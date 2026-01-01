Coordene a segurança no Slack
No Slack, as equipes podem trabalhar juntas e compartilhar informações de forma segura, além de resolver incidentes com mais rapidez.
Proteja seus dados enquanto se mantém conectado
Proteja informações confidenciais e mantenha a conformidade em toda a sua empresa com a DLP nativa
Controle o acesso com políticas e configurações personalizadas e o Encryption Key Management do Slack
Trabalhe em segurança com pessoas de fora da sua empresa com o Slack Connect, garantindo a conformidade mesmo ao colaborar externamente
Monitore os dados em todos os sistemas
Reúna alertas, feeds de informação e comunicados em canais para aumentar a percepção situacional
Priorize respostas a ameaças e reduza a quantidade de avisos com alertas automatizados e integrações SIEM, SOAR e CASB
Combine suas ferramentas de segurança no Slack para diminuir a troca de contexto e agir rapidamente
Gerencie as respostas a incidentes em um só lugar
Conecte as pessoas certas no momento certo e responda a ameaças com integrações do PagerDuty, Zoom e muito mais
Obtenha informações em tempo real e o contexto necessário rapidamente para coordenar ações entre as equipes e minimizar impactos
Forneça facilmente o histórico de respostas a incidentes para auditorias externas ou melhoria nos processos
Mais de 2.600 integrações, até agora
O Slack se conecta a todas as suas ferramentas favoritas, como a Splunk, o Okta, o PagerDuty e outras.
Perguntas frequentes
Agradecemos sua pergunta. O Slack oferece uma nova forma de comunicação para toda a sua empresa. Ele substitui os e-mails por algo mais rápido, organizado e seguro. Em vez de uma sequência de e-mails por assunto, toda a comunicação é organizada em canais fáceis de serem criados, onde a participação e a pesquisa são muito simples. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. Para ler mais sobre o assunto, confira a Biblioteca de recursos do Slack.
A chave para o sucesso do Slack são os canais. Criando um canal para todos os projetos, equipes, escritórios e departamentos (ou seja, para tudo o que você faz no trabalho), você constrói um lugar para cada conversa. E, como é fácil criar canais e participar deles, o Slack pode ser adaptado de acordo com as necessidades. Se alguém entrar em um projeto, basta adicionar a pessoa ao canal para que ela possa ler todas as conversas anteriores. Quando chegar a hora de iniciar algo novo, crie outro canal e convide as pessoas certas.
Para saber mais, leia como colaborar nos canais de modo eficiente.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos permaneçam em segurança. O Slack oferece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele tem autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
Sim! Ao contrário de e-mails, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível que receba notificações de apps integrados ao seu workspace, por exemplo, Asana, Google Docs ou Jira.
O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Os controles granulares permitem que os administradores personalizem a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.
O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros externos, clientes e fornecedores para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.
Sim! O Slack tem uma solução nativa de prevenção contra perda de dados facilmente configurável que está disponível para clientes do Enterprise+ do Slack. Com a DLP do Slack, administradores podem definir políticas que ajudam a impedir que as pessoas compartilhem informações confidenciais em mensagens e canais, incluindo os canais do Slack Connect. Crie e aplique regras centralizadas, determine o que acontece quando ocorre uma violação e analise e tome medidas sobre as violações com facilidade. O Slack também é compatível com soluções de DLP de terceiros.