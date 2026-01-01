팀이 함께 일하는 동료를 잘 알 수 있도록 지원

팀원이 서로에 대한 이해가 깊을 때 신뢰가 형성되며 협업도 빨라집니다. 사용자의 소속과 기술 표시부터 동적인 양방형 조직도까지, Slack 아틀라스는 팀원이 업무 관계에 있는 동료에 대해 최신 정보를 파악하도록 도와줍니다.