AI の登場で、かえって悩みが増えた？Slack なら、AI が社内のナレッジをもとに簡単かつ強力に生産性アップをサポート。人間を支援するという本来の仕事をしてくれます。
世界中の企業が Slack での AI 利用を信頼
Slackbot が登場 : Slack 組み込みの AI パートナー
ユーザーごとにパーソナライズされた新しい AI、Slackbot が Slack に登場します。あなたとワークスペースを把握している Slackbot に、同僚とやり取りするように話しかけるだけで、今後のミーティングの準備も、レポートの分析も、プロジェクト概要書の作成も、会話から離れることなくスピーディーに完了できます。Slackbot についてもっと詳しく
情報を探し回ることなく、要約ですぐに把握
情報はあふれているのに、処理する時間がない……。Slack で AI を使って、チャンネルやスレッドの要約や、毎日のまとめを利用すれば、必要な情報がつねに整理され、最新の動きを見逃すこともなくなります。
Slack であらゆるものを見つけて、検索のその先へ
同僚との会話から、PDF、ソーシャルキャンペーン用の画像、Google ドライブに埋もれたプレゼン資料、サポートチケット、Salesforce の顧客レコードまで。Slack に共有または連携されていれば、すべて検索可能です。
プロンプト不要で、サクサク進む
数クリックで作業を自動化して時間を節約したり、会話をあらゆる言語に翻訳したり、AI で議事録を作成したり。Slack の AI はあなたをスマートに支援し、仕事の邪魔になることはありません。
仕事の流れのなかで無理なく生産性を向上
カスタマーサービス
メモは AI に任せて、解決策の発見に集中。みんなでの認識の共有にも役立ちます。
エンジニアリング
Slack を離れることなく、組織全体から解決策を集めて、インシデントに効果的に対応できます。
営業
取引先チャンネルの要約で、顧客についての重要な情報をすばやく確認。営業活動がさらにスマートに。
マーケティング
1 クリックでのメッセージ翻訳で、グローバルチームの迅速なキャンペーン開始を支援。
誰もが使いやすい Slack の AI
Slack で AI を利用できることは、私だけでなくリーダーや営業チームのメンバーにとっても大いに役立っています。AI が最新の議事録や案件のステータスを瞬時に要約してくれるので、私たちは次のアクションに集中できます
安心して活用
お客さまのデータはお客さまのものです。お客さまのデータが Slack の外に出ることはありません。Slack は大規模言語モデル（LLM）のトレーニングにお客さまのデータを使用しません。すべての処理が Slack の安全なインフラストラクチャ上で行われ、Slack 本体と同じコンプライアンス基準に対応します。
よくある質問
AI を活用したツールは Slack 以外にもありますが、Slack の AI に対するアプローチは、いくつかの点でほかとは異なります。
まず挙げられるのは、信頼できる情報源として組織内のデータを使う点です。組織内でなされる会話の履歴には、多くの有益な情報が蓄積されていますが、実際に活用されているのはそのごく一部です。Slack で AI を使うことは、そのような眠っている情報をすばやく簡単に発見することに役立ちます。
さらに、Slack の会話型インターフェイスにより、生成 AI をチームの仕事環境にシームレスに組み込めます。AI の力をブラウザーや独立したツールに閉じ込めるのではなく、今仕事をしている環境で直接 AI を使えるようにすること。それが AI の活用を広げるのに最も効果的な方法だと Slack は考えています。
エンタープライズ検索を使用すると、複数のアプリケーションを開いて検索したり、一緒に仕事をする人に尋ねたりすることなく、必要な情報を見つけることができます。Slack でのエンタープライズ検索の使い方について詳細をご覧ください。
AI は、Slack の信頼境界の中で動作し、Slack 本体と同様のセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準に対応しています。Slack のセキュリティプログラムは、ユーザー企業のデータをあらゆる層で保護します。Slack は、適用される世界的かつ広く認知されている業界規制、セキュリティとデータプライバシーの枠組み、プログラム、基準に準拠することにより、ユーザー企業が Slack 環境内でリスクを管理し、データを保護できるようにしています。さらに、特定の業界規制および国際的なセキュリティやデータプライバシーの基準を満たすよう Slack を設定することもできます。
大規模言語モデル（LLM）のトレーニングに、Slack のユーザー企業のデータが使用されることはありません。また、LLM プロバイダは、Slack のユーザー企業のデータにアクセスできません。LLM は現在、Slack の AWS 仮想プライベートクラウド内に直接ホストされているため、ユーザー企業のデータが Slack の信頼境界の外に出ることはありません。
Slack は Agentforce の会話型 UI です。Agentforce で構築されたエージェントは、Slack のチャンネル、スレッド、DM 内で直接動作します。ユーザーは仕事の流れの中でエージェントとコラボレーションして、データに関する質問をしたり、背景や経緯を反映した回答を得たり、アクションをトリガーしたりできます。
Slack のエンタープライズ検索を使って、Agentforce はリアルタイムのメッセージやファイル、アプリデータにアクセスし、最新の文脈を踏まえた正確な回答を生成します。また、Salesforce やその他のシステムから構造化データを引き出すことで、エージェントは構造化・非構造化の両方のタイプの情報をもとに、ユーザーをより効果的に支援できます。
Slack では、Agentforce 以外にも、Adobe Express、Asana、Box、Cohere、Workday、Writer などのエージェントアプリをすぐに利用できます。対応アプリは今後さらに追加される予定です。Marketplace で、対応しているすべてのアプリを確認いただけます。
Slack が購入可能な地域であれば、どこでも AI をご利用いただけます。また、Slack クライアントを各言語にローカライズすれば、選択した言語で AI の回答が表示されます。一部のインラインメッセージは、AI を使ってあらゆる言語に翻訳可能です。
AI 機能はすべての Slack 有料プランに組み込まれており、チームは Slack ですぐに AI を使い始めることができます。チームにぴったりのプランについて、詳細は Slack の営業担当者にご連絡いただくか、こちらから営業担当者にお問い合わせください。
