Termos e Políticas do Slack

Termos de serviço do usuário

Contrato com um usuário que se junta a uma equipe existente.

Ilustração do cliente Slack
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Política de Privacidade

Nossa política em relação às informações que coletamos no Slack, como as usamos e as escolhas que você tem.

Ilustração de um livro com um cadeado
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Visão geral de segurança

O Slack leva a segurança muito a sério, e temos orgulho em exceder o padrão da indústria quando o assunto é proteger sua organização.

Ilustração de um editor de código
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Política de Uso aceitável

Uma lista de condutas aceitáveis e não aceitáveis em nossos Serviços.

Uma ilustração de um livro
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