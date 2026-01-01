Sim! Ao contrário de e-mails, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível que receba notificações de apps integrados ao seu workspace, por exemplo, Asana, Google Docs ou Jira.

O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Os controles granulares permitem que os administradores personalizem a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.