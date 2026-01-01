Collaborazione esterna sicura

Un modo migliore per lavorare con le persone al di fuori della tua azienda.

Slack Connect trasforma il modo in cui lavori insieme ai tuoi partner, fornitori o clienti spostando le conversazioni dalle e-mail frammentate a un’unica piattaforma centralizzata.

Aumenta la produttività con Slack Connect.

Che tu stia collaborando con fornitori o concludendo trattative con un cliente, Slack Connect ha quello che fa per te.

  • 2 volte

    tempi più rapidi per revisioni creative e approvazioni. 2 volte tempi più rapidi per revisioni creative e approvazioni.

  • 50%

    di riduzione delle riunioni settimanali per i team che collaborano con fornitori esterni. 50% di riduzione delle riunioni settimanali per i team che collaborano con fornitori esterni.

  • 4 volte

    cicli di trattativa più rapidi per i team che lavorano con i clienti. 4 volte cicli di trattativa più rapidi per i team che lavorano con i clienti.

Slack Connect: più veloce delle e-mail
Decisioni più rapide

Agisci più velocemente rispetto alle e-mail.

Le e-mail non sono state concepite per il lavoro di progetto. Slack Connect sì. Ricevi feedback immediati dai clienti, avvia videochiamate con i partner e ottieni l'approvazione dei fornitori, tutto direttamente dove il tuo team sta già lavorando.

Introduzione a Slack Connect
Sicurezza di Slack Connect
Controllo e sicurezza

Connettiti in modo sicuro con organizzazioni esterne.

Slack Connect si basa sugli stessi standard di sicurezza e conformità di Slack, permettendoti di collaborare in tutta tranquillità con chiunque al di fuori della tua azienda. Sei tu a decidere quali partner possono accedere, cosa possono vedere e cosa possono condividere.

Scopri di più sulla sicurezza di livello aziendale di Slack
IA di Slack Connect
IA in Slack

Mettiti in pari su ciò che conta con l'IA al tuo fianco.

Che tu stia aggiungendo un nuovo membro del team al progetto e abbia bisogno di aggiornarlo, o che ti serva ricordare la data di lancio di un progetto, l'IA può aiutarti. Trova ciò che è importante, riassumilo e fallo più velocemente che mai.

Scopri di più sull’IA

Come iniziare

Bastano pochi clic per iniziare a lavorare a stretto contatto con fornitori, clienti e altri collaboratori

Passaggio 1: crea un canale.

Crea e assegna un nome a un nuovo canale in Slack

Passaggio 2: invia l’invito.

Invita i tuoi partner, fornitori o clienti nel canale. Non dimenticare di informarli che l'hai inviato tu!

Passaggio 3: i partner accettano l’invito.

Per i partner, accettare è facile e gratuito. Riceverai una notifica quando entreranno nel canale.

Passaggio 4: inizia a lavorare insieme.

Invia il tuo primo messaggio e inizia a collaborare in tempo reale.

Progettato per ruoli di ogni tipo

Indipendentemente dalla tua posizione nell’organigramma, Slack ti aiuta a gestire la comunicazione del team in modo ordinato ed efficace.
VenditeConcludi le vendite con i potenziali clienti in modo più rapido.Successo dei clientiSviluppa relazioni più solide con i clienti.AssistenzaRisolvi più rapidamente i problemi dei clienti.MarketingInteragisci più velocemente con i partner dell’agenzia.OperazioniCollabora rapidamente con fornitori e venditori.Sviluppo aziendaleConduci iniziative congiunte con i partner.

Unisciti alle oltre 350.000 organizzazioni che lavorano in Slack Connect

Unisciti alle oltre 350.000 organizzazioni che lavorano in Slack Connect

Due persone impegnate in una discussione davanti a un laptop, mentre una indica lo schermo

“Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora, essenziale per aumentare la velocità e parte integrante di quello che costruiamo con i nostri clienti. Utilizziamo Slack ogni giorno.”

Brad LightcapCOO
Leggi la storia
cole-haan-customer-story-hero-image

“Ottenere le approvazioni è molto più rapido con Slack. E nel nostro settore essere più rapidi significa commercializzare un prodotto di tendenza molto più velocemente del normale”.

Christopher NewsomeSenior Product Developer for Advanced Concepts
Leggi la storia
fastly-slack-customer-hero-image

“Ci sentiamo dire dai nostri clienti che siamo come un’estensione del loro team, e questa sensazione è dovuta sicuramente al fatto che usiamo Slack.”

Kami Richey Direttore dell’esperienza clienti
Leggi la storia

Domande frequenti

Tutti i piani a pagamento di Slack includono la possibilità di inviare un messaggio a una singola persona esterna all’organizzazione tramite Slack Connect. Visita la nostra pagina dei prezzi per maggiori informazioni sui piani a pagamento di Slack

Se hai l’abbonamento a Enterprise+, i partner esterni con un abbonamento gratuito possono entrare nei canali di Slack Connect senza dover effettuare aggiornamenti o avviare prove gratuite. Se hai un abbonamento a pagamento diverso, nessun problema. Una volta invitati i tuoi partner a collaborare tramite Slack Connect, se risultano idonei potranno usufruire di una prova gratuita di 90 giorni dell’abbonamento Pro di Slack.

Con un piano a pagamento, puoi invitare una persona esterna all’azienda a condividere un canale in Slack. In alternativa, puoi evitare i canali per il momento e inviare un invito per iniziare a scambiare messaggi diretti, proprio come faresti in altri MD.

Bastano davvero pochi clic per iniziare a lavorare a stretto contatto con fornitori, clienti e altri. Il nostro team di vendita è a disposizione per aiutarti a iniziare.

Slack è ospitato su Amazon Web Services e la posizione predefinita è AWS US. Tuttavia, la residenza dei dati per Slack consente ai team globali di scegliere la regione in cui archiviare determinati tipi di dati inattivi. Slack offre la crittografia sia per i dati in transito sia per quelli inattivi. Scopri di più sul nostro approccio alla sicurezza qui.

Slack si impegna a garantire un’infrastruttura sicura, ridondante e affidabile, fornendo al contempo al tuo team gli strumenti necessari per gestire l’ambiente in modo sicuro. Siamo orgogliosi di superare gli standard di settore in materia di protezione dell’organizzazione e abbiamo illustrato molte delle nostre pratiche e certificazioni di sicurezza sul nostro sito web.

Ottima domanda! I canali di Slack trasformano il modo in cui lavori con i tuoi colleghi. Allo stesso modo, Slack Connect ti consente di lavorare nei canali anche con persone esterne alla tua azienda. Con Slack Connect, non devi dare alle persone l’accesso alla tua intera area di lavoro, ma solo ai canali in cui vuoi collaborare.

Con Slack Connect, gli amministratori possono mantenere il controllo sui dati della propria organizzazione e monitorare l’accesso esterno. A differenza della collaborazione via e-mail, che espone gli utenti al rischio di posta indesiderata e phishing, la collaborazione nei canali consente ai team di ricevere messaggi e file solo da membri verificati. Scopri di più sulla sicurezza di livello aziendale integrata in Slack Connect qui.

Con Slack Connect lavorare con persone di altre aziende è semplice e veloce come lavorare con i membri del proprio team in Slack. Per questo è perfetto per collaborare con partner esterni, fornitori e clienti. La comunicazione veloce ed efficiente nei canali di Slack e nei messaggi diretti può aiutare i team delle aziende a:

• Sviluppare relazioni consolidate con i clienti
• Ridurre i tempi di risposta
• Accelerare i cicli di vendita
• Cogliere nuove opportunità
• Connettere flussi di lavoro nelle organizzazioni

Inoltre, tutto è supportato dalla sicurezza di livello aziendale di Slack. Scopri nuove idee nel nostro articolo “Comunicare meglio con i partner esterni”.