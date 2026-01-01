Desenvolvido para empresas de todos os portes

Sim! Ao contrário do e-mail, o Slack não corre o risco de receber spam ou phishing, que são responsáveis por 90% das violações de dados. O identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes nem inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao workspace, por exemplo, Asana, Documentos Google ou Jira.

O Slack oferece proteção e privacidade de dados de nível corporativo. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém vê o que não deve. Saiba mais sobre como o Slack pode substituir o e-mail com segurança dentro da sua empresa.