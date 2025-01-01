帮助你的团队了解与他们协作的对象
当团队成员彼此之间有了更深的了解时，他们就会建立起信任关系并更快地开始协作。从显示用户隶属关系和具备的技能，到动态的交互式组织结构图表，Slack Atlas 可帮助团队成员快速了解正在与他们一起工作的对象。
“Atlas 丰富的用户个人档案和动态的组织结构图表，在助力我们于混合办公模式下打造更好的 Slack 联系网方面，起着至关重要的作用。”
企业级规模的个人档案管理
包括 HRIS 在内的企业系统都会通过 SCIM 填充关键个人档案信息，从而确保员工个人档案的准确性并保持最新状态。此外，管理员还可以让员工自定义某些个人档案信息。
背景信息，触手可及
使用 Slack Atlas，一键即可获取可搜索的丰富个人档案信息和动态的组织结构图表。员工可以轻松发现要一起协作的同事 — 无需改换工具或离开 Slack。
不止是组织名录
Slack Atlas 除了包含姓名和头像之外，它还提供了丰富的背景信息，让每个人都可以更有效地开展协作。
可自定义的用户个人档案
员工可以添加自己的兴趣、关键项目和团队目标，以提供背景信息和便于相互联系。
员工信息的可信来源
同步的个人档案数据意味着，Atlas 是组织结构和汇报关系的可信来源。
完整的组织结构图
Slack 用户可以查看所在组织内任何人员的个人档案信息，甚至可以查看尚未使用 Slack 的人员的个人档案信息。
常见问题
Slack Atlas 已包含在 Enterprise+ 套餐中，无需额外付费。Slack Atlas 还可以作为企业增强套餐中的一个付费附加组件。
是的。Slack Atlas 是企业组织的理想之选，通过适当配置，可以将企业系统中的数据纳入进来，并为使用 Slack 的人员创建丰富的个人档案，而为组织中的其他人员创建仅供查看的个人档案。Slack 用户将能够在 Slack 中查看、搜索和访问那些仅供查看的个人档案。但是，具有仅供查看个人档案的员工将无法使用定制个人档案和自定义字段创建等功能。
是的。Slack Atlas 与 Slack 实现了完全集成，采用相同的企业级安全性和身份管理功能，这些功能是 Slack 平台的核心，均通过第三方集成来提供。
Slack Atlas 已在所有市场推出，Slack 支持所有语言。