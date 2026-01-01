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Gerenciamento de projetos, diretamente no Slack

Gerenciamento de projetos no Slack significa que você pode gerenciar todo o trabalho da sua equipe, do início ao fim, exatamente onde já está trabalhando.

Saiba como equipes gerenciam projetos no Slack:
Colaboração

Gerencie projetos e faça o trabalho avançar com mais rapidez

Reúna as pessoas certas em um canal para garantir que ninguém perca um detalhe sequer e facilitar o gerenciamento de projetos. Inicie um círculo para conversar ao vivo com a sua equipe ou grave um clipe para compartilhar atualizações e feedback rapidamente.

Acompanhamento

Mantenha sua equipe no caminho certo

Um gerenciamento de projetos eficaz começa com a coleta, a organização e o acompanhamento das partes mais importantes dos projetos em uma lista. Assim, as equipes podem gerenciar tarefas, priorizar trabalhos, monitorar o progresso e cobrar responsabilidades.

Organização

Gerencie projetos de modo que todos fiquem por dentro do que está acontecendo

Crie um canvas para coletar e gerenciar as informações do projeto, desde as principais partes interessadas e os recursos até as entregas e os prazos.

Acelere o ritmo em cada projeto.

Com modelos pré-criados para o gerenciamento de projetos, você pode manter sua equipe por dentro de tudo instantaneamente.

Modelo de projeto
Lista de rastreador de feedback com uma lista
Lista de tarefas do rastreador de projetos
Modelo de sincronização semanal

Kit inicial de gerenciamento de projetos

As noções básicas para manter projetos em andamento.

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Modelo de projeto

Coleta e triagem de feedback

Simplifique seu processo de coleta com priorização integrada

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Lista de rastreador de feedback com uma lista

Rastreador de projetos

Gerencie e monitore as tarefas como uma equipe

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Lista de tarefas do rastreador de projetos

Agenda de sincronização semanal

Mantenha as equipes em sintonia e os projetos em movimento.

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Modelo de sincronização semanal

Perguntas frequentes

O gerenciamento de projetos é o processo de liderar o trabalho de uma equipe para que ela alcance todos os objetivos do projeto dentro das limitações existentes. O gerenciamento de projetos com o Slack permite que você lidere toda a sua equipe e empresa durante um projeto e mantenha todos no caminho certo.

Você pode usar o Slack para gerenciar todas as partes variáveis de todos os projetos nos quais trabalha. Crie canais de projeto para gerenciar a colaboração diária no projeto e listas para gerenciar, acompanhar e monitorar todas as entregas dele.

Você pode usar as listas para gerenciar qualquer tipo de projeto. As equipes de marketing podem acompanhar campanhas, as de TI podem planejar projetos de software, as de vendas podem se preparar para futuras reuniões com clientes, e o RH pode organizar processos de recrutamento e integração. Para saber mais sobre a disponibilidade das listas por plano, acesse nossa página de preços.