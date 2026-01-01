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Aziende incredibili utilizzano Slack

  • Oracle
  • ABN AMRO
  • Sky
  • Hewlett Packard
  • Booking.com
“Slack significa lavorare nel modo giusto. Quando la collaborazione avviene in un unico posto, il management non deve essere messo in copia in un’email. Puoi entrare in un canale Slack, verificare l’avanzamento del progetto e intervenire quando necessario”.Benjamin SternsmithVicepresidente di area Sales, Lyft Business