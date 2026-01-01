小規模企業
ビジネスのすべてを Slack で
世界中の小規模チームが、プロジェクトの管理、ミーティングの簡素化、顧客とのやり取りに Slack を活用しています。あらゆる仕事が Slack 内でスムーズに完了します。
Slack ならチームがもっと機敏になる
コミュニケーション
あらゆる人と、思いのままにコミュニケーション
時間のかかるメールを卒業して、チャットやビデオ通話で、同僚、顧客、ベンダー、パートナーとスピーディーにやり取りしましょう。
コラボレーション
共通の目標のもとに、力を結集
情報を共有ドキュメントにまとめ、タスクの進捗を把握して、プロジェクト全体を管理しましょう。Slack なら、全員の認識がそろいます。
連携
ツールを連携させて、仕事をすばやく前へ
アプリも AI も 1 か所にまとめて、手作業を減らし、チームの日々の仕事をもっと有意義に。
ベータ版 – Slack の CRM
成長中の企業向けに設計された CRM
従来の CRM は、小規模で変化の激しいチームにとって、必要以上に複雑になりがちです。Slack は、成長中の数百万の企業向けに、連絡先管理、フォローアップ、更新を Slack で直接行える組み込みソリューションをリリースしました。Slack の CRM についてもっと詳しく