Slack アプリで作業について話し合うチーム
働き方の未来は Slack に
仕事に必要な人と情報をすべて Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）に集約し、働き方を変革しましょう。
Slack って何？
Slack は、誰もがさまざまな用途に活用でき、企業のさらなる目標達成に貢献する、プロダクティビティプラットフォームです。
仕事を整理してスピードアップ
Slack で生産性を高める鍵は、あらゆる仕事をトピックごとに整理できるチャンネルというスペースです。関連するメンバー、メッセージ、ファイルをすべて 1 か所にまとめることで、仕事のスピードが劇的に上がります。
自分にとってベストな時間に集中
Slack なら、自分にとってベストな時間、場所、方法で仕事を進められます。通知を管理し、リアルタイムまたは都合のよいタイミングでコラボレーションできるほか、わからないことがあれば全社の会話を検索して答えを見つけるのも簡単です。
全員のチームワークをシンプルに
社内外問わずやり取りの効率を高めましょう。あらゆるコミュニケーションを 1 か所にまとめ、チャンネルごとに会話の論点を整理して、絵文字で素早く反応すれば、どんな相手とも生産的に連携できます。
Slack を使ってみる
新規登録
新しい Slack ワークスペースをすぐに作成できます。チームの規模を問わず、お試しは無料です。
一緒に仕事をする人を招待する
Slack はチームで使うと効果を発揮できます（1 人ではややつまらないかもしれません）。チームの招待は簡単です。
Slack を使ってみる
プロジェクトを実行したり、チームと調整したり、話し合ったり。Slack は自由なチームワークのための真っ白なキャンバスです。