare in tempo reale.
Progettato per ruoli di ogni tipo
Unisciti alle oltre 350.000 organizzazioni che lavorano in Slack Connect
Unisciti alle oltre 350.000 organizzazioni che lavorano in Slack Connect
“Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora, essenziale per aumentare la velocità e parte integrante di quello che costruiamo con i nostri clienti. Utilizziamo Slack ogni giorno.”
“Ottenere le approvazioni è molto più rapido con Slack. E nel nostro settore essere più rapidi significa commercializzare un prodotto di tendenza molto più velocemente del normale”.
Domande frequenti
Tutti i piani a pagamento di Slack includono la possibilità di inviare un messaggio a una singola persona esterna all’organizzazione tramite Slack Connect. Visita la nostra pagina dei prezzi per maggiori informazioni sui piani a pagamento di Slack
Se hai l’abbonamento a Enterprise+, i partner esterni con un abbonamento gratuito possono entrare nei canali di Slack Connect senza dover effettuare aggiornamenti o avviare prove gratuite. Se hai un abbonamento a pagamento diverso, nessun problema. Una volta invitati i tuoi partner a collaborare tramite Slack Connect, se risultano idonei potranno usufruire di una prova gratuita di 90 giorni dell’abbonamento Pro di Slack.
Con un piano a pagamento, puoi invitare una persona esterna all’azienda a condividere un canale in Slack. In alternativa, puoi evitare i canali per il momento e inviare un invito per iniziare a scambiare messaggi diretti, proprio come faresti in altri MD.
Bastano davvero pochi clic per iniziare a lavorare a stretto contatto con fornitori, clienti e altri. Il nostro team di vendita è a disposizione per aiutarti a iniziare.
Slack è ospitato su Amazon Web Services e la posizione predefinita è AWS US. Tuttavia, la residenza dei dati per Slack consente ai team globali di scegliere la regione in cui archiviare determinati tipi di dati inattivi. Slack offre la crittografia sia per i dati in transito sia per quelli inattivi. Scopri di più sul nostro approccio alla sicurezza qui.
Slack si impegna a garantire un’infrastruttura sicura, ridondante e affidabile, fornendo al contempo al tuo team gli strumenti necessari per gestire l’ambiente in modo sicuro. Siamo orgogliosi di superare gli standard di settore in materia di protezione dell’organizzazione e abbiamo illustrato molte delle nostre pratiche e certificazioni di sicurezza sul nostro sito web.
Ottima domanda! I canali di Slack trasformano il modo in cui lavori con i tuoi colleghi. Allo stesso modo, Slack Connect ti consente di lavorare nei canali anche con persone esterne alla tua azienda. Con Slack Connect, non devi dare alle persone l’accesso alla tua intera area di lavoro, ma solo ai canali in cui vuoi collaborare.
Con Slack Connect, gli amministratori possono mantenere il controllo sui dati della propria organizzazione e monitorare l’accesso esterno. A differenza della collaborazione via e-mail, che espone gli utenti al rischio di posta indesiderata e phishing, la collaborazione nei canali consente ai team di ricevere messaggi e file solo da membri verificati. Scopri di più sulla sicurezza di livello aziendale integrata in Slack Connect qui.
Con Slack Connect lavorare con persone di altre aziende è semplice e veloce come lavorare con i membri del proprio team in Slack. Per questo è perfetto per collaborare con partner esterni, fornitori e clienti. La comunicazione veloce ed efficiente nei canali di Slack e nei messaggi diretti può aiutare i team delle aziende a:
• Sviluppare relazioni consolidate con i clienti
• Ridurre i tempi di risposta
• Accelerare i cicli di vendita
• Cogliere nuove opportunità
• Connettere flussi di lavoro nelle organizzazioni
Inoltre, tutto è supportato dalla sicurezza di livello aziendale di Slack. Scopri nuove idee nel nostro articolo “Comunicare meglio con i partner esterni”.