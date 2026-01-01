An jede Größe anpassbar

Die Lösung für Zusammenarbeit in Unternehmen jeder Größe
Große wie kleine Unternehmen und Organisationen gedeihen dank anpassbarer, zuverlässiger und flexibler Kommunikation in Slack.
Immer da, immer zuverlässig
Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Slack als ihre zentrale Kollaborationsplattform – vor allem dann, wenn es darauf ankommt.
- Weltweit verbreitete Architektur
- Sichere Replikation von Kundendaten
„Slack ist ein unverzichtbares Tool für Millionen von Benutzerinnen und Benutzer, und wir verpflichten uns zu einem angemessenen Level in puncto Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Anforderungen an unsere Infrastruktur sind dieselben, egal ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich aus dem Büro, einem Funknetzwerk oder von Zuhause aus verbinden.“
Slack wächst mit deinem Geschäft
Es gibt keine Grenzen für dein Wachstum, und deine Teams können beliebig zusammenarbeiten, denn Slack wächst ohne Einschränkung der Anzahl von Channels oder Workspaces mit.
- Anpassung an dein Unternehmensorganigramm
- Neuigkeiten im Unternehmen erreichen alle Mitglieder
- Mehr Engagement durch eigene Bereiche für die Zusammenarbeit
Granulare Steuerung in deinen Händen
Administratorinnen und Administratoren in den größten Unternehmen können Slack dank der präzisen, intelligenten Steuerung einfach verwalten.
Zentrale Steuerung und Governance
Slack wird aus einem zentralen Dashboard verwaltet, sodass die Steuerung sofort erreichbar ist.
An Workspaces anpassbar
Richtlinien können je nach Workspace für Teams mit eigenen Anforderungen an Compliance oder regulatorische Dinge unterschiedlich ausfallen.
Administratorrollen und Delegierung
Verwaltungsaufgaben lassen sich delegieren, sodass IT schneller reagieren kann, was wiederum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener macht.
Nachverfolgbare Interaktion mit Nachrichten
Die Kommunikation in großen Unternehmen lässt sich anhand von Statistiken pro Nachricht bewerten.
„Während die Extraktion von E-Mail-Kennzahlen umständlich und fehleranfällig ist, liefert Slack im Handumdrehen anhand von KPIs Erkenntnisse in Echtzeit. Wenn wir über Slack wichtige Informationen teilen, wissen wir ganz genau, wann die Nachricht vom gesamten Team gelesen worden ist.“
Weiter wachsen mit Slack
Jägermeister-Logo auf einem Glas mit Eis und einem Getränk.
Solarisbank beschleunigt mit Slack die Partner-Kommunikation
Deliveroo macht die Essensauslieferung mit Slack zu einem datengesteuerten Unternehmen
Vodafone steigert mit Slack seine Entwicklungsinnovation und Kundenkompetenz
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Häufig gestellte Fragen
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Methoden, mit denen du gewährleisten kannst, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Unternehmensebene für jedes Level, und zwar im Einklang mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und anderen. Slack ist DSGVO-konform und lässt sich auf Compliance mit HIPAA und FINRA konfigurieren. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.
Ferner bietet Slack Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Administratoren und Administratorinnen detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung an der Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheits-Tools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Enterprise+ ist die Slack-Lösung für große oder komplexe Organisationen. Sie ermöglicht Unternehmen, agil wie eine kleine Firma zu arbeiten, aber die internen Ressourcen und das vorhandene geballte Wissen der gesamten Organisation zu nutzen.
Enterprise+ beinhaltet die gesamte Funktionalität für Sicherheit und Governance, die von einer Unternehmenslösung erwartet wird, ist aber intuitiv und benutzerfreundlich, was die Akzeptanz erleichtert.
Enterprise+ wird in einigen der weltweit größten Unternehmen eingesetzt (z. B. bei IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle und E-Trade) und ist das einzige Produkt für Zusammenarbeit, das bis zu 500.000 Benutzer:innen unterstützt.
Enterprise+ ist ein zahlungspflichtiger Plan. Vergleiche hier Plan-Funktionen und Preise.
Klar! Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch das sonst 90 % aller Datenlecks verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Leuten aus deinem Unternehmen oder vertrauenswürdigen Partnern über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.
Slack bietet Datenschutz auf Unternehmensebene. Detaillierte Steuermöglichkeiten versetzen Administratorinnen und Administratoren in die Lage, die Sicherheit für einzelne Benutzer und Benutzerinnen anzupassen, damit niemand etwas sieht, was sie oder er eigentlich nicht sehen darf. Mehr Infos darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Die Arbeit in Slack findet in Channels statt. Ein Channel ist ein zentraler Ort, an dem Teams Nachrichten, Tools und Dateien gemeinsam nutzen können. Channels werden oft für unternehmensweite Mitteilungen, zur Aufschlüsselung der Support-Anfragen von Kunden, für Unterstützung durch IT oder HR und zum sozialen Austausch angelegt.
Channels können offen (also für alle im Unternehmen zugänglich) oder geschlossen (nur mit Einladung) sein. Außerdem haben Unternehmen mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan über Slack Connect die Möglichkeit, einen Channel für externe Partner wie Agenturen, Kunden und Anbieter freizugeben. Hier bekommst du mehr Infos darüber, wie Channels deine tägliche Arbeit beschleunigen können.
Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partnerunternehmen, Kunden, Anbietern und anderen zu Slack verschieben. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit wird gefördert. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards mit Unternehmensniveau von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.
Sehr gute Frage. Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Kommunikation. E-Mails werden durch eine Lösung ersetzt, die schneller, geordneter und sicherer ist. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es einen Channel für sämtliche Vorgänge in deinem Unternehmen gibt, weiß jede und jeder sofort genau, wo was zu tun ist.
Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.