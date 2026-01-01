Slack은 미래의 업무가 이루어지는 곳입니다

업무 방식을 체계화하여 일을 더 빠르게 진행해 보세요

Slack에서 생산성을 높이는 핵심 포인트는 채널이라는 체계화된 공간인데, 이는 당신이 일해온 방식과는 전혀 다릅니다. 주제와 관련된 모든 사람, 메시지, 파일이 한 곳에 모여있어 업무를 획기적으로 빠르게 진행할 수 있습니다.