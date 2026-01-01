AI を活用したツールは Slack 以外にもありますが、Slack の AI に対するアプローチは、いくつかの点でほかとは異なります。

まず挙げられるのは、信頼できる情報源として組織内のデータを使う点です。組織内でなされる会話の履歴には、多くの有益な情報が蓄積されていますが、実際に活用されているのはそのごく一部です。Slack で AI を使うことは、そのような眠っている情報をすばやく簡単に発見することに役立ちます。

さらに、Slack の会話型インターフェイスにより、生成 AI をチームの仕事環境にシームレスに組み込めます。AI の力をブラウザーや独立したツールに閉じ込めるのではなく、今仕事をしている環境で直接 AI を使えるようにすること。それが AI の活用を広げるのに最も効果的な方法だと Slack は考えています。