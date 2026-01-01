아틀라스를 사용한 종합적인 사용자 프로필 및 조직 차트
Slack 아틀라스로 팀원들이 함께 일하는 사람을 좀 더 잘 알 수 있도록 도와주세요. Slack 아틀라스는 동료에 대한 소중한 정보를 제공하는 새로운 개념의 직원 디렉터리입니다.
팀이 함께 일하는 동료를 잘 알 수 있도록 지원
팀원이 서로에 대한 이해가 깊을 때 신뢰가 형성되며 협업도 빨라집니다. 사용자의 소속과 기술 표시부터 동적인 양방형 조직도까지, Slack 아틀라스는 팀원이 업무 관계에 있는 동료에 대해 최신 정보를 파악하도록 도와줍니다.
“아틀라스의 풍부한 사용자 프로필과 동적인 조직 차트는 하이브리드 환경에서 보다 효과적인 연결을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.”
엔터프라이즈 규모의 프로필 관리
HRIS를 포함한 엔터프라이즈 시스템이 SCIM을 통해 주요 프로필 정보를 채워 직원 프로필이 정확하며 최신 상태를 유지하도록 합니다. 또한 관리자는 직원들이 특정 프로필 정보를 개인이 직접 설정할 수 있도록 허용할 수 있습니다.
올바른 정보를 바로 확인 가능한 곳에 제공
Slack 아틀라스를 사용하면 한번의 클릭만으로도 풍부하고 검색 가능한 프로필 정보와 동적 조직도를 확인할 수 있습니다. 사용자는 도구를 변경하거나 Slack을 떠날 필요 없이 협업할 동료를 쉽게 찾을 수 있습니다.
디렉터리를 넘어서는 기능
Slack 아틀라스는 단순히 이름과 얼굴의 목록이 아니라, 모두가 효과적으로 협업할 수 있도록 동료들의 배경 정보를 제공합니다.
개인에 맞게 설정할 수 있는 사용자 프로필
사용자는 본인의 관심사, 주요 프로젝트, 팀 목표를 추가해 배경 정보를 제공하고 서로 연계될 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 직원 정보 출처
아틀라스는 동기화된 프로필 데이터를 통해 조직 구조와 보고 관계에 대한 단일한 정보 출처로서 기능합니다.
조직에 대한 완전한 그림
Slack 사용자는 Slack을 아직 사용하지 않는 사람을 포함하여 조직 내 모든 사람의 프로필 정보를 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Slack 아틀라스는 추가 비용 없이 Enterprise+ 플랜에 포함되어 있습니다. Business+ 플랜에서는 Slack 아틀라스를 유료 애드온으로 사용할 수 있습니다.
네. Slack 아틀라스는 엔터프라이즈 조직에 적합하며 엔터프라이즈 시스템의 데이터를 취합해 Slack을 사용하는 직원을 위해 상세 프로필을 생성하고, 조직 내 다른 모든 직원을 위해선 보기 전용 프로필을 생성하도록 구성할 수 있습니다. Slack 사용자는 Slack에서 이런 보기 전용 프로필을 확인, 검색, 접근할 수 있습니다. 하지만 보기 전용 프로필을 가진 직원은 프로필 맞춤 설정이나 맞춤형 필드 생성 기능을 사용할 수 없습니다.
네. Slack 아틀라스는 Slack과 완전히 통합되어 있으며, Slack 플랫폼의 핵심이자 타사 통합을 통해 포함된 것과 동일한 엔터프라이즈급 보안과 ID 관리 기능을 사용합니다.
Slack 아틀라스는 Slack이 제공되는 모든 시장에서 모든 언어로 제공됩니다.