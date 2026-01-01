Cerca qualsiasi cosa. Trova qualsiasi cosa.
Dai il benvenuto alla ricerca aziendale, dove puoi consultare le conversazioni, i dati e le app di terze parti tramite un’unica barra di ricerca potenziata dall’IA.
Cerca in Slack e in tutte le app connesse.
La ricerca aziendale include anche le app di terze parti della tua azienda. Nessun cambio di contesto richiesto.
Una ricerca per trovare tutto.
Con la ricerca aziendale, Slack apre le porte alle conoscenze collettive della tua azienda. Esegui ricerche nelle conversazioni, negli strumenti aziendali e nei dati, tutto tramite un’unica barra di ricerca in Slack.
Cerca usando le parole che preferisci.
Non dovrai più mettere insieme dati da più fonti. Devi solo fare una domanda e la ricerca aziendale estrarrà le informazioni da tutte le app aziendali per darti la risposta di cui hai bisogno, direttamente in Slack.
Rendi più accessibili le fonti di dati di alto valore.
Colma le lacune di conoscenza utilizzando un’API per portare le tue fonti più preziose nella ricerca aziendale. Connetti in modo sicuro i tuoi sistemi sviluppati internamente, il software ospitato e le basi di conoscenza proprietarie, mantenendo intatta la sicurezza di livello aziendale.
Risultati personalizzati basati sulle autorizzazioni.
Le ricerche di Slack utilizzano rigidi protocolli di sicurezza e i dati dei clienti rimangono al sicuro all’interno di Slack. L’IA lavora per comprendere meglio le tue attività, i tuoi obiettivi e i tuoi progetti, così da offrirti risultati personalizzati senza compromettere la sicurezza.
“Abbiamo bisogno di un’unica visualizzazione centralizzata per tutte le origini dati presenti nei diversi sistemi. La ricerca aziendale in Slack offre esattamente questo. Con l’aiuto dell’IA, possiamo rendere disponibili ai nostri utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno”.
“Ormai la ricerca aziendale è diventata il mio punto di riferimento per trovare informazioni sulla nostra azienda. Faccio domande in stile conversazionale e Slack non si limita a fornire risposte credibili alle mie richieste, ma crea anche un contesto utile”.
Ti presentiamo Slackbot: il tuo agente di IA personale per il lavoro.
Slackbot è arrivato ed è il tuo nuovo agente di ricerca personale! Oltre a mostrare le conversazioni, Slackbot è in grado di analizzare le informazioni per offrire insight contestuali da tutte le conversazioni, i file e i progetti a cui hai accesso. Slackbot trova esattamente tutto ciò di cui hai bisogno: devi solo chiedere.Scopri di più su Slackbot
Domande frequenti
La ricerca aziendale consente di trovare le informazioni di cui hai bisogno senza dover cercare in più applicazioni o chiedere ai colleghi. Scopri di più sull’approccio di Slack alla ricerca aziendale.
La ricerca federata è sinonimo di ricerca aziendale. Nello specifico, la ricerca federata si riferisce all’approccio in tempo reale utilizzato per abilitare la ricerca aziendale in Slack. Il termine “federare” significa “riunire in alleanza”, una definizione che descrive perfettamente il funzionamento degli strumenti di ricerca aziendale.
La ricerca aziendale può aiutare qualsiasi ramo d’attività, settore o ruolo aziendale a trovare informazioni. Ad esempio, i team di vendita che utilizzano Slack possono ampliare le proprie query di ricerca su un cliente, passando dalle sole conversazioni in Slack all’includere i dati dei clienti provenienti da Salesforce e repository di contenuti come Google Drive, tutto tramite un’unica barra di ricerca.
La RAG (Retrieval-augmented generation) utilizza i dati della tua azienda, offrendo risultati altamente pertinenti e personalizzati per ogni ricerca. Ti basta porre una domanda in linguaggio naturale nella barra di ricerca di Slack per ottenere un riepilogo conversazionale basato sui risultati più rilevanti, rispettando sempre le autorizzazioni di accesso ai dati.
Puoi connetterti a sistemi interni, software self-hosted e basi di conoscenza proprietarie utilizzando l’API del connettore personalizzato. Alcuni esempi sono i wiki interni, le basi di conoscenza e i software locali.
Sì. La ricerca aziendale in Slack utilizza il metodo federato per recuperare informazioni in tempo reale. Ogni volta che fai una domanda, i risultati verranno forniti in base all’accesso e alle autorizzazioni relativi a quei dati in quel momento preciso. Se l’accesso a quei dati cambia, le informazioni rimangono protette.
I clienti che hanno sottoscritto il piano Enterprise+ possono utilizzare la ricerca aziendale abilitando i connettori a livello di amministratore e utente. Contatta il nostro team di vendita per iniziare.