すべてを検索、何でも見つかる。
エンタープライズ検索が新登場。1 つの検索バーから AI を活用して、あらゆる会話、データ、サードパーティアプリを検索できるようになります。
Slack 内の情報も、連携アプリのデータも、ぜんぶ検索
エンタープライズ検索なら、自社で使っているサードパーティアプリも検索対象に。ツールやシステムを切り替える必要がなくなります。
1 つの検索で、あらゆる情報を探せる
エンタープライズ検索により、Slack が社内の集合知への玄関口になります。会話でも、データでも、ビジネスツールでも、あらゆる場所にある情報を Slack の 1 つの検索バーから探せます。
普段使いのことばで検索
複数ソースからのデータをつなぎ合わせる必要はもうありません。Slack 内からひとつ質問するだけで、エンタープライズ検索があらゆるビジネスアプリから情報を探してくれます。
どんなタイプの質問にもインテリジェントに回答
意味や意図を理解することで、検索がさらにスマートに。たとえ検索に最適な言葉が使われていなかったとしても、AI がその意味するところを理解し、いつでもインテリジェントに応答します。
ユーザーの権限を考慮した、パーソナライズされた検索結果
Slack の検索は、厳格な保護策を導入しており、ユーザー企業のデータが Slack の信頼境界の外に出ることはありません。AI がユーザー企業の皆さまのタスク、目標、プロジェクトをより正確に理解することで、セキュリティを損なうことなくパーソナライズされた結果を提供できます。
「さまざまなシステムのすべてのデータソースを、1 か所で扱えるようにしたいと考えていました。それをまさに実現してくれるのが、Slack のエンタープライズ検索です。AI の力によって、当社のユーザーに直接、あらゆる適切な情報を提示できます」
「エンタープライズ検索は、自社のビジネスを把握するための頼れる場所になっています。会話形式で質問するだけで、信頼できる応答はもちろん、役立つ背景情報も提供してくれます」
あなたが探しているものをエージェントが発見
技術スタック全体のデータにアクセスできることで、AI エージェントはさらに詳しい背景情報を得て、あなたの仕事の全体像を把握し、よりスマートで質の高いアシストを提供します。もっと詳しく
よくある質問
エンタープライズ検索を使えば、複数のアプリケーションを探し回ったり、同僚に尋ねたりすることなく、必要な情報を見つけられます。こちらからエンタープライズ検索への Slack のアプローチの詳細をご覧いただけます。
「統合検索」は、複数の情報源やデータベースを横断して検索できる仕組みを指す一般的な用語です。Slack は、その統合検索のアプローチを使って、リアルタイムのエンタープライズ検索を可能にしています。「統合」は「連携させて一元化する」という意味をもつため、エンタープライズ検索ツールの仕組みや機能を表す言葉だとも言えます。
エンタープライズ検索は、あらゆる業界や部門、役職において、情報探しに役立ちます。例えば、営業チームなら、顧客に関するクエリの範囲を広げて、Slack 内でのちょっとした会話から、Salesforce の顧客データや、Google ドライブ内のコンテンツリポジトリまで、幅広い情報を 1 つの検索バーから探せます。
検索拡張生成（RAG）は、ユーザー企業が持つデータにもとづいてトレーニングすることで、検索に対して関連性が高くパーソナライズされた結果を提示します。Slack の検索バーから自然言語で質問するだけで、関連性の高い結果が抽出され、その要約が会話形式で出力されます。これらはすべて、データに対するユーザーのアクセス権限に従って行われます。
はい。Slack のエンタープライズ検索は、リアルタイムで情報を検索するために統合的な手法を用いています。具体的には、ユーザーが質問するごとに、その時点でのユーザーのデータアクセス権限に応じた検索結果を提供する仕組みになっています。そのため、ユーザーのアクセス権が変化した場合も、情報の安全性が保たれます。
Enterprise+ プランをご利用のお客さまは、管理者およびユーザーレベルでコネクタを有効にすることで、エンタープライズ検索をご利用いただけます。 まずは営業チームにお問い合わせください。