Nel cuore del lavoro.
Tutte le soluzioni aziendali di cui hai bisogno, in un unico sistema operativo per il lavoro.Guarda la demoInizia
Rendi più veloce ed efficiente ogni team con i modelli
Inizia subito a lavorare con soluzioni aziendali pronte all’uso per ogni team e funzione, composte da canali, canvas, elenchi e workflow preconfigurati. Scegli una raccolta di modelli standardizzati in base ai casi d’uso, oppure creane di tuoi per adattarli ai processi della tua azienda.Scopri di più sui modelli di Slack
Per tutti i tipi di team
Non importa in quale ramo dell’organigramma aziendale ti trovi, puoi mantenere l’organizzazione e l’efficienza delle comunicazioni del team grazie a Slack.
In tutti i tipi di azienda
Slack è compatibile con un’ampia gamma di aziende, tra cui aziende con workflow specializzati e rigorosi requisiti di conformità.
Dedicati a cose incredibili
Come una persona dai molti talenti, Slack può adattarsi a pressoché tutte le esigenze lavorative.
Scopri in che modo le aziende reali ottengono risultati concreti grazie a Slack.
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La divisione editoriale di Nine trasmette le notizie più rapidamente grazie a Slack
Snowflake aumenta le vendite e consolida le relazioni tra collaboratori con Slack Connect
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con un sistema più rapido, più organizzato e più sicuro. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro.Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
I canali sono la chiave del successo di Slack. Creare un canale per ogni tuo progetto, team, ufficio, reparto e tutto ciò di cui ti occupi al lavoro significa creare uno spazio per ospitare tutte le conversazioni. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale e lei potrà scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste.Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né a phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una lista di distribuzione. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno dell’organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, per esempio Asana, Documenti Google o Jira.Slack offre privacy e protezione dei dati di livello aziendale. I controlli granulari consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con collaboratori esterni, clienti, fornitori e così via, sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.