I canali sono la chiave del successo di Slack. Creare un canale per ogni tuo progetto, team, ufficio, reparto e tutto ciò di cui ti occupi al lavoro significa creare uno spazio per ospitare tutte le conversazioni. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale e lei potrà scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste.Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.