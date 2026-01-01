Desenvolvido para empresas de todos os portes

A solução de colaboração para empresas de todos os portes
Pequenas e grandes organizações crescem com comunicação escalonável, confiável e flexível no Slack.
Sempre conectado, sempre confiável
Empresas de todo o mundo confiam no Slack para colaborar, especialmente quando mais precisam dele.
- Arquitetura distribuída globalmente
- Reprodução segura dos dados do cliente
“O Slack é uma ferramenta de negócios essencial para milhões de pessoas. Nosso compromisso é oferecer um nível compatível de disponibilidade e confiança. A demanda pela nossa infraestrutura, independentemente de os funcionários estarem se conectando no escritório, em uma rede celular ou em casa, sempre continua a mesma.”
O Slack acompanha o crescimento da sua empresa
Não importa o quanto sua empresa cresça ou de quantas maneiras suas equipes trabalhem juntas, o Slack acompanha o crescimento da sua organização com um número ilimitado de canais ou workspaces.
- Mapeia conforme a organização da empresa
- Garante que as atualizações da empresa alcancem toda a organização
- Aumenta o engajamento com espaços específicos para colaboração
Controle detalhado nas suas mãos
Até mesmo os administradores das maiores organizações podem gerenciar o Slack com controles precisos e inteligentes.
Controles e governança centrais
Como o Slack é gerenciado por meio de um painel central, o gerenciamento é feito de maneira muito rápida.
Personalizável por workspace
As políticas podem variar de acordo com o workspace para equipes com diferentes necessidades regulatórias ou de conformidade.
Funções de administrador e delegação
Delegue tarefas administrativas para acelerar os tempos de resposta de TI e manter os funcionários felizes.
Engajamento rastreável por mensagem
Veja o desempenho da comunicação de uma empresa de grande porte com estatísticas por mensagem.
“Embora a extração de métricas de e-mail seja um processo complexo e propenso a erros, o Slack fornece dados prontos para serem usados em indicadores-chave de desempenho em tempo real e com rapidez. Quando nós compartilhamos informações essenciais no Slack, sabemos exatamente quando a mensagem foi recebida para que toda a equipe a entenda.”
Perguntas frequentes
Sim. Você pode discutir informações confidenciais no Slack. Ele 1) oferece diversas formas de garantir a proteção das suas informações, conversas e arquivos; 2) fornece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo vários certificados de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros; 3) segue os requisitos do RGPD; 4) pode ser ajustado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA; e 5) possui autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores maior controle sobre a criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
O Enterprise+ é a solução do Slack para organizações de grande porte ou complexidade. Com ele, sua organização trabalha com a agilidade de uma pequena empresa e explora o conhecimento compartilhado e os recursos da sua grande empresa.
O Enterprise+ inclui todas as funcionalidades de segurança e governança esperadas de uma solução corporativa, além de uma experiência intuitiva e baseada no cliente, que gera adesão.
O Enterprise+ impulsiona o trabalho de algumas das maiores empresas do mundo, como a IBM, a Condé Nast, a Moody’s, a Oracle e a E-Trade. Além disso, é o único produto de colaboração com capacidade para até 500 mil pessoas.
O Enterprise+ é um plano pago. Compare os recursos e os preços dos planos aqui.
Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não corre o risco de receber spam ou phishing, que são responsáveis por 90% das violações de dados. O identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao workspace, por exemplo, Asana, Documentos Google ou Jira.
O Slack oferece proteção e privacidade de dados de nível corporativo. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém vê o que não deve. Saiba mais sobre como o Slack pode substituir o e-mail com segurança dentro da sua empresa.
São nos canais do Slack onde o trabalho acontece. Eles são locais únicos em que uma equipe pode compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. As pessoas costumam criar canais para comunicados da empresa, triagem de atendimento ao cliente, auxílio dos setores de TI ou RH e compartilhamento de interesses sociais.
Os canais podem ser públicos (abertos para todos da organização) ou privados (apenas convidados podem acessá-los). Além disso, as organizações que têm um plano pago do Slack podem usar o Slack Connect para compartilhar um canal com parceiros externos, como agências, clientes e fornecedores. Saiba mais sobre como os canais podem agilizar suas tarefas diárias aqui.
O Slack Connect é uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações. Com ele, você pode mover todas as conversas com parceiros, clientes e fornecedores externos para o Slack, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. Os padrões de conformidade e os recursos de segurança de nível corporativo do Slack, como o Enterprise Key Management, também se aplicam ao Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de comunicação para a sua empresa. Ele substitui os e-mails por algo mais rápido, organizado e seguro. Em vez de um e-mail por assunto, toda a comunicação é organizada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando há um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para fazer o trabalho.
Para ler mais sobre o assunto, nós recomendamos que você dê uma olhada na nossa Biblioteca de recursos.