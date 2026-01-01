Gestire le integrazioni di Slack è semplice. Inizia cliccando sul nome della tua area di lavoro per aprire il menu, seleziona "Impostazioni e amministrazione", quindi "Gestisci app". In questo modo, andrai in Slack Marketplace, dove puoi esplorare e gestire le integrazioni esistenti. Puoi aggiungere nuove app cercandole e selezionando "Installa". Per ogni app installata puoi configurare le impostazioni e le autorizzazioni oppure rimuovere l'integrazione se non è più necessaria. Controlla regolarmente le integrazioni per assicurarti che siano ancora utili e che soddisfino le esigenze attuali del tuo team, così da mantenere la tua area di lavoro di Slack efficiente e in ordine.