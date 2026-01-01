Slack 앱에서 작업에 대해 논의하는 팀
Slack은 미래의 업무가 이루어지는 곳입니다
사람은 물론 업무에 필요한 모든 걸 한 곳에 집중시킴으로써 기존의 업무 방식을 완전히 바꿔 보세요.
Slack이란 무엇인가요?
Slack은 모든 사람과 모든 것을 위한 회사의 구심점이자 회사가 더 많은 것들을 이룰 수 있는 생산성 플랫폼입니다.
업무 방식을 체계화하여 일을 더 빠르게 진행해 보세요
Slack에서 생산성을 높이는 핵심 포인트는 채널이라는 체계화된 공간인데, 이는 당신이 일해온 방식과는 전혀 다릅니다. 주제와 관련된 모든 사람, 메시지, 파일이 한 곳에 모여있어 업무를 획기적으로 빠르게 진행할 수 있습니다.
자신의 방식대로 시간에 집중하세요
당신이 업무 효율을 가장 높일 수 있는 때와 장소, 방식에 유연성을 가질 수 있습니다. 알림 뿐 아니라 협업할 시간과 혼자 집중할 시간을 제어하며, 회사에서 이루어지는 대화에서 해답을 찾을 수 있습니다.
팀워크를 더 간편하게 만들어 주세요
직장 동료나 외부 파트너에게 더 생산적으로 협업할 수 있는 방법을 제공하세요. 이모티콘으로 더 빠르게 응답하고 채널을 중심으로 대화함으로써 모든 커뮤니케이션이 한 곳에서 간편하게 이루어집니다.
지금 바로 Slack을 시작해 보세요
가입하기
단 몇 분만에 새로운 Slack 워크스페이스를 만들어 보세요. 팀 규모에 상관 없이 모두 무료로 체험할 수 있습니다.
직장 동료 초대
Slack은 함께할 때 진가를 발휘할 수 있어요. 사실 혼자만 사용하면 감동이 크지 않을 거예요. 팀을 초대하는 방법은 매우 쉬우니까 꼭 함께 사용해 보세요.
사용해 보기
프로젝트를 실행하고, 팀과 조율하거나 논의하세요. Slack은 팀워크를 펼치도록 비어있는 캔버스입니다.