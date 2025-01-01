构建更好的工作方式，就从 Slack 开始
与软件、安全和咨询领域的领导者合作，因为他们会通过 Slack 帮助团队发挥自身潜能，提高工作效率，并转变业务。
有兴趣成为咨询合作伙伴？
请通过 Salesforce 合作伙伴社区注册加入。
合作伙伴项目
我们的合作伙伴可提供一系列的工具、服务和解决方案，助力团队发挥潜能，提高工作效率。
提高工作效率
将团队日常使用的工具整合到 Slack 中，减少分心，高效完成更多工作。
增强运营效率
发挥我们合作伙伴的能力，采用更佳的方式在组织内外开展协作。
扩大技术投资
借助我们的开放平台，轻松将 Slack 关联到你现有的 IT 架构。
认识我们的软件合作伙伴
Slack 可利用团队已在使用的工具创造奇迹。从财务和营销自动化到工作效率和视频会议，开始在一个平台上无缝精简你的项目。
Atlassian
一套帮助团队提高工作智能性和速度的生产力工具，包括 Jira、Confluence、Bitbucket 和 Trello。
AWS
综合全面且广泛采用的云端平台，通过遍及全球的数据中心提供功能齐全的服务。
Box
用于内容管理、工作流程和协作的安全平台。
DocuSign
领先的电子签名服务供应商，帮助组织自动化连通整个协议过程。
Google Workspace
一套节省时间的应用，可以让用户紧跟日程、协作处理文件并更新状态等。
PagerDuty
领先的数字化运营管理平台，为开发运营、IT 运营和安全运营团队提供数据驱动的实时洞见。
Workday
用于财务管理、人力资源和规划的领先 ERP 系统。
Zoom
集会议、网络会议、会议室和电话通讯为一体的现代化视频通讯平台。
Asana
帮助团队编排工作的工作管理工具，从小型项目到战略性计划，无所不能。
Dropbox
结合团队所有内容和其所喜欢工具的智能工作区。
ServiceNow
基于云的平台和解决方案，提供数字工作流程，让办公世界更好地为人们所用。
Zendesk
帮助公司更好地服务和理解客户的客户服务与互动套件。
认识我们的咨询合作伙伴
深入了解 Salesforce 合作伙伴生态系统，你会发现 Slack 认证的咨询合作伙伴为提高团队运营效率和工作效率提供了有益的指导。
Accenture
重塑再现增长并加速价值实现之路的人类体验。
Capgemini
与各家公司合作，利用强大的技术和 Slack 平台转变和管理企业业务。
Deloitte Digital
支持各行各业的全球品牌加速实现业务成果，借助 Slack 转变协作模式。
IBM
将 Slack 和 Salesforce 整合在一起，打造能够产生规模效应的现代化智能工作流程
KPMG
凭借深厚的行业经验和 KPMG 客户至上的数字化转型框架，加速业务转型 —“互联互通、保持动力、值得信赖。”
PwC
将深厚的行业知识、员工队伍转型和变革管理有机结合起来，借助 Slack 通过人文经验和技术发展协作。
Silverline
利用 Slack 和 Salesforce 的强大功能，创建能推动实际业务成果的解决方案，并简化工作方式。
Slalom
专注于战略、技术和业务转型，重新定义可能性，并与 Slack 一起创造未来。
Adesso
利用 Slack 和整体变更管理框架，优化各行各业的业务流程和沟通计划。
Atrium
通过将卓越的数据科学与行业及 Slack 的专业知识相结合，为分析和人工智能解决方案提供建议，并进行实施和扩展。
Globant
Salesforce 峰会合作伙伴，业务遍及 18 个国家/地区，联合 Slack 帮助组织实现转型，为迎接数字化和认知式未来做好准备。
NeuraFlash
使用 Slack 和 Salesforce Customer 360，助力组织实现自动化，实施和自定义解决方案，从而提高效率和客户满意度。
Nextview
将深厚的行业知识与以设计为主导的 Slack 和 Salesforce 体验相融合，实现业务的数字化转型，并促进以客户为中心的理念。
Robots & Pencils
在 Slack 平台上构建应用和集成，推动整个企业的数字化创新和有效协作。
认识我们的安全和合规合作伙伴
数据丢失防护系统、身份管理、电子发现。对于每一项需求，我们都会提供与领先安全性与合规性合作伙伴的集成，这些合作伙伴随时可提供帮助。
Defender for Cloud 应用
云访问安全代理 (CASB)，提供多功能可视性，控制数据流通和分析，以便识别和打击网络威胁。
Global Relay
提供符合相关规定的电子通信存档、信息收发、监督、信息治理和电子发现等功能。
McAfee
为所有云端服务的企业数据和用户提供实时保护。
Netskope
业界领先数据丢失防护系统 (DLP)，提供独立于语言的内容检查和支持服务。
Okta
云端身份管理平台，提供单点登录、多重身份验证、生命周期管理（配置）等。
Symantec
集成式云端安全解决方案，提供数据丢失防护系统 (DLP) 和云端访问安全代理 (CASB) 服务。
Splunk
世上首个 Data-to-Everything™ 平台，能以任何来源和时间范围的数据，为 IT、开发运营和安全团队实现转变。
Zscaler
通过重新思考传统网络安全，使企业除了能在任何地方安全办公外，也进而实现万全地数字化转型。
Aware
提供一体化的治理、电子发现、DLP 和情报平台，可消除风险，分析组织情境，并提供真实的见解。
Exterro
自动化实现电子发现、隐私、法律、数字调查、网络安全、合规性和信息治理的复杂互联。
Hanzo Hold
Hanzo 企业平台是以法律辩护为基础开发的，并被视为 eDiscovery 和合规性收集、保存和分析的“黄金标准”。
Microsoft 365 Compliance
提供智能合规和风险管理解决方案，帮助组织评估合规风险，治理和保护敏感数据，并响应法规要求。
Microsoft Intune
Microsoft Endpoint Manager 的一部分，是领先业界的云端统一终端管理解决方案，专为当今数据保护和打造员工混合工作模式体验而设。
Onna
一个中央信息访问点，通过连接任何数据源优化和简化搜索及管理体验。
Relativity
可提供管理诉讼、调查和政府请求所需工具的电子发现软件。
Smarsh
领先的数据归档提供商，为一系列通讯频道提供专业的捕获、归档和发现解决方案。
Theta Lake
Theta Lake 能够与 Slack 无缝集成，实现全面得到自动化，从综合性抓取，到长期合规性存档、eDiscovery、监管和风险检测。
Veritas
提供数据保护、归档和见解，简化数据管理并确保对业务关键数据的全面保护。