Administre toda a sua empresa no Slack.
Equipes pequenas em todo o mundo usam o Slack para gerenciar projetos, simplificar reuniões, gerenciar o relacionamento com os clientes e conversar com eles. Se há algo na sua lista de tarefas, você pode fazer no Slack.
As equipes trabalham MAIS RÁPIDO COM O SLACK
Converse como quiser, com quem precisar.
Troque e-mails lentos por chamadas de vídeo e bate-papos rápidos com colegas, clientes, fornecedores e parceiros.
Reúna a equipe para alcançar objetivos em comum.
Adicione informações em documentos compartilhados, acompanhe tarefas e gerencie projetos inteiros. No Slack, todos trabalham em sintonia.
Avance rapidamente com todas as suas ferramentas trabalhando em sincronia.
Reúna apps e IA para reduzir o trabalho manual e otimizar as operações diárias da sua equipe.
Gerencie o relacionamento com os clientes com a ajuda do Slackbot.
O CRM do Slack é uma maneira totalmente nova de trabalhar. Basta dizer ao Slackbot para atualizar seus registros, e ele cuida do resto. Sem migrações, entradas manuais de dados nem troca de guias. Tudo de que você precisa, diretamente onde você já trabalha.Saiba mais sobre o CRM do Slack
Iniciando um novo projeto? Existe um modelo para isso.
O Slack tem modelos predefinidos para cada projeto, programa e processo, para que você possa começar o trabalho mais rápido.
Acompanhe tarefas de toda a equipe.
Gerencie e monitore o progresso de cada membro da sua equipe.Ver modelo
Prepare-se para a sua próxima reunião.
Mantenha a organização fazendo programações eficazes para cada chamada.Ver modelo
Aprimore sua organização.
Defina objetivos de carreira, agende reuniões individuais, acompanhe o progresso e compartilhe recursos.Ver modelo
Gerencie projetos inteiros.
Mantenha seus programas na direção certa e seus processos sob controle.Ver modelo