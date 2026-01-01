PEQUENA EMPRESA

Administre toda a sua empresa no Slack.

Equipes pequenas em todo o mundo usam o Slack para gerenciar projetos, simplificar reuniões, gerenciar o relacionamento com os clientes e conversar com eles. Se há algo na sua lista de tarefas, você pode fazer no Slack.

As equipes trabalham MAIS RÁPIDO COM O SLACK

  • Logotipo da OpenAI
  • Logotipo da Crumbl
  • Logotipo da Stockpress
  • Logotipo da Roku
  • Logotipo da Delivery Hero
  • Logotipo da Away
Comunicar

Converse como quiser, com quem precisar.

Troque e-mails lentos por chamadas de vídeo e bate-papos rápidos com colegas, clientes, fornecedores e parceiros.

Confira o Slack em ação
Colaborar

Reúna a equipe para alcançar objetivos em comum.

Adicione informações em documentos compartilhados, acompanhe tarefas e gerencie projetos inteiros. No Slack, todos trabalham em sintonia.

Veja como a colaboração funciona no Slack
Coordenar

Avance rapidamente com todas as suas ferramentas trabalhando em sincronia.

Reúna apps e IA para reduzir o trabalho manual e otimizar as operações diárias da sua equipe.

Saiba mais sobre a IA no Slack
NOVO CRM DO SLACK

Gerencie o relacionamento com os clientes com a ajuda do Slackbot.

O CRM do Slack é uma maneira totalmente nova de trabalhar. Basta dizer ao Slackbot para atualizar seus registros, e ele cuida do resto. Sem migrações, entradas manuais de dados nem troca de guias. Tudo de que você precisa, diretamente onde você já trabalha.

Saiba mais sobre o CRM do Slack

Iniciando um novo projeto? Existe um modelo para isso.

O Slack tem modelos predefinidos para cada projeto, programa e processo, para que você possa começar o trabalho mais rápido.

Lista de tarefas do rastreador de projetos
Modelo de sincronização semanal
Treinamento individual em vendas
Modelo de projeto

Acompanhe tarefas de toda a equipe.

Gerencie e monitore o progresso de cada membro da sua equipe.

Ver modelo
Lista de tarefas do rastreador de projetos

Prepare-se para a sua próxima reunião.

Mantenha a organização fazendo programações eficazes para cada chamada.

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Modelo de sincronização semanal

Aprimore sua organização.

Defina objetivos de carreira, agende reuniões individuais, acompanhe o progresso e compartilhe recursos.

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Treinamento individual em vendas

Gerencie projetos inteiros.

Mantenha seus programas na direção certa e seus processos sob controle.

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Modelo de projeto