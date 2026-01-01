Um jeito melhor de trabalhar começa com o Slack
Junte-se aos líderes em software, segurança e consultoria na medida em que as equipes descobrem o potencial de produtividade e revolucionam suas empresas com o Slack.
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Programa de Parceiros
Nossos parceiros disponibilizam uma variedade de ferramentas, serviços e soluções para ajudar as equipes a alcançar todo seu potencial de produtividade.
Aumente sua produtividade
Faça mais e se distraia menos. Traga as ferramentas que sua equipe usa diariamente para o Slack.
Aprimore sua eficiência
Aproveite os recursos dos nossos parceiros para adotar maneiras melhores de colaborar dentro e fora da sua organização.
Amplie seus investimentos em tecnologia
Conecte o Slack com muita facilidade à sua arquitetura de TI com nossa plataforma aberta.
Conheça nossos parceiros de software
O Slack funciona muito bem com as ferramentas que suas equipes já usam. Da automatização das finanças e do marketing à produtividade e às videoconferências, comece a otimizar seus projetos com perfeição em um só lugar.
Atlassian
Um conjunto de ferramentas de produtividade que ajuda as equipes a trabalhar juntas de maneira mais inteligente e mais rápida, incluindo o Jira, o Confluence, o Bitbucket e o Trello.
AWS
Plataforma de nuvem abrangente e amplamente usada que oferece serviços com todos os recursos de centros de dados em âmbito mundial.
Box
Uma plataforma segura para gerenciamento de conteúdo, fluxo de trabalho e colaboração.
DocuSign
Fornecedor líder de assinaturas digitais que atualmente ajuda as organizações a automatizar e conectar todo o processo de contratos.
Google Workspace
Um conjunto de apps que economizam tempo e ajudam você a ficar por dentro da sua agenda, colaborar em arquivos, atualizar seu status e muito mais.
PagerDuty
Principal plataforma de gerenciamento de operações digitais que oferece informações baseadas em dados em tempo real para equipes de DevOps, ITOps e SecOps.
Workday
Sistema líder em ERP para gestão financeira, recursos humanos e planejamento.
Zoom
Uma plataforma moderna de comunicação por vídeo que unifica reuniões, webinars, salas de conferência e comunicação telefônica.
Asana
Ferramenta de gerenciamento de trabalho que ajuda as equipes a orquestrarem o trabalho, desde pequenos projetos até iniciativas estratégicas.
Dropbox
O espaço de trabalho inteligente que reúne todo o conteúdo de uma equipe com suas ferramentas preferidas.
ServiceNow
Plataforma baseada na nuvem e soluções que oferecem fluxos de trabalho digitais para que o mundo do trabalho funcione melhor para todos.
Zendesk
Um serviço de atendimento e engajamento do cliente e um pacote de ferramentas de interação que ajuda as empresas a compreender e atender melhor os clientes.
Conheça nossos parceiros de consultoria
Explore o ecossistema de parceiros do Salesforce e você encontrará parceiros de consultoria certificados pelo Slack. Eles são úteis para melhorar a eficiência e a produtividade das suas equipes.
Accenture
Repensando experiências humanas que reavivam o crescimento e aceleram a trajetória em busca de valor.
Capgemini
Parcerias com empresas para transformar e gerenciar os negócios aproveitando o poder da tecnologia e da plataforma do Slack.
Deloitte Digital
Entregando resultados acelerados de negócios para marcas globais de vários setores transformarem a colaboração com o Slack.
IBM
Reunindo o Slack e o Salesforce para criar fluxos de trabalho modernos e inteligentes que oferecem resultados em escala
KPMG
Ela acelera a transformação das empresas com uma profunda experiência no setor e com a estrutura de transformação digital voltada aos clientes da KPMG: “Connected. Powered. Trusted.”
PwC
Combinando conhecimento aprofundado do setor, transformação da força de trabalho e gestão de mudanças para desenvolver a colaboração com o Slack por meio de experiência humana e tecnologia.
Silverline
Criação de soluções que geram resultados corporativos reais e otimização do processo de trabalho por meio da potencialização do poder do Slack e do Salesforce.
Slalom
Foco na transformação de negócios, tecnologias e estratégias para redefinir os objetivos e criar um caminho para o futuro com o Slack.
Adesso
Utilizando o Slack e estruturas holísticas de gestão de mudança para otimizar os processos corporativos e programas de comunicação em diversos setores.
Atrium
Recomendando, implementando e estendendo análises e soluções de IA por meio da combinação da excelência da ciência de dados com a indústria e a experiência do Slack.
Globant
Conquistando o sucesso como um parceiro de alto nível do Salesforce em 18 países, e transformando as organizações para que fiquem preparadas para um futuro digital e cognitivo com o Slack.
NeuraFlash
Ela ajuda as organizações a automatizar, implementar e personalizar soluções usando o Customer 360 do Slack e do Salesforce, o que resulta em eficiência e satisfação do cliente ainda melhores.
Nextview
Misturando o grande conhecimento do setor com a experiência focada em design do Slack e do Salesforce para transformar empresas digitalmente e incentivar o foco no cliente.
Robots & Pencils
Crie apps e integrações na plataforma do Slack para impulsionar a inovação digital e a colaboração efetiva em toda a empresa.
Conheça nossos parceiros de segurança e conformidade
Prevenção contra perda de dados. Gerenciamento de identidade. E-discovery Não importa a necessidade, oferecemos integrações com parceiros líderes em segurança e conformidade que estão prontos para ajudar.
Microsoft Defender for Cloud Apps
Agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) que fornece visibilidade multifuncional, controle sobre tráfego de dados e análises para identificar e combater ameaças cibernéticas.
Global Relay
Oferece serviços de e-discovery, governança de informações, supervisão, envio de mensagens e arquivamento de comunicações eletrônicas em conformidade.
McAfee
Oferece proteção em tempo real para dados e usuários empresariais em todos os serviços de nuvem.
Netskope
Prevenção contra perda de dados (DLP) líder no setor com compatibilidade e inspeção de conteúdo independente do idioma.
Okta
Plataforma de gerenciamento de identidades baseada em nuvem que oferece logon único, autenticação multifator, gerenciamento de ciclo de vida (provisionamento) e muito mais.
Symantec
Solução integrada de segurança na nuvem que oferece serviços de prevenção contra perda de dados (DLP) e agente de segurança de acesso à nuvem (CASB).
Splunk
A primeira plataforma do mundo do tipo Data-to-Everything™, que capacita as equipes de segurança, DevOps e TI para transformar as organizações com o uso de dados de todas as origens e com qualquer cronograma.
Zscaler
Proporciona uma solução de transformação digital segura com a redefinição da segurança de rede tradicional e a capacitação das empresas para viabilizar o “trabalho de qualquer lugar” de forma segura.
Aware
Oferece uma plataforma multifuncional de governança, e-discovery, DLP e inteligência que elimina os riscos, analisa as opiniões dos funcionários das organizações e fornece informações autênticas.
Exterro
Automatize as interconexões complexas entre e-discovery, privacidade, questões jurídicas, investigações digitais, segurança cibernética, conformidade e governança de informações.
Hanzo Hold
A Hanzo Enterprise Platform foi desenvolvida com base na defensibilidade legal e é considerada o “padrão ouro” para o eDiscovery e para a coleta, preservação e análise de conformidade.
Microsoft 365 Compliance
Oferece soluções de gerenciamento de riscos e conformidade inteligente para ajudar a sua organização a avaliar os riscos de conformidade, administrar e proteger os dados confidenciais, além de responder às exigências regulamentares.
Microsoft Intune
Como parte do Microsoft Endpoint Manager, líder no gerenciamento unificado e baseado na nuvem de pontos de extremidade, projetado para proteger os dados e as experiências dos funcionários no mundo do trabalho híbrido atual.
Onna
Um ponto de acesso a informações centrais que conecta qualquer fonte de dados para oferecer uma experiência de pesquisa e gerenciamento otimizada e simples.
Relativity
Software de e-Discovery que oferece as ferramentas necessárias para gerenciar litígios, investigações e solicitações governamentais.
Smarsh
Principal provedor de arquivamento de dados que oferece soluções especializadas de captura, arquivamento e descoberta em uma variedade de canais de comunicação.
Theta Lake
A Theta Lake se integra perfeitamente ao Slack para automatizar tudo, desde a captura abrangente até o arquivamento compatível de longo prazo, o eDiscovery, a supervisão e a detecção de riscos.
Veritas
Fornece proteção de dados, arquivamento e informações para simplificar o gerenciamento de dados e garantir a proteção completa dos dados essenciais para os negócios.