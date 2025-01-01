四位同事协同工作、中心有 Slack 徽标的插图。
合作伙伴关系

构建更好的工作方式，就从 Slack 开始

与软件、安全和咨询领域的领导者合作，因为他们会通过 Slack 帮助团队发挥自身潜能，提高工作效率，并转变业务。

合作伙伴项目

我们的合作伙伴可提供一系列的工具、服务和解决方案，助力团队发挥潜能，提高工作效率。

提高工作效率

将团队日常使用的工具整合到 Slack 中，减少分心，高效完成更多工作。

增强运营效率

发挥我们合作伙伴的能力，采用更佳的方式在组织内外开展协作。

扩大技术投资

借助我们的开放平台，轻松将 Slack 关联到你现有的 IT 架构。

认识我们的软件合作伙伴

Slack 可利用团队已在使用的工具创造奇迹。从财务和营销自动化到工作效率和视频会议，开始在一个平台上无缝精简你的项目。

查看 Slack Marketplace

Atlassian 徽标

Atlassian

一套帮助团队提高工作智能性和速度的生产力工具，包括 Jira、Confluence、Bitbucket 和 Trello。

AWS 徽标

AWS

综合全面且广泛采用的云端平台，通过遍及全球的数据中心提供功能齐全的服务。

Box 徽标

Box

用于内容管理、工作流程和协作的安全平台。

DocuSign 徽标

DocuSign

领先的电子签名服务供应商，帮助组织自动化连通整个协议过程。

Google Workspace 徽标

Google Workspace

一套节省时间的应用，可以让用户紧跟日程、协作处理文件并更新状态等。

PagerDuty 徽标

PagerDuty

领先的数字化运营管理平台，为开发运营、IT 运营和安全运营团队提供数据驱动的实时洞见。

Workday 徽标

Workday

用于财务管理、人力资源和规划的领先 ERP 系统。

Zoom 徽标

Zoom

集会议、网络会议、会议室和电话通讯为一体的现代化视频通讯平台。

认识我们的咨询合作伙伴

深入了解 Salesforce 合作伙伴生态系统，你会发现 Slack 认证的咨询合作伙伴为提高团队运营效率和工作效率提供了有益的指导。

认识我们 Slack 认证的合作伙伴

Accenture 徽标

Accenture

重塑再现增长并加速价值实现之路的人类体验。

Capgemini 徽标

Capgemini

与各家公司合作，利用强大的技术和 Slack 平台转变和管理企业业务。

Deloitte 徽标

Deloitte Digital

支持各行各业的全球品牌加速实现业务成果，借助 Slack 转变协作模式。

IBM 徽标

IBM

将 Slack 和 Salesforce 整合在一起，打造能够产生规模效应的现代化智能工作流程

KPMG 徽标

KPMG

凭借深厚的行业经验和 KPMG 客户至上的数字化转型框架，加速业务转型 —“互联互通、保持动力、值得信赖。”

PWC 徽标

PwC

将深厚的行业知识、员工队伍转型和变革管理有机结合起来，借助 Slack 通过人文经验和技术发展协作。

Silverline CRM 徽标

Silverline

利用 Slack 和 Salesforce 的强大功能，创建能推动实际业务成果的解决方案，并简化工作方式。

Slalom 徽标

Slalom

专注于战略、技术和业务转型，重新定义可能性，并与 Slack 一起创造未来。

认识我们的安全和合规合作伙伴

数据丢失防护系统、身份管理、电子发现。对于每一项需求，我们都会提供与领先安全性与合规性合作伙伴的集成，这些合作伙伴随时可提供帮助。

探索我们的安全应用

Microsoft 徽标

Defender for Cloud 应用

云访问安全代理 (CASB)，提供多功能可视性，控制数据流通和分析，以便识别和打击网络威胁。

Global Relay 徽标

Global Relay

提供符合相关规定的电子通信存档、信息收发、监督、信息治理和电子发现等功能。

McAfee 徽标

McAfee

为所有云端服务的企业数据和用户提供实时保护。

Netskope 徽标

Netskope

业界领先数据丢失防护系统 (DLP)，提供独立于语言的内容检查和支持服务。

Okta 徽标

Okta

云端身份管理平台，提供单点登录、多重身份验证、生命周期管理（配置）等。

Symantec 徽标

Symantec

集成式云端安全解决方案，提供数据丢失防护系统 (DLP) 和云端访问安全代理 (CASB) 服务。

Splunk 徽标

Splunk

世上首个 Data-to-Everything™ 平台，能以任何来源和时间范围的数据，为 IT、开发运营和安全团队实现转变。

Zscaler 徽标

Zscaler

通过重新思考传统网络安全，使企业除了能在任何地方安全办公外，也进而实现万全地数字化转型。

