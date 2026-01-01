Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi team e strumenti IT
Slack riunisce le persone e lo stack tecnologico in un unico spazio, migliorando così la collaborazione in tutta l’organizzazione.
Aumenta il ROI dell’investimento tecnologico
L'API bidirezionale unisce strumenti separati, aprendo l'accesso a ogni reparto e moltiplicando l'impatto
Organizzazioni di ogni dimensione riescono a trarre valore più rapidamente da software e servizi
Trasmetti informazioni in modo sicuro da tutti i tuoi strumenti ai canali Slack, dove i team possono vederle e agire più velocemente
338%
ROI a 3 anni per l'implementazione di Slack*
2,1
milioni di dollari risparmiati in termini di produttività annua*
Abbatti le barriere che ostacolano la collaborazione
Riduci i costi in tutta l’organizzazione grazie all’automazione con app, workflow e bot personalizzabili
Velocizza il lavoro e guida le decisioni comunicando in canali disponibili per tutta l’organizzazione
Lavora in modo sicuro con clienti, partner e fornitori utilizzando Slack Connect
Slack è diventato la base per incentivare una collaborazione sicura e la connessione sociale in tutta l’azienda. Abbiamo notato un’importante riduzione nell’utilizzo delle e-mail e una comunicazione più efficace tra i team.
Gli strumenti facili da usare vengono utilizzati
Accelera il successo aziendale con un'interfaccia utente intuitiva che promuove un coinvolgimento profondo e duraturo
Supera la frammentazione della comunicazione raccogliendo discussioni e decisioni del team in un unico spazio ricercabile: Slack
Fai crescere il senso di community e lo spirito di squadra in tutta l’azienda con una messaggistica dal volto umano
74%
sarebbe insoddisfatto se Slack non fosse disponibile*
91%
si sente più connesso con il team*
Oltre 2.600 integrazioni e tante altre in arrivo
Slack si connette con tutti i tuoi strumenti preferiti, come Google Drive, Okta, Outlook e Zoom.
Domande frequenti
Grazie a Workflow Builder, puoi automatizzare in modo semplice le azioni e le comunicazioni ripetitive e creare workflow personalizzati in Slack.
Per ulteriori informazioni su come creare il tuo workflow, consulta la nostra guida dettagliata.
I workflow sono disponibili per tutti i piani a pagamento di Slack.
Sì. Slack Connect ti permette di lavorare in modo sicuro con partner esterni quali fornitori, collaboratori e clienti. Più di 5.200 aziende si affidano a Slack Connect per lavorare più rapidamente e migliorare la collaborazione con i partner. Slack Connect è disponibile per tutti i piani a pagamento. Scopri di più su Slack Connect qui.
Sì, Slack può essere integrato con Zendesk e con più di 2.200 app come Salesforce, Okta, ServiceNow e Zoom. Puoi esplorare le app in Slack Marketplace.
Se utilizzi strumenti personalizzati o segui processi aziendali specifici, puoi usare Workflow Builder di Slack per creare un flusso adatto alle tue esigenze. In alternativa, puoi creare un’app personalizzata utilizzando l’API di Slack.
I canali sono lo spazio di Slack in cui viene svolto il lavoro. Un canale rappresenta un luogo unico in cui un team può condividere messaggi, strumenti e file. Gli utenti spesso creano canali per fare annunci che riguardano l’azienda, per valutare l’assistenza clienti, per richiedere assistenza al team IT o a quello delle Risorse umane e per condividere interessi di natura sociale.
I canali possono essere pubblici (aperti a tutti all’interno dell’organizzazione) o privati (accesso solo su invito). Inoltre, le organizzazioni con un piano a pagamento di Slack possono condividere i canali con collaboratori esterni come agenzie, clienti e fornitori tramite Slack Connect. Scopri di più su come utilizzare i canali per velocizzare le attività quotidiane qui.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.