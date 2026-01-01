Gerenciamento de projetos, diretamente no Slack
Gerenciamento de projetos no Slack significa que você pode gerenciar todo o trabalho da sua equipe, do início ao fim, exatamente onde já está trabalhando.
Gerencie projetos e faça o trabalho avançar com mais rapidez
Mantenha sua equipe no caminho certo
Um gerenciamento de projetos eficaz começa com a coleta, a organização e o acompanhamento das partes mais importantes dos projetos em uma lista. Assim, as equipes podem gerenciar tarefas, priorizar trabalhos, monitorar o progresso e cobrar responsabilidades.
Gerencie projetos de modo que todos fiquem por dentro do que está acontecendo
Crie um canvas para coletar e gerenciar as informações do projeto, desde as principais partes interessadas e os recursos até as entregas e os prazos.
Acelere o ritmo em cada projeto.
Com modelos pré-criados para o gerenciamento de projetos, você pode manter sua equipe por dentro de tudo instantaneamente.
Kit inicial de gerenciamento de projetos
As noções básicas para manter projetos em andamento.Ver modelo
Agenda de sincronização semanal
Mantenha as equipes em sintonia e os projetos em movimento.Ver modelo
Perguntas frequentes
O gerenciamento de projetos é o processo de liderar o trabalho de uma equipe para que ela alcance todos os objetivos do projeto dentro das limitações existentes. O gerenciamento de projetos com o Slack permite que você lidere toda a sua equipe e empresa durante um projeto e mantenha todos no caminho certo.
Você pode usar o Slack para gerenciar todas as partes variáveis de todos os projetos nos quais trabalha. Crie canais de projeto para gerenciar a colaboração diária no projeto e listas para gerenciar, acompanhar e monitorar todas as entregas dele.
Você pode usar as listas para gerenciar qualquer tipo de projeto. As equipes de marketing podem acompanhar campanhas, as de TI podem planejar projetos de software, as de vendas podem se preparar para futuras reuniões com clientes, e o RH pode organizar processos de recrutamento e integração. Para saber mais sobre a disponibilidade das listas por plano, acesse nossa página de preços.