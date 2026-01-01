はい。Slack のエンタープライズ検索は、リアルタイムで情報を検索するために統合的な手法を用いています。具体的には、ユーザーが質問するごとに、その時点でのユーザーのデータアクセス権限に応じた検索結果を提供する仕組みになっています。そのため、ユーザーのアクセス権が変化した場合も、情報の安全性が保たれます。