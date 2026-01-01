Um jeito melhor de trabalhar começa com o Slack

Prevenção contra perda de dados. Gerenciamento de identidade. E-discovery Não importa a necessidade, oferecemos integrações com parceiros líderes em segurança e conformidade que estão prontos para ajudar.

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Microsoft Defender for Cloud Apps Agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) que fornece visibilidade multifuncional, controle sobre tráfego de dados e análises para identificar e combater ameaças cibernéticas.

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Global Relay Oferece serviços de e-discovery, governança de informações, supervisão, envio de mensagens e arquivamento de comunicações eletrônicas em conformidade.

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McAfee Oferece proteção em tempo real para dados e usuários empresariais em todos os serviços de nuvem.

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Netskope Prevenção contra perda de dados (DLP) líder no setor com compatibilidade e inspeção de conteúdo independente do idioma.

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Okta Plataforma de gerenciamento de identidades baseada em nuvem que oferece logon único, autenticação multifator, gerenciamento de ciclo de vida (provisionamento) e muito mais.

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Symantec Solução integrada de segurança na nuvem que oferece serviços de prevenção contra perda de dados (DLP) e agente de segurança de acesso à nuvem (CASB).

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Splunk A primeira plataforma do mundo do tipo Data-to-Everything™, que capacita as equipes de segurança, DevOps e TI para transformar as organizações com o uso de dados de todas as origens e com qualquer cronograma.

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Zscaler Proporciona uma solução de transformação digital segura com a redefinição da segurança de rede tradicional e a capacitação das empresas para viabilizar o “trabalho de qualquer lugar” de forma segura.

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Aware Oferece uma plataforma multifuncional de governança, e-discovery, DLP e inteligência que elimina os riscos, analisa as opiniões dos funcionários das organizações e fornece informações autênticas.

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Exterro Automatize as interconexões complexas entre e-discovery, privacidade, questões jurídicas, investigações digitais, segurança cibernética, conformidade e governança de informações.

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Hanzo Hold A Hanzo Enterprise Platform foi desenvolvida com base na defensibilidade legal e é considerada o “padrão ouro” para o eDiscovery e para a coleta, preservação e análise de conformidade.

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Microsoft 365 Compliance Oferece soluções de gerenciamento de riscos e conformidade inteligente para ajudar a sua organização a avaliar os riscos de conformidade, administrar e proteger os dados confidenciais, além de responder às exigências regulamentares.

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Microsoft Intune Como parte do Microsoft Endpoint Manager, líder no gerenciamento unificado e baseado na nuvem de pontos de extremidade, projetado para proteger os dados e as experiências dos funcionários no mundo do trabalho híbrido atual.

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Onna Um ponto de acesso a informações centrais que conecta qualquer fonte de dados para oferecer uma experiência de pesquisa e gerenciamento otimizada e simples.

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Relativity Software de e-Discovery que oferece as ferramentas necessárias para gerenciar litígios, investigações e solicitações governamentais.

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Smarsh Principal provedor de arquivamento de dados que oferece soluções especializadas de captura, arquivamento e descoberta em uma variedade de canais de comunicação.

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Theta Lake A Theta Lake se integra perfeitamente ao Slack para automatizar tudo, desde a captura abrangente até o arquivamento compatível de longo prazo, o eDiscovery, a supervisão e a detecção de riscos.

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