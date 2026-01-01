Termos e Políticas do Slack
Termos de serviço do usuário
Contrato com um usuário que se junta a uma equipe existente.
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Política de Privacidade
Nossa política em relação às informações que coletamos no Slack, como as usamos e as escolhas que você tem.
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Visão geral de segurança
O Slack leva a segurança muito a sério, e temos orgulho em exceder o padrão da indústria quando o assunto é proteger sua organização.
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Política de Uso aceitável
Uma lista de condutas aceitáveis e não aceitáveis em nossos Serviços.
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