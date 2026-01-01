小規模企業

ビジネスのすべてを Slack で

世界中の小規模チームが、プロジェクトの管理、ミーティングの簡素化、顧客とのやり取りに Slack を活用しています。あらゆる仕事が Slack 内でスムーズに完了します。

Slack ならチームがもっと機敏になる

コミュニケーション

あらゆる人と、思いのままにコミュニケーション

時間のかかるメールを卒業して、チャットやビデオ通話で、同僚、顧客、ベンダー、パートナーとスピーディーにやり取りしましょう。

    Slack の実際の使い方を見る
    コラボレーション

    共通の目標のもとに、力を結集

    情報を共有ドキュメントにまとめ、タスクの進捗を把握して、プロジェクト全体を管理しましょう。Slack なら、全員の認識がそろいます。

      Slack でのコラボレーション方法を見る
      連携

      ツールを連携させて、仕事をすばやく前へ

      アプリも AI も 1 か所にまとめて、手作業を減らし、チームの日々の仕事をもっと有意義に。

        Slack の AI についてもっと詳しく
        ベータ版 Slack の CRM

        成長中の企業向けに設計された CRM

        従来の CRM は、小規模で変化の激しいチームにとって、必要以上に複雑になりがちです。Slack は、成長中の数百万の企業向けに、連絡先管理、フォローアップ、更新を Slack で直接行える組み込みソリューションをリリースしました。

        Slack の CRM についてもっと詳しく

        新しいプロジェクトの開始にぴったりのテンプレート

        Slack はあらゆるプロジェクト、プログラム、プロセスのためのテンプレートを用意。仕事をすばやく始められます。

        プロジェクトテンプレート

        チーム全体でタスクを追跡

        チームメンバー全員の進捗状況を管理・モニタリングできます。

        次のミーティングの準備

        情報を整理して、効果的なアジェンダを作成し、打ち合わせに備えましょう。

        自分の働き方を整理

        キャリア目標の設定、1 対 1 ミーティングの予定決め、成長の追跡、リソースの共有に。

        プロジェクト全体を管理

        プロセスの進捗を確認して、プログラムを予定どおりに前へ。

