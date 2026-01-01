Ilustração de quatro colegas trabalhando juntos com o logotipo do Slack no centro.
PARCERIAS

Um jeito melhor de trabalhar começa com o Slack

Junte-se aos líderes em software, segurança e consultoria na medida em que as equipes descobrem o potencial de produtividade e revolucionam suas empresas com o Slack.

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Programa de Parceiros

Nossos parceiros disponibilizam uma variedade de ferramentas, serviços e soluções para ajudar as equipes a alcançar todo seu potencial de produtividade.

Aumente sua produtividade

Faça mais e se distraia menos. Traga as ferramentas que sua equipe usa diariamente para o Slack.

Aprimore sua eficiência

Aproveite os recursos dos nossos parceiros para adotar maneiras melhores de colaborar dentro e fora da sua organização.

Amplie seus investimentos em tecnologia

Conecte o Slack com muita facilidade à sua arquitetura de TI com nossa plataforma aberta.

Conheça nossos parceiros de software

O Slack funciona muito bem com as ferramentas que suas equipes já usam. Da automatização das finanças e do marketing à produtividade e às videoconferências, comece a otimizar seus projetos com perfeição em um só lugar.

Ver o Slack Marketplace

Logotipo da Atlassian

Atlassian

Um conjunto de ferramentas de produtividade que ajuda as equipes a trabalhar juntas de maneira mais inteligente e mais rápida, incluindo o Jira, o Confluence, o Bitbucket e o Trello.

Logotipo do AWS

AWS

Plataforma de nuvem abrangente e amplamente usada que oferece serviços com todos os recursos de centros de dados em âmbito mundial.

Logotipo do Box

Box

Uma plataforma segura para gerenciamento de conteúdo, fluxo de trabalho e colaboração.

Logotipo do DocuSign

DocuSign

Fornecedor líder de assinaturas digitais que atualmente ajuda as organizações a automatizar e conectar todo o processo de contratos.

Logotipo do Google Workspace

Google Workspace

Um conjunto de apps que economizam tempo e ajudam você a ficar por dentro da sua agenda, colaborar em arquivos, atualizar seu status e muito mais.

Logotipo do PagerDuty

PagerDuty

Principal plataforma de gerenciamento de operações digitais que oferece informações baseadas em dados em tempo real para equipes de DevOps, ITOps e SecOps.

Logotipo da Workday

Workday

Sistema líder em ERP para gestão financeira, recursos humanos e planejamento.

Logotipo do Zoom

Zoom

Uma plataforma moderna de comunicação por vídeo que unifica reuniões, webinars, salas de conferência e comunicação telefônica.

Conheça nossos parceiros de consultoria

Explore o ecossistema de parceiros do Salesforce e você encontrará parceiros de consultoria certificados pelo Slack. Eles são úteis para melhorar a eficiência e a produtividade das suas equipes.

Conheça nossos parceiros certificados pelo Slack

Logotipo da Accenture

Accenture

Repensando experiências humanas que reavivam o crescimento e aceleram a trajetória em busca de valor.

Logotipo da Capgemini

Capgemini

Parcerias com empresas para transformar e gerenciar os negócios aproveitando o poder da tecnologia e da plataforma do Slack.

Logotipo Deloitte

Deloitte Digital

Entregando resultados acelerados de negócios para marcas globais de vários setores transformarem a colaboração com o Slack.

Logotipo da IBM

IBM

Reunindo o Slack e o Salesforce para criar fluxos de trabalho modernos e inteligentes que oferecem resultados em escala

Logo da KPMG

KPMG

Ela acelera a transformação das empresas com uma profunda experiência no setor e com a estrutura de transformação digital voltada aos clientes da KPMG: “Connected. Powered. Trusted.”

Logotipo do PWC

PwC

Combinando conhecimento aprofundado do setor, transformação da força de trabalho e gestão de mudanças para desenvolver a colaboração com o Slack por meio de experiência humana e tecnologia.

Logotipo da Silverline CRM

Silverline

Criação de soluções que geram resultados corporativos reais e otimização do processo de trabalho por meio da potencialização do poder do Slack e do Salesforce.

Logotipo da Slalom

Slalom

Foco na transformação de negócios, tecnologias e estratégias para redefinir os objetivos e criar um caminho para o futuro com o Slack.

Conheça nossos parceiros de segurança e conformidade

Prevenção contra perda de dados. Gerenciamento de identidade. E-discovery Não importa a necessidade, oferecemos integrações com parceiros líderes em segurança e conformidade que estão prontos para ajudar.

Explore nossos apps de segurança

Logotipo da Microsoft

Microsoft Defender for Cloud Apps

Agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) que fornece visibilidade multifuncional, controle sobre tráfego de dados e análises para identificar e combater ameaças cibernéticas.

Logotipo da Global Relay

Global Relay

Oferece serviços de e-discovery, governança de informações, supervisão, envio de mensagens e arquivamento de comunicações eletrônicas em conformidade.

Logotipo da McAfee

McAfee

Oferece proteção em tempo real para dados e usuários empresariais em todos os serviços de nuvem.

Logotipo do Netskope

Netskope

Prevenção contra perda de dados (DLP) líder no setor com compatibilidade e inspeção de conteúdo independente do idioma.

Logotipo da Okta

Okta

Plataforma de gerenciamento de identidades baseada em nuvem que oferece logon único, autenticação multifator, gerenciamento de ciclo de vida (provisionamento) e muito mais.

Logotipo da Symantec

Symantec

Solução integrada de segurança na nuvem que oferece serviços de prevenção contra perda de dados (DLP) e agente de segurança de acesso à nuvem (CASB).

Logotipo da Splunk

Splunk

A primeira plataforma do mundo do tipo Data-to-Everything™, que capacita as equipes de segurança, DevOps e TI para transformar as organizações com o uso de dados de todas as origens e com qualquer cronograma.

Logotipo da Zscaler

Zscaler

Proporciona uma solução de transformação digital segura com a redefinição da segurança de rede tradicional e a capacitação das empresas para viabilizar o “trabalho de qualquer lugar” de forma segura.

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Parceria com o Slack