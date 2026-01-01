Immagine di workflow per IT
Information Technology

Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi team e strumenti IT

Slack riunisce le persone e lo stack tecnologico in un unico spazio, migliorando così la collaborazione in tutta l’organizzazione.

Ottimizza lo stack tecnologico

Aumenta il ROI dell’investimento tecnologico

  • L'API bidirezionale unisce strumenti separati, aprendo l'accesso a ogni reparto e moltiplicando l'impatto

  • Organizzazioni di ogni dimensione riescono a trarre valore più rapidamente da software e servizi

  • Trasmetti informazioni in modo sicuro da tutti i tuoi strumenti ai canali Slack, dove i team possono vederle e agire più velocemente

338%

ROI a 3 anni per l'implementazione di Slack*

2,1

milioni di dollari risparmiati in termini di produttività annua*

*Fonte: Forrester, “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”
Lavora più velocemente

Abbatti le barriere che ostacolano la collaborazione

  • Riduci i costi in tutta l’organizzazione grazie all’automazione con app, workflow e bot personalizzabili

  • Velocizza il lavoro e guida le decisioni comunicando in canali disponibili per tutta l’organizzazione

  • Lavora in modo sicuro con clienti, partner e fornitori utilizzando Slack Connect

Scopri come funziona Slack Connect

Slack è diventato la base per incentivare una collaborazione sicura e la connessione sociale in tutta l’azienda. Abbiamo notato un’importante riduzione nell’utilizzo delle e-mail e una comunicazione più efficace tra i team.

Ameritrade Logo
Vijay Sankaran, CIOTD Ameritrade
Aumenta il coinvolgimento

Gli strumenti facili da usare vengono utilizzati

  • Accelera il successo aziendale con un'interfaccia utente intuitiva che promuove un coinvolgimento profondo e duraturo

  • Supera la frammentazione della comunicazione raccogliendo discussioni e decisioni del team in un unico spazio ricercabile: Slack

  • Fai crescere il senso di community e lo spirito di squadra in tutta l’azienda con una messaggistica dal volto umano

74%

sarebbe insoddisfatto se Slack non fosse disponibile*

91%

si sente più connesso con il team*

*Fonte: Sondaggio Slack, novembre 2022

Oltre 2.600 integrazioni e tante altre in arrivo

Slack si connette con tutti i tuoi strumenti preferiti, come Google Drive, Okta, Outlook e Zoom.

Scopri tutte le integrazioni

Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
Logo of Amazon Q Developer
Logo of PagerDuty
Logo of Google Drive
Logo of Google Calendar
Logo of Slack for Gmail™
Logo of Workday
Logo of Zendesk
Logo of Atlassian Assist
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Zapier
Logo of Box
Logo of Okta Workflows for Slack
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Symantec CloudSOC
Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
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Domande frequenti

Grazie a Workflow Builder, puoi automatizzare in modo semplice le azioni e le comunicazioni ripetitive e creare workflow personalizzati in Slack.

Per ulteriori informazioni su come creare il tuo workflow, consulta la nostra guida dettagliata.

I workflow sono disponibili per tutti i piani a pagamento di Slack.

Sì. Slack Connect ti permette di lavorare in modo sicuro con partner esterni quali fornitori, collaboratori e clienti. Più di 5.200 aziende si affidano a Slack Connect per lavorare più rapidamente e migliorare la collaborazione con i partner. Slack Connect è disponibile per tutti i piani a pagamento. Scopri di più su Slack Connect qui.

Sì, Slack può essere integrato con Zendesk e con più di 2.200 app come Salesforce, Okta, ServiceNow e Zoom. Puoi esplorare le app in Slack Marketplace.

Se utilizzi strumenti personalizzati o segui processi aziendali specifici, puoi usare Workflow Builder di Slack per creare un flusso adatto alle tue esigenze. In alternativa, puoi creare un’app personalizzata utilizzando l’API di Slack.

I canali sono lo spazio di Slack in cui viene svolto il lavoro. Un canale rappresenta un luogo unico in cui un team può condividere messaggi, strumenti e file. Gli utenti spesso creano canali per fare annunci che riguardano l’azienda, per valutare l’assistenza clienti, per richiedere assistenza al team IT o a quello delle Risorse umane e per condividere interessi di natura sociale.

I canali possono essere pubblici (aperti a tutti all’interno dell’organizzazione) o privati ​​(accesso solo su invito). Inoltre, le organizzazioni con un piano a pagamento di Slack possono condividere i canali con collaboratori esterni come agenzie, clienti e fornitori tramite Slack Connect. Scopri di più su come utilizzare i canali per velocizzare le attività quotidiane qui.

Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi e offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.

Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.