Porta le tue app e i tuoi agenti dove già lavori
Invece di passare da un’app all’altra, riuniscile in un unico posto. Slack semplifica il lavoro, aumenta la produttività e ti aiuta a ottenere di più dai tuoi strumenti.
Tutte le app e gli agenti di cui hai bisogno per lavorare funzionano in Slack
Slack è dove puoi lavorare al meglio, con team e strumenti che collaborano fianco a fianco.
Usa le app dove collabori
Scegli tra oltre 2.600 app per riunire tutti i tuoi strumenti in Slack.
Trasforma gli agenti in membri del team
Grazie al prezioso contesto delle conversazioni e delle app connesse, gli agenti di Slack conoscono il tuo lavoro tanto quanto te.
Indirizza il lavoro tramite Slackbot
Coordina il lavoro indirizzando le richieste agli agenti e ricevi i risultati direttamente nel workflow.
Crea app per le tue esigenze specifiche
Le API di Slack facilitano la creazione di app adatte alla tua azienda e al tuo lavoro.
Tutte le integrazioni di cui hai bisogno, da Anthropic a Zoom
Collega facilmente agenti, software e tutte le tue app in pochi clic e inizia a utilizzare strumenti come ChatGPT, Claude e Asana direttamente nelle tue chat.
Il contesto in Slack dà agli agenti il loro superpotere
Collegandoli alle tue conversazioni e ai tuoi dati in Slack, agenti come Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot e Writer diventano ancora più potenti e consapevoli del contesto grazie alla possibilità di far emergere istantaneamente (e in modo sicuro) informazioni rilevanti proprio dove lavori.
Resta sempre al passo senza passare da una piattaforma all’altra
Gli oggetti di lavoro reinventano la condivisione dei dati delle app in Slack. Invece di un semplice link, otterrai anteprime ricche e interattive all’interno delle tue conversazioni da app come Asana, Pagerduty, Box e Highspot. Modifica i record, contrassegna le attività come completate e approva persino le richieste, tutto in un unico posto.
Accelera i processi con l'automazione di Slack
Aggiungi una riga a un Foglio Google o crea un record in Salesforce. Grazie ai connettori plug-and-play di Workflow Builder, puoi creare automazioni per app che funzionano direttamente in Slack, senza bisogno di scrivere codice.
Aggiungi semplicità ed efficienza alle tue giornate
Le piccole attività fanno perdere molto tempo. Porta le tue app in Slack per aggiornare le autorizzazioni dei file, gestire il calendario, approvare le richieste e molto altro con un solo clic.
Crea e personalizza app e agenti in Slack
Ottieni di più da Slack
Le app di Slack sono fondamentali per le aziende di tutto il mondo.
“Il lavoro inizia dalla conversazione. Ecco perché consideriamo Slack il luogo ideale per sviluppare i nostri agenti.”
“Slack è il posto dove lavoro con il mio team ogni giorno, e il nostro obiettivo è trasformare Codex in un vero e proprio membro del team. Il posto più naturale per farlo è Slack.”
“Il fatto che Slack esista e sia uno strumento così essenziale ci ha davvero aiutato in termini di scalabilità, mantenendoci connessi tra i vari uffici e con i team remoti”.
Domande frequenti
Slack garantisce la protezione dei dati con una solida sicurezza integrata. Dai messaggi ai file, tutto ciò che invii è crittografato, così potranno accedervi solo le persone giuste. La tua azienda ha persino la possibilità di controllare le proprie chiavi di crittografia per un’ulteriore protezione.
Quando utilizzi l’IA o connetti altre app a Slack, i dati rimangono privati e sicuri. Slack non condivide mai i dati per l’addestramento di modelli IA. L’IA funziona esclusivamente con i messaggi a cui hai già accesso e opera in modo sicuro all’interno dei sistemi di Slack.
Che tu stia usando le funzioni IA di Slack o sviluppando strumenti personalizzati, potrai sempre accedere ai tuoi dati in modo sicuro.
Le app di Slack connettono strumenti e servizi con Slack, in modo da poterli utilizzare senza uscire dall’area di lavoro. Le app semplificano la ricerca, la condivisione e l’utilizzo rapido delle informazioni nel tuo stack tecnologico creando un posto centrale che favorisce la concentrazione e aiuta a portare a termine il lavoro. Scopri di più qui.
Puoi scegliere tra le oltre 2.600 app disponibili su Slack Marketplace per supportare il tuo lavoro. Inoltre, ora che i nostri partner possono integrare l’IA nelle loro app, insieme a tutti i vantaggi dell’IA di Slack, Slack è senza ombra di dubbio il sistema operativo basato sull’IA per il lavoro.
Se utilizzi strumenti personalizzati o segui processi aziendali specifici, puoi anche esplorare Workflow Builder per creare i tuoi workflow o sviluppare app personalizzate utilizzando l’API di Slack.
Slack consente a tutti i tuoi strumenti di funzionare in modo ottimale grazie all'integrazione di software e app personalizzate direttamente in Slack. Ecco alcuni esempi e categorie popolari:
Gestione dei progetti: connetti Slack agli strumenti di gestione dei progetti come Asana, Miro, Notion e Jira per aggiornare le attività, monitorare i progressi e gestire i progetti senza uscire da Slack.
Assistenza clienti: integra le app di assistenza clienti come Salesforce Service Cloud, Zendesk e Freshdesk per gestire i ticket e comunicare coi clienti direttamente tramite Slack.
Sistemi CRM: collega Slack alle piattaforme CRM come Salesforce Sales Cloud, HubSpot e ZoomInfo per accedere ai dati dei clienti e ricevere aggiornamenti su lead e trattative nei canali di Slack.
Gestione dei file: potenzia Slack con i sistemi di gestione dei file come Box, Google Drive e Dropbox per accedere e condividere facilmente i file.
Strumenti di sviluppo: connetti gli strumenti di sviluppo come GitHub, GitLab, PagerDuty e AWS Chatbot per collaborare sul codice, controllare le richieste pull e monitorare i problemi direttamente da Slack.
Queste integrazioni aiutano a fare di Slack un hub centrale per la collaborazione, la comunicazione e la produttività, connettendolo agli strumenti che i team usano quotidianamente.
Per installare un’app, innanzitutto trovala in Slack Marketplace. Dalla pagina dell’app clicca sul pulsante “Aggiungi a Slack”. Segui le istruzioni per installare l’app o connettere il tuo account. Se l’app è già installata nella tua area di lavoro, dopo aver cliccato su “Aggiungi a Slack” visualizzerai l’opzione per connettere il tuo account. È inoltre possibile trovare e installare le app dalla tua area di lavoro. Fai clic su “App” nella barra laterale sinistra ed esplora la directory. Per ulteriori informazioni su come gestire le app in modo intelligente e sicuro, consulta questa guida.
Gestire le integrazioni di Slack è semplice. Inizia cliccando sul nome della tua area di lavoro per aprire il menu, seleziona "Impostazioni e amministrazione", quindi "Gestisci app". In questo modo, andrai in Slack Marketplace, dove puoi esplorare e gestire le integrazioni esistenti. Puoi aggiungere nuove app cercandole e selezionando "Installa". Per ogni app installata puoi configurare le impostazioni e le autorizzazioni oppure rimuovere l'integrazione se non è più necessaria. Controlla regolarmente le integrazioni per assicurarti che siano ancora utili e che soddisfino le esigenze attuali del tuo team, così da mantenere la tua area di lavoro di Slack efficiente e in ordine.
La versione gratuita di Slack consente di aggiungere un massimo di 3 app all'area di lavoro. Con il piano Pro di Slack, puoi installare fino a 10 app. Con il piano Business+ di Slack, puoi installare un numero illimitato di app! Ricorda che alcuni servizi delle app sono a pagamento o richiedono un abbonamento prima di potere essere utilizzati in Slack.
Per ulteriori informazioni sui piani gratuiti e a pagamento di Slack, consulta la nostra pagina dei prezzi.
Utilizza l’API di Slack per creare un’app che connetta gli strumenti e le origini dati di cui la tua organizzazione ha bisogno per lavorare al meglio. Per tutte le risorse di cui hai bisogno per iniziare e creare la tua app, visita API di Slack ed entra nel programma per sviluppatori di Slack per accedere in esclusiva a funzioni beta, strumenti e risorse pensate per aiutare gli sviluppatori a creare e crescere.
Inoltre, se ti interessa imparare da altri sviluppatori, progettisti e product manager che lavorano sulla nostra piattaforma, valuta di unirti a un gruppo della community della piattaforma Slack.