Ridefinisci la ricerca con Slackbot

Ti presentiamo Slackbot: il tuo agente di IA personale per il lavoro.

Slackbot è arrivato ed è il tuo nuovo agente di ricerca personale! Oltre a mostrare le conversazioni, Slackbot è in grado di analizzare le informazioni per offrire insight contestuali da tutte le conversazioni, i file e i progetti a cui hai accesso. Slackbot trova esattamente tutto ciò di cui hai bisogno: devi solo chiedere.