働き方の未来は Slack に

自分にとってベストな時間に集中

Slack なら、自分にとってベストな時間、場所、方法で仕事を進められます。通知を管理し、リアルタイムまたは都合のよいタイミングでコラボレーションできるほか、わからないことがあれば全社の会話を検索して答えを見つけるのも簡単です。