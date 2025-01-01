帮助你的团队了解与他们协作的对象

当团队成员彼此之间有了更深的了解时，他们就会建立起信任关系并更快地开始协作。从显示用户隶属关系和具备的技能，到动态的交互式组织结构图表，Slack Atlas 可帮助团队成员快速了解正在与他们一起工作的对象。