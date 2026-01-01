Slack 앱에서 작업에 대해 논의하는 팀Slack 앱에서 작업에 대해 논의하는 팀

Slack은 미래의 업무가 이루어지는 곳입니다

사람은 물론 업무에 필요한 모든 걸 한 곳에 집중시킴으로써 기존의 업무 방식을 완전히 바꿔 보세요.

  • Fox
  • Intuit
  • Carvana
  • Kiva
  • Target
  • DevaCurl
영상 시청하기
Slack이 무엇이고 누구를 위한 것인지에 대한 동영상

Slack이란 무엇인가요?

Slack은 모든 사람과 모든 것을 위한 회사의 구심점이자 회사가 더 많은 것들을 이룰 수 있는 생산성 플랫폼입니다.

업무 방식을 체계화하여 일을 더 빠르게 진행해 보세요

Slack에서 생산성을 높이는 핵심 포인트는 채널이라는 체계화된 공간인데, 이는 당신이 일해온 방식과는 전혀 다릅니다. 주제와 관련된 모든 사람, 메시지, 파일이 한 곳에 모여있어 업무를 획기적으로 빠르게 진행할 수 있습니다.

    자신의 방식대로 시간에 집중하세요

    당신이 업무 효율을 가장 높일 수 있는 때와 장소, 방식에 유연성을 가질 수 있습니다. 알림 뿐 아니라 협업할 시간과 혼자 집중할 시간을 제어하며, 회사에서 이루어지는 대화에서 해답을 찾을 수 있습니다.

      팀워크를 더 간편하게 만들어 주세요

      직장 동료나 외부 파트너에게 더 생산적으로 협업할 수 있는 방법을 제공하세요. 이모티콘으로 더 빠르게 응답하고 채널을 중심으로 대화함으로써 모든 커뮤니케이션이 한 곳에서 간편하게 이루어집니다.

        지금 바로 Slack을 시작해 보세요

        가입하기

        단 몇 분만에 새로운 Slack 워크스페이스를 만들어 보세요. 팀 규모에 상관 없이 모두 무료로 체험할 수 있습니다.

        직장 동료 초대

        Slack은 함께할 때 진가를 발휘할 수 있어요. 사실 혼자만 사용하면 감동이 크지 않을 거예요. 팀을 초대하는 방법은 매우 쉬우니까 꼭 함께 사용해 보세요.

        사용해 보기

        프로젝트를 실행하고, 팀과 조율하거나 논의하세요. Slack은 팀워크를 펼치도록 비어있는 캔버스입니다.

        사각형 아이콘의 Slack 로고
        기능

        Slack 사용법을 미리 알아두세요

        말풍선 대신 이빨을_보이며_웃고_있는_얼굴
        고객 사례

        Slack을 사용 중인 분들의 이야기를 만나 보세요

        마케팅 팀을 나타내는 메가폰
        솔루션

        Slack이 당신의 팀에 어떤 도움을 주는지 알아보세요

        비행 중인 만화 로켓
        방법

        Slack 초보자를 위한 가이드를 만나 보세요

        사각형 아이콘의 Slack 로고
        기능

        Slack 사용법을 미리 알아두세요

        말풍선 대신 이빨을_보이며_웃고_있는_얼굴
        고객 사례

        Slack을 사용 중인 분들의 이야기를 만나 보세요

        마케팅 팀을 나타내는 메가폰
        솔루션

        Slack이 당신의 팀에 어떤 도움을 주는지 알아보세요

        비행 중인 만화 로켓
        방법

        Slack 초보자를 위한 가이드를 만나 보세요

        미래의 업무가 이루어지는 곳에 오신 걸 환영합니다

        시작하기데모 요청하기